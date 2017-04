"Liepāja/Triobet" zaudē izredzes uz ceturto vietu pamatturnīrā

"Ventspils" un "Valmiera"/ORDO komandas sestdien izcīnīja uzvaras "OlyBet" Latvijas Basketbola līgas (LBL) čempionāta spēlēs, bet "Liepāja/Triobet" piedzīvoja zaudējumu.

"Ventspils" vienība, kura jau ir garantējusi pirmo vietu regulārajā čempionātā, un līdz ar to automātisku iespēju izslēgšanas turnīru sākt no pusfināla, savās mājās ar 90:76 (25:21, 18:25, 25:16, 22:14) uzvarēja "Liepāja"/"Triobet" komandu, kura līdz ar to zaudēja izredzes uz ceturto vietu pamatturnīrā, raksta LETA.

Uzvarētājiem Ronalds Zaķis guva 16, Folarins Kempbels 15, bet Kristaps Janičenoks 13 punktus, kamēr liepājniekiem Artūrs Ausējs un Karls Montgomerijs sameta pa 17 punktiem.

Pēc puslaika "Ventspils" zaudēja ar 43:46, taču trešajā periodā veica izrāvienu, pēc tam droši aizvadot maču līdz uzvarai.

Šosezon visos četros Kurzemes derbija mačos līdz ar to uzvaras izcīnījuši "Ventspils" basketbolisti.

Savukārt pagājušās sezonas Latvijas čempioni "Valmiera"/ORDO savā laukumā ar 101:91 (23:27, 22:21, 23:19, 33:24) uzvarēja izslēgšanas turnīrā neiekļuvušo "Ogre"/"Kumho Tyre".

Mājiniekiem Dāmjērs Pitss un Mārtiņš Laksa guva pa 17 punktiem, bet Dorš Fišers un Jānis Kaufmanis pievienoja pa 12 punktiem katrs. Tikmēr Ogres komandā Jānis Pozņaks guva 28 punktus un izcīnīja 11 atlēkušās bumbas zem groziem, bet ihards Zēbergs pievienoja 14 punktus.

Lielu spēles daļu vadībā bija "Ogre"/"Kumho Tyre", tomēr pēdējā ceturtdaļā labāki bija mājinieki.

Valmieras komanda jau ir nodrošinājusi trešo vietu regulārajā čempionātā, tāpēc tiks pie nomināli izdevīgāka pretinieka ceturtdaļfinālā.

Šosezon abas vienības tikās četras reizes, trīs gadījumos pie uzvaras tiekot "Valmiera"/ORDO basketbolistiem.

LBL pamatturnīrā jau trešdien tika noskaidrotas visas izslēgšanas turnīra dalībnieces, kur vietas nodrošinājušas "Ventspils", "VEF Rīga", "Valmiera"/ORDO, "Jēkabpils", "Barons kvartāls" un "Liepāja"/"Triobet" komandas.

Kopvērtējumā stabilā līderpozīcijā ar 27 uzvarām 30 mačos ir "Ventspils" komanda, kas zemāk vairs nevar nokrist. Tai ar 13 uzvarām 17 spēlēs seko "VEF Rīga", kas arī jau nodrošinājusi vietu pusfinālā, bet trešā ar 20 uzvarām 30 mačos ir "Valmiera"/ORDO.

Aiz pirmā trijnieka ar 16 uzvarām 30 mačos seko "Jēkabpils", piektā ar 15 uzvarām 29 spēlēs ir "Barons kvartāls", bet sešinieku ar 15 panākumiem 31 mačā noslēdz Liepāja"/"Triobet".

Septītajā vietā ar 12 uzvarām 30 mačos ir "Jūrmala"/"Fēnikss", bet "Ogre"/"Kumho Tyre" pie 12 panākumiem ir tikusi 31 spēlē. Turnīra tabulu noslēdz "Latvijas Universitāte", kas izcīnījusi piecas uzvaras 30 mačos un "Valka"/"Valga", kas guvusi trīs panākumus 18 spēlēs.

"VEF Rīga", kas spēlē arī VTB Vienotajā līgā, un "Valka"/"Valga", kas piedalās arī Igaunijas čempionātā, LBL pamatturnīrā izspēlē divus apļus, aizvadot pa 18 spēlēm katra, bet astoņas citas komandas savā starpā spēlēs četrus apļus, katrai no šīm komandām aizvadot pa 32 spēlēm.