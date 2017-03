"Liepāja"/"Triobet" cieš zaudējumu BBL ceturtdaļfināla pirmajā spēlē

Latvijas komanda "Barons kvartāls" "Triobet" Baltijas Basketbola līgas (BBL) ceturtdaļfināla pirmajā spēlē Kuresārē, Sāremā salā, ar rezultātu 81:100 (26:21, 18:25, 20:33, 17:21) piekāpās astoņkārtējai un arī pašreizējai Igaunijas čempionei Tallinas "Kalev"/"Cramo", kuras rindās izcilu spēli aizvadīja baltkrievu uzbrucējs Vitālijs Ļutičs. Tikmēr "Liepāja"/"Triobet" savu skatītāju priekšā ar 80:89 (19:22, 19:16, 25:27, 17:24) piekāpās Lietuvas klubam Pasvāles "Pieno žvaigždes", raksta LETA.

Igaunijā notikušajā mačā rīdziniekiem rezultatīvākais ar 22 punktiem bija Dāvis Geks, 16 punkti Kristapam Medisam, 15 punkti un astoņas atlēkušās bumbas Denisam Krestiņinam, bet ar 11 punktiem un deviņām bumbām zem groziem atzīmējās Dāvis Rozītis.

Tikmēr pretiniekiem ar 47 punktiem izcēlās Ļutičs. Kā vēsta turnīra rīkotāji, Ļutičs labojis BBL rezultativitātes rekordu. Viņš šajā mačā iemeta deviņus no 11 divpunktu metieniem, četrus no sešiem tālmetieniem un 17 no 20 soda metieniem. Tāpat baltkrievs atzīmējās ar astoņām atlēkušajām bumbām un 16 izprovocētiem noteikumu pārkāpumiem.

Mača pirmajā ceturksnī neliels pārsvars piederēja rīdziniekiem, kuri ceturtdaļu uzvarēja ar 26:21. Otrajā ceturtdaļā pēc izrāviena 14:2 "Kalev"/"Cramo" ieguva septiņu punktu handikapu, taču minūti pirms puslaika beigām Dāvis Geks ar "trejaci" panāca neizšķirtu 44:44.

"Barons kvartāls" puslaiku zaudēja ar 44:46, bet trešā ceturkšņa sākumā Latvijas komanda izvirzījās vadībā ar 50:49. Tiesa, pēc tam tika ielaisti astoņi punkti pēc kārtas, bet pēc trešās ceturtdaļas viesi zaudēja ar jau mīnus 15 punktiem (64:79). Ceturtajā ceturksnī "Barons kvartāls" nespēja atspēlēt iekrāto deficītu un cieta zaudējumu.

Atbildes spēle notiks nākamajā ceturtdienā "Barons kvartāls" laukumā. BBL izslēgšanas turnīrā visās kārtās uzvarētāji tiks noskaidroti divu spēļu summā.

Abas komandas šosezon nebija tikušās, bet tās savā starpā kopumā spēlējušas piecas reizes, četros gadījumos uzvarot Igaunijas vienībai. "Kalev"/"Cramo" šosezon BBL turnīrā iesaistījās vien ar izslēgšanas cīņām, jo vienība startē arī VTB Vienotajā līgā, kur ar četrām uzvarām 17 mačos atrodas kopvērtējuma 11.vietā. Savukārt Igaunijas čempionātā tā ar 14 panākumiem 16 spēlēs ir otrā. Decembrī šī komanda kļuva arī par Igaunijas kausa ieguvējiem.

"Barons kvartāls" vienība iepriekš astotdaļfinālā divu spēļu summā ar 165:136 pārliecinoši pieveica citu Latvijas komandu "Jūrmala"/"Fēnikss". Rīgas klubs "OlyBet" Latvijas Basketbola līgas (LBL) kopvērtējumā ar 11 uzvarām 21 mačā ir ceturtajā vietā. Tikmēr "Kalev"/"Cramo" divu spēļu summā ar 193:135 sagrāva citu Igauņu vienību TTU.

Tieši "Kalev"/"Cramo" komandu var uzskatīt par vienu no šīs sezonas BBL favorītiem, turklāt šī vienība šajā turnīrā vēl ne reizi nav triumfējusi.

Tikmēr Liepājā notikušajā mačā mājiniekiem ar 25 punktiem rezultatīvākais bija Artūrs Ausējs, 23 punktus iemeta Artjoms Butjankovs, bet 19 punkti Malkomam Grifinam.

Viesiem uzvaru ar 28 punktiem kaldināja Egīdijs Dimša.

Mača pirmais puslaiks aizritēja līdzīgā cīņā, tomēr trešajā ceturtdaļā pēc desmit bezatbildes punktiem "Pieno žvaigždes" panāca 61:51. Ceturtdaļas beigās laukuma saimnieki samazināja deficītu līdz diviem punktiem (63:65) un ceturtā ceturkšņa trešajā minūtē panāca neizšķirtu 69:69. Tam sekoja viesu izrāviens 7:0, bet minūti pirms spēles beigām Liepājas basketbolisti bija pietuvojušies līdz četriem punktiem (80:84). Tiesa, pēdējā minūtē viesi pievienoja vēl piecus punktus, tādējādi mājinieki cieta zaudējumu ar 80:89.

Atbildes spēle šajā duelī notiks pēc nedēļas "Pieno žvaigždes" laukumā.

Vēl tikai otrdien liepājnieki savam sastāvam pieteica 32 gadus veco aizsargu Mareku Jureviču, kurš gan šajā mačā vēl nedebitēja. Abas vienības savā starpā iepriekšējo reizi tikās pirms trim gadiem, kad uzvaras abās cīņās izcīnīja "Pieno žvaigždes".

Iepriekš astotdaļfināla fāzē "Liepāja"/"Triobet" divu spēļu summā ar 178:148 sagrāva Igaunijas klubu TLU/"Kalev", kamēr "Pieno žvaigždes" ar 172:147 droši apspēlēja citu Latvijas vienību "Ogre"/"Kumho Tyre". Regulārajā sezonā šis Lietuvas klubs piedzīvoja tikai vienu zaudējumu.

Liepājas basketbolisti LBL kopvērtējumā ar desmit uzvarām 23 spēlēs ieņem sesto vietu, turpinot cīņu par iekļūšanu izslēgšanas turnīrā, kamēr Pasvāles klubs Lietuvas līgā ar 24 mačos gūtiem desmit panākumiem ir septītajā pozīcijā.

Vēl vienā trešdienas mačā Lietuvas komanda Ķēdaiņu "Nevežis" viesos ar 88:86 (23:25, 21:18, 17:12, 27:31) pārspēja Igaunijas vienību "Tartu Universitāte". Uzvaru lietuviešiem līdz ar mača finālsvilpi izrāva Džermeins Lavs.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka otrdien pirmajā ceturtdaļfināla spēlē Latvijas čempione "Valmiera"/ORDO izbraukumā ar 71:102 pārliecinoši zaudēja Prieņu-Birštona "Vytautas" komandai no Lietuvas.

BBL turnīra formāts arī šogad lielā mērā bija pakārtots Eirokausos startējošajām reģiona komandām, kuras tika atbrīvotas no regulārā turnīra. Tomēr šī čempionāta izslēgšanas cīņās tās drīkstēja piedalīties tikai tādā gadījumā, ja nav kvalificējušās izslēgšanas sacensības kontinenta turnīros. No vienībām, kas piedalījās BBL pamatturnīrā, izslēgšanas sacensībās neiekļuva tikai divas vienības - pastarīte Mogiļevas "Borisfen" no Baltkrievijas, kas cieta zaudējumus visās 12 spēlēs, kā arī Rakveres "Tarvas"/"Palmse Metall" no Igaunijas, kas neieradās uz regulārā čempionāta pēdējo maču.

No astoņām Eirokausos startējošajām Baltijas vienībām BBL izslēgšanas sacensībās piedalās četras - "Kalev"/"Cramo", "Tartu Universitāte", TLU/"Kalev", kas dalību turnīrā noslēdza jau pēc astotdaļfināla, un "Vytautas". Šīm vienībām Eirokausos neizdevās sasniegt izslēgšanas turnīru.

Tikmēr trīskārtējie BBL čempioni "Šiauliai", kas nespēja pārvarēt Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Eiropas kausa pirmo posmu, labprātīgi atteicās no dalības BBL, jo saskaras ar finansiālām grūtībām.