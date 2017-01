"Liepājas" futbolisti Ziemas kausa mačā grauj Lietuvas vicečempiones "Trakai" dublieru komandu

"SynotTip" Latvijas futbola virslīgas komanda "Liepāja" ceturtdien tradicionālās Ziemas kausa izcīņas spēlē ar 6:0 (3:0) viesos sagrāva Lietuvas vicečempiones "Trakai" dublieru komandu.

Liepājnieku rindās četrus no sešiem vārtiem guva divi spēlētāji, kas Latvijā ieradušies uz pārbaudi, turklāt viens no viņiem savā kontā ierakstīja "hat-trick". Tikmēr no vietējiem spēlētājiem precīzi bija Artjoms Osipovs un Marks Kurtišs, raksta LETA.

Tiesa, "Trakai" ar citu sastāvu patlaban piedalās pārbaudes turnīrā Brestā, kur ceturtdien nospēlēja 1:1 ar Latvijas bronzas medaļas laureāti "Ventspili", līdz ar to "Liepājas" komandai pretī stājās Lietuvas vicečempiones dublieru sastāvs.

Nākamo Ziemas kausa spēli liepājnieki aizvadīs otrdien, kad viesosies pie Igaunijas komandas Nemmes "Kalju".

Ziemas kausa pirmajā spēlē "Liepāja" ar 2:0 uzvarēja pērnās sezonas "komanda.lv" pirmās līgas čempioni "Babīti".

Ziemas kausā, kas komandām kalpo kā pirmssezonas sagatavošanās turnīrs, bez astoņām Latvijas virslīgas komandām šogad piedalās arī pa trim vienībām no Lietuvas un Igaunijas. Ziemas kausa mērķis ir klubiem nodrošināt kvalitatīvas pirmssezonas sagatavošanās spēles, taču ņemot vērā, ka jau sezonas ietvaros virslīgas komandas aizvada vismaz četras savstarpējās spēles (papildus skaitot Latvijas kausa mačus), pēc pašmāju klubu pārstāvju iniciatīvas piektajā jeb jubilejas turnīrā uzaicinājumu startēt saņēma vairākas vadošās Igaunijas un Lietuvas futbola vienības, kas ievērojami mainīja arī Ziemas kausa norises formātu.

Šoreiz Ziemas kauss netiek aizvadīts pēc tradicionāla izspēles formāta - apakšgrupu cīņām un finālspēlēm. Jaunā izspēles sistēma paredz, ka ne visi klubi aizvadīs vienādu spēļu skaitu, kā arī komandu pretinieki turnīra ietvaros būs dažādi. Līdz ar to uzvarētāju noteikšanā tiks izmantota uzvarēto spēļu procentuālā vērtība pret aizvadītajām. Līdzīga sistēma pastāv basketbolā.

Ziemas kausa izcīņa Latvijā tiek aizvadīta "Skonto" un "Elektrum" Olimpiskā centra hallēs, kā arī vairākas spēles norisinās Lietuvas un Igaunijas iekštelpu futbola hallēs.

Pērn februārī par Ziemas kausa čempioniem tika kronēti "Liepājas" futbolisti.

Pirmajā virslīgas Ziemas kausā 2013.gadā uzvarēja Daugavpils "Daugava", bet nākamos divus gadus turnīrā triumfēja Rīgas "Skonto".

Aizvadītajā sezonā Latvijas virslīgā triumfēja Jūrmalas "Spartaks" komanda, par čempioni kļūstot pirmo reizi kluba pastāvēšanas vēsturē.