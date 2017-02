"Liepāja"/"Triobet" droši sasniedz BBL ceturtdaļfinālu

Valsts čempione "Valmiera"/ORDO un "Liepāja"/"Triobet" komanda otrdien uzvarēja arī "Triobet" Baltijas Basketbola līgas (BBL) astotdaļfināla atbildes spēlēs un droši sasniedza nākamo kārtu, raksta LETA.

"Valmiera"/ORDO ar rezultātu 87:81 (20:20, 28:17, 14:24, 25:21) savā laukumā pieveica Igaunijas klubu Raplas "Avis". Tā kā pirms divām nedēļām pirmajā spēlē Latvijas čempionvienība uzvarēja ar 78:65, divu spēļu summā tā bija pārāka ar 165:146.

Kaut lielāko daļa mača vadībā atradās laukuma saimnieki, "Avis" ļoti lielu pārsvaru viņiem neļāva iegūt. Tomēr Raplas vienība arī nespēja izrādīt reālas pretenzijas uz panākumu summā.

Aizvadītajā mačā uzvarētājiem 23 punktus iemeta Mārtiņš Laksa, bet ar 15 punktiem atzīmējās Demjers Pitss.

Tikmēr "Avis" rindās 26 punktus iemeta un 12 bumbas zem groziem sameta šosezon vairākas reizes nedēļas labākā spēlētāja balvu turnīrā saņēmušais Nīderlandes centra spēlētājs Tomass van der Marss.

Pirmdien "Valmiera"/ORDO paziņoja, ka līdz sezonas beigām noslēgusi līgumu ar pieredzējušo Latvijas basketbolistu Kristapu Valteru, taču viņš Vidzemes komandai pievienosies ceturtdien un šajā spēlē laukumā vēl nedevās.

Kopš decembra sākuma valmierieši visos turnīros kopā zaudējuši tikai trīs reizes, no tiem divas neveiksmes piedzīvojot "OlyBet" Latvijas Basketbola līgā (LBL), bet nepilnos trīs mēnešos viņi ir izcīnījuši nu jau 16 uzvaras. Tikmēr "Avis" komandai BBL zaudēja ceturtajā spēlē pēc kārtas.

Ceturtdaļfinālā Valmieras komanda sacentīsies ar Prieņu-Birštonas "Vytautas" no Lietuvas vienību no Lietuvas, kas divreiz sagrāva Igaunijas klubu "Port of Parnu". Pirmajā astotdaļfināla mačā "Vytautas" vienība bija pārāka ar 100:55 bet atbildes mačā otrdien viesos uzvarēja pretiniekus ar 89:54 (24:9, 18:12, 24:15, 23:18).

Tikmēr "Liepāja"/"Triobet" arī mājās ar 86:73 (15:16, 25:15, 25:22, 21:20) pārspēja igauņu vienību TLU/"Kalev". Šeit pirmajā cīņā liepājnieki viesos uzvarēja ar 92:75 un summā triumfēja ar 178:148.

Atbildes spēlē liepājnieki tikai īslaicīgi atdeva vadību un Igaunijas basketbolisti nopietnā cīņā par uzvaru summā neiesaistījās.

Uzvarētājiem ar 23 punktiem un deviņām bumbām zem groziem izcēlās Artjoms Butjankovs, bet ar 21 punktu piebalsoja Artūrs Ausējs, kamēr 13 punkti un astoņas rezultatīvas piespēles bija Malkolmam Grifinam.

Tikmēr TLU/"Kalev" sastāvā rezultatīvākais ar 15 punktiem un astoņām bumbām zem groziem bija Melnkalnes basketbolists Stefans Kneževičs.

TLU/"Kalev" komanda no pamatturnīra bija atbrīvota, jo sezonas ievadā spēlēja FIBA Eiropas kausā, kur gan četrās spēlēs cieta četrus zaudējumus.

Ceturtdaļfinālā "Liepāja"/"Triobet" sacentīsies ar "Ogre"/"Kumho Tyre" vai Pasvāles "Pieno žvaigždes" no Lietuvas. Šeit pirmajā mačā ogrēnieši sagādāja nelielu pārsteigumu un vienus no sacensību favorītiem mājās pārspēja ar 83:75, bet atbildes cīņa notiks trešdien.

Trešdien kopā izspēlēs četras astotdaļfināla atbildes spēles, tostarp "Barons kvartāls" spēkosies ar "Jūrmala"/"Fēnikss" (pirmajā spēlē 85:54), bet "Jēkabpils" viesosies pie Ķēdaiņu "Nevežis", cenšoties atspēlēties no mājās piedzīvotā zaudējuma ar 74:78.

Tāpat viena ceturtdaļfināla dalībniece tika noskaidrota jau iepriekš, jo "Tartu Universitāte" pārliecinoši divos mačos sagrāva Kazahstānas komandu Atirau "Barsi". Ceturtdaļfinālā Tartu klubs tiksies ar "Jēkabpils" vai "Nevežis" pāra uzvarētāju.

BBL izslēgšanas turnīrā visās kārtās uzvarētāji tiks noskaidroti divu spēļu summā.

BBL turnīra formāts arī šogad lielā mērā bija pakārtots Eirokausos startējošajām reģiona komandām, kuras tika atbrīvotas no regulārā turnīra. Tomēr šī čempionāta izslēgšanas cīņās tās drīkstēja piedalīties tikai tādā gadījumā, ja nav kvalificējušās izslēgšanas sacensības kontinenta turnīros. No vienībām, kas piedalījās BBL pamatturnīrā, izslēgšanas sacensībās neiekļuva tikai divas vienības - pastarīte Mogiļevas "Borisfen" no Baltkrievijas, kas cieta zaudējumus visās 12 spēlēs, kā arī Rakveres "Tarvas"/"Palmse Metall" no Igaunijas, kas neieradās uz regulārā čempionāta pēdējo maču.

No astoņām Eirokausos startējošajām Baltijas vienībām vienībām BBL izslēgšanas sacensībās piedalās četras - "Kalev"/"Cramo", "Tartu Universitāte", TLU/"Kalev" un "Vytautas". Šīm vienībām Eirokausos neizdevās sasniegt izslēgšanas turnīru.

Tikmēr trīskārtējie BBL čempioni "Šiauliai", kas nespēja pārvarēt Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Eiropas kausa pirmo posmu, labprātīgi atteicās no dalības BBL, jo saskaras ar finansiālām grūtībām.

Pērn BBL čempionātā labākā no Latvijas komandām bija "Valmiera"/ORDO, kas aizkļuva līdz pusfinālam, bet beigās palika ceturtajā vietā.