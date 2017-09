Liepājas dāmu komanda spēlēs ar ģenerālsponsora "Liepājas papīrs" nosaukumu

Otrdien, 5.septembrī, Liepājas Olimpiskā centra komforta ložā Sporta kluba „Liepājas Lauvas” vadība iepazīstināja medijus ar jauno Liepājas sieviešu basketbola komandas ģenerālsponsoru AS „Liepājas Papīrs”, kas ir viens no vadošajiem poligrāfijas nozares ražotājiem Baltijas valstīs.

Pirms jaunās basketbola sezonas, ne tikai Liepājas vīriešu basketbola komanda ir tikusi pie jauna ģenerālsponsora un komandas nosaukuma „Betsafe/Liepāja”, bet arī Liepājas sieviešu basketbola komanda ir ieguvusi citu nosaukumu, vēstīts kluba "Liepājas lauvas" mājaslapā.

„Esam atkal atgriezušies pagātnē. Jau 2008. un 2009.gadā komandas galvenais sponsors bija „Liepājas Papīrs”, kura nosaukumu arī nesa Liepājas sieviešu basketbola komanda tajā laikā un nesīs to arī jaunajā basketbola sezonā. Esam ar augstām ambīcijām! Komanda ir nokomplektēta ļoti laba. Domāju, ka šogad varēsim ne tikai iekost kādam stipram pretiniekam, bet arī godam pacīnīties pat ar „TTT Rīga”. Klubs ir ļoti pateicīgs AS „Liepājas Papīrs”, ka viņi ir uzklausījuši mūsu lūgumu un vēlmes, lai Liepājā saglabātu tieši sieviešu basketbola segmentu, kam ir dziļas tradīcijas jau daudzu gadu desmitu garumā. Ceru, ka mūsu labākie rezultāti neizpaliks un mēs spēsim sevi pierādīt arī šogad,” gandarīts par atjaunoto sadarbību ir Sporta kluba „Liepājas Lauvas” direktors A. Košeļevs.

AS „Liepājas papīrs“ valdes priekšsēdētājs un prezidents Jānis Vilnītis ir ļoti priecīgs atkal sadarboties un atbalstīt Liepājas sieviešu basketbola komandu. „Uzņēmuma aktivitāti var saistīt arī ar to, ka nākamais gads mums ir ļoti svarīgs un īpašs, jo AS „Liepājas Papīrs” svinēs savu 120 gadu jubileju. Līdz ar to, mums ir vairāki pasākumi un notikumi, kurus mēs vēlamies dāvāt liepājniekiem. Viens no tiem ir sadarbība ar „Dižvanagiem” saistībā ar veselības uzlabošanu un saglabāšanu, un, lai to veicinātu, ir jāsporto un jātrenējas. Veselība ir jāuztur un, manuprāt, ir labi, ka tieši sieviešu basketbola komanda saņemtu mūsu maksimālu atbalstu, jo šķiet, ka iepriekšējā sezonā meitenes bija vienīgās, kuras no lielajām komandām pilsētai atnesa medaļas. Liepājā basketbolu mīl un tas ir vienmēr kupli apmeklēts. Trenerim Armandam Misus novēlu labu sezonu, maz traumu, labus sasniegumus un vismaz vienu uzvaru pār „TTT Rīga”.”

Pašlaik kopā ar komandas galveno treneri strādā arī „Betsafe/Liepāja” treneris Kaspars Mājenieks. „Meiteņu komandā mēs esam padomājuši par tādu opciju kā otrais treneris, bet pašlaik es nenosaukšu vārdu un uzvārdu,” stāsta kluba direktors. „Vēlos pieminēt arī to, ka es, kā liepājnieks, esmu ļoti lepns par to, ka Latvijas Basketbola Savienības kongresā vēl joprojām tiek uzsvērts, ka Liepāja aiz Rīgas ir otrā lielākā talantu devēja, kā „ donoru mamma” , kura dod katrai Latvijas izlasei savu artavu. Paldies Armandam, Kasparam un pārējiem Liepājas treneriem, kuri savu darbu dara no sirds un tiešām labi, bet tikai ļoti žēl, ka daudzi cilvēki to nenovērtē, jo meiteņu basketbols ir nākotne!”

Liepājas sieviešu basketbola komandas galvenais treneris Armands Misus uzsver, ka katru gadu komanda ir kāpusi arvien augstāk. „Liepāja un „TTT Rīga” ir palikušas vienīgās komandas, kuras ir spējušas ik gadu noturēt savu sportisko līmeni. Mūsu darba process ir virzījies pareizi un man ir prieks, ka AS „Liepājas Papīrs” atkal ir mūsu ģenerālsponsors.”

Treneris, runājot par sastāvu, atzīmēja, ka iepriekšējos gadus bijušas nelielas problēmas ar komandas „garo galu”. „Šogad, redzot kā notiek darbs Liepājā, mēs esam raduši iespēju piesaistīt komandai divas spēlētājas, atvedot viņas atpakaļ uz mājām, uz Latviju – Lindu Rubeni un Ievu Veinbergu. „Mazajā galā” mums ir pievienojusies U20 izlases saspēles vadītāja Sindija Kudule, kā arī Laura Puriņa, kura 2009.gadā Eiropas čempionātā, kas norisinājās arī Liepājā, izcīnīja bronzas medaļas. Protams, ir palikusi arī jaunatne, kas šinī gadā tika pārstāvēta astoņās Latvijas izlasēs. Šajā sezonā mums nāk klāt tādas jaunās spēlētājas kā Paula Kļeščova un Līna Loceniece. Šādā veidā jaunatni, kas mums ir, mēs piesaistām lielajai komandai. Pievienošanās meistaru komandai treniņu procesā viņām nāks tikai par labu un cerams, ka meitenes ar savu darbu lēnām minūtītes uz laukuma krās klāt. ”

Šajā basketbola sezonā, tāpat kā aizvadītajā, Liepājas sieviešu basketbola komanda startēs vairākās līgās – Latvijas Sieviešu basketbola līgā (LSBL), Latvijas – Igaunijas apvienotajā basketbola līgā un Austrumeiropas Sieviešu basketbola līgā (EEWBL).

Pirmās oficiālās spēles „Liepājas Papīrs” komanda aizvadīs no 21. līdz 24.septembrim Liepājā, kad Liepājas Olimpiskajā centrā norisināsies pirmais no EEWBL posmiem.