"Liepāja"/"Triobet" basketbolisti BBL mačā grauj "Barsi" komandu

Latvijas komanda "Liepāja"/"Triobet" šodien savā "Triobet" Baltijas Basketbola līgas (BBL) regulārā čempionāta noslēdzošajā mačā savā laukumā ar 87:50 (19;15, 22:15, 30:8, 16:12) sagrāva Kazahstānas klubu Atirau "Barsi".

Tiesa, gūtais panākums Liepājas komandai vēl nav ļāvis kvalificēties izslēgšanas turnīram, jo tā apakšgrupā nav tikusi pirmajā četriniekā, raksta LETA.

Uzvarētājiem ar 25 punktiem izcēlās Artūrs Ausējs, 13 punkti Robertam Krastiņam, bet pa desmit punktiem sameta leģionāri Latīfs Makmalans un Karls Montgomerijs, kuram arī 13 atlēkušās bumbas. Tāpat zem groziem saimniekoja arī Artjoms Butjankovs, kuram desmit atlēkušās bumbas, bet Malkolms Grifins atzīmējās ar desmit rezultatīvām piespēlēm.

Tikmēr pretiniekiem ar 17 punktiem rezultatīvākais bija Trevins Pārkss.

Pirmo puslaiku liepājnieki uzvarēja ar 41:30, bet trešajā ceturksnī sameta 30 punktus, pretiniekiem ļaujot gūt tikai astoņus. Ceturtajā ceturksnī komandām atlika tikai aizvadīt maču līdz galam, graujošu uzvaru ar 87:50 gūstot "Liepāja"/"Triobet" komandai.

LETA jau vēstīja, ka "Liepāja"/"Triobet" komandu pametis viens no līderiem Dāvis Rozītis, kurš karjeru turpinās "Barons kvartāls" komandā.

Šīs vienības savā starpā kopumā aizvadījušas sešas spēles, no kurām liepājnieki uzvarējuši piecās, turklāt šie pieci panākumi gūti pēdējos piecos savstarpējos mačos.

Iepriekšējo reizi abas komandas tikās 8.decembrī, kad "Liepāja"/"Triobet" savā laukumā bija pārāki ar 89:75.

Liepājas komandai BBL laukumos pēdējā laikā nebija diez ko sekmējies, jo tika piedzīvotas četras neveiksmes pēc kārtas, bet iepriekšējais panākums bija tieši pret Kazahstānas klubu. Tikmēr "Barsi", kas šajā čempionātā iesaistījās vien decembrī, pirmajās astoņās spēlēs cieta astoņus zaudējumus, bet pēc tam tika gūti divi panākumi pēc kārtas.

"Barsi" šosezon visas BBL spēles aizvada izbraukumā.

Pirmdien liepājnieku izcīnītā uzvara gan viņiem nedod iespējas iegūt ceturto vietu A grupā, kas nodrošinātu automātisku vietu BBL izslēgšanas turnīrā. Ceturtā pašlaik ir "Jūrmala"/"Fēnikss", kas 11 mačos guvusi piecus panākumus, kamēr "Liepāja"/"Triobet" ir par vienu uzvaru mazāk. Kurzemes klubs regulāro turnīru noslēdza ar tādu pašu bilanci, kāda ir jūrmalniekiem, taču sāncenšiem ir labāka punktu attiecība savstarpējās spēlēs, tāpēc priekšroka uz augstāku vietu kopvērtējuma tabulā ir viņiem.

"Jūrmala"/"Fēnikss" savu regulārā turnīra pēdējo maču aizvadīs trešdien savā laukumā pret A apakšgrupas vicelīderi Ķēdaiņu "Ņevežis" vienību no Lietuvas.

Līgas kopvērtējumā A apakšgrupā līdere ar deviņām uzvarām 11 spēlēs ir "Barons kvartāls" komanda, kas vairs zemāk nevar atkrist. Ar astoņām uzvarām 11 mačos seko Ķēdaiņu "Ņevežis" vienība no Lietuvas, bet ar astoņiem panākumiem 12 cīņās regulāro sezonu noslēgusi Igaunijas komanda Raplas "Avis". Tikmēr "Jūrmala"/"Fēnikss" un "Liepāja"/"Triobet" guvušas pa pieciem panākumiem, bet jūrmalniekiem ir viena spēle rezervē un labāka punktu attiecība savstarpējos mačos. Sestā ar trim panākumiem ir regulāro sezonu noslēgusī "Port of Parnu" komanda no Igaunijas, bet Kazahstānas klubs Atirau "Barsi" 11 spēlēs guvis divus panākumus.

Savukārt B apakšgrupā līdere ar desmit uzvarām 11 mačos ir Pasvāles "Pieno žvaigždes" komanda, kurai ar deviņiem panākumiem seko Latvijas čempione "Valmiera"/ORDO. "Jēkabpils" basketbolisti tikuši pie septiņām uzvarām, pa pieciem panākumiem guvušas "Ogre"/"Kumho Tyre" un TTU vienības, bet Rakveres "Tarvas"/"Palmse Metall" guvusi trīs uzvaras. Savukārt Mogiļevas "Borisfen" basketbolisti no Baltkrievijas zaudējuši visos 12 aizvadītajos mačos.

Šosezon BBL čempionāta pamatturnīrā spēlē 14 komandas, kas ir sadalītas divās grupās.

Katras grupas četras labākās vienības kvalificēsies astotdaļfinālam, kurā tās spēkosies ar astoņām izliktajām komandām, kas startē Eirokausos. Tiesa, BBL turnīrā iesaistīsies vien tās izliktās dalībnieces, kurām neizdosies kvalificēties Eirokausu izslēgšanas sacensībām. Tādā gadījumā astotdaļfinālā atbrīvosies vietas un tam kvalificēsies labākās no izslēgšanas turnīrā neiekļuvušajām BBL komandām.

Izslēgšanas turnīrā, tāpat kā iepriekšējās sezonās, katras kārtas uzvarētāji tiks noteikti divu spēļu summā - arī finālā un cīņā par bronzas godalgām.