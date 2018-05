Līdz trešdienai iespējams elektroniski reģistrēties ģimenes nūjošanas festivālam "Vēju maršs"

Vēl tikai līdz 23. maija plkst. 00:00 – ikvienam interesentam, aizpildot pieteikuma formu mājaslapā nujoarveju.lv, ir iespēja elektroniski reģistrēties 26. maijā gaidāmajam ģimenes nūjošanas festivālam “Vēju maršs”.

Tie, kuri nebūs paspējuši reģistrēties elektroniski, to vēl varēs pagūt izdarīt klātienē, festivāla dienā, reģistratūrā, no plkst. 09:00 līdz plkst. 10:30. Reģistrējoties kādai no festivāla nūjošanas distancēm (6, 12 vai 18 kilometri) klātienē, dalībniekam būs jāuzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti), kā arī jāaizpilda festivāla dalības pieteikumu, informē biedrības “Nūjo ar vēju!” vadītājs Imants Ločmelis.

Šobrīd festivālam reģistrējušies jau teju 100 dalībnieki gan no Liepājas, gan Aizputes, Grobiņas, Rīgas un citām pilsētām, kā arī Lietuvas.

Nūjošanas festivāla “Vēju maršs” trase vīsies pa pludmali Bernātu virzienā un atpakaļ ar dzeršanas punktiem trasē. Kopējais starts visām distancēm tiks dots Liepājas Jūrmalas parkā, Jūrmalas ielā 2. Visi dalībnieki, kuri savu distanci būs veikuši kontrollaikā, saņems medaļu.

Pasākuma laikā ikvienam interesantam būs arī iespēja instruktora vadībā apgūt pirmās nūjošanas iemaņas. Interesentiem, iepriekš piesakoties, tiks nodrošinātas arī nūjas. Nūju pieteikšana pa tālruni: 27077950 (Imants Ločmelis) vai e-pastu: nujoarveju@inbox.lv.

Šogad nūjošanas festivāls būs draudzīgas un ģimeniskas sacensības, kuras pasākuma otrajā daļā tiks papildinātas ar nūjošanas un veselības speciālistu konsultācijām, kā arī seno latvju spēlēm bērniem.

Festivāla programma:

9.00 Sākas dalībnieku reģistrācija un numuru saņemšana teltī Jūrmalas parkā.

10.30 Reģistrācijas slēgšana.

10.30 Sāk darboties dīdžejs un pasākuma vadītāja.

10.40 Iesildīšanās un sagatavošanās nūjošanas distancēm instruktora vadībā.

10.50 Pasākuma atklāšanas uzruna.

11.00 Starts visām trim nūjošanas distancēm.

11.00-12.30 Nūjošanas virtuve I:

Treneres Lindas Andrusas lekcija par nūjošanu un pareizas tehnikas demonstrējumi, nūjošanas apmācības iesācējiem starta/finiša zonā Jūrmalas parkā.

11.00-13.30 Aktivitātes bērniem

„Krāsu karuselis”: seno latvju spēles ar cūku ganīšanu, vēju propelleru laišanu pa vējam, vilciņu dīdīšanu, zīmēšanu ar vilciņu.

11.40 Ierodas pirmie nūjotāji no 6 km distances.

12.00 – 14.30 Zupa nūjošanas distanču veicējiem.

12.00 – 13.30 Nūjošanas virtuve II:

Fitnesa trenera Roberta Radičuka lekcija un praktiska nodarbība: brīvdabas veselības vingrošana un stiepšanās

12.20 Ierodas pirmie nūjotāji no 12 km distances.

12.30 – 13.30 Nūjošanas virtuve III:

Fizioterapeites Santas Āboliņas lekcija par aktīvu dzīvesveidu un uztura speciālistes Līgas Dobrevaļskas lekcija par veselīgu uzturu ģimenē.

13.00 Tiek sagaidīti pirmie nūjotāji no 18 km distances.

13.30 – 14.30 Grupas „Zari” koncerts.

14.20 Nūjošanas trašu slēgšana.

14.30 – 15.00 Pieredzes apmaiņa, apbalvošana un festivāla noslēgums.

Liepājas nūjošanas festivāla “Vēju maršs” nolikums, reģistrācijas pieteikums un cita informācija par nūjošanu pieejama mājaslapā nujoarveju.lv.

Festivāls “Vēju maršs” iekļauts Latvijas Nūjošanas balvas (LNB) ieskaitē un LNB dalībniekiem dod 6,12 vai 18 LNB ieskaites punktus. Plašāk par LNB mājaslapā nujo.lv/lnb/.

Ģimenes nūjošanas festivālu “Vēju maršs 2018” organizē biedrība “Nūjo ar vēju” sadarbībā ar Liepājas pilsētu. Pasākums tiek finansēts Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.4.2/16/I/088 “Liepāja.Vesels.Aktīvs.Laimīgs” ietvaros.