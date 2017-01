Latvijas motokrosa čempionāts sāksies ar sacensībām Liepājā un Aizputē

Jaunajā sezonā izmaiņas praktiski neskars Latvijas solo MX čempionātu, tāpat kā iepriekš būs pieci posmi, no kuriem viens būs Igaunijas teritorijā kopā ar Igaunijas čempionātu, un arī pie mums būs viens kopējais posms Cēsīs.

Lielākas strukturālas izmaiņas ir paredzētas nākamā līmeņa sacensību klāstā, kur paralēli zināmajam Latvijas Kausa formātam, kurš notiks četros posmos pēc vecās kārtības, saglabājot praktiski identisku nolikumu un klašu sadalījumu, Jums izvērtēšanai tiks nodots pilnīgi jauns produkts – Latvijas Nacionālais Reģionu Kauss. Arī šis seriāls notiks četros posmos, turklāt katrā no šiem posmiem tiks izcīnīts attiecīgā reģiona Grand Prix. Nolikumi šīm, kā arī visām pārējām sacensībām tiks publicēti šīs nedēļas laikā, tad varēsiet arī konkrēti iepazīties ar šo piedāvājumu.

Arī Latvijas čempionātā Kvadriem un blakusvāģiem nav paredzētas lielas izmaiņas, šogad būs septiņi posmi, no kuriem viens tāpat kā solo čempionātā, notiks Igaunijas teritorijā, viens kopējais pie mums, Viļakā.

Ir gan vēl mazas organizatoriskas un tehniskas nianses, kas varbūt prasīs minimālas izmaiņas, bet tās vairāk varētu skart to, ka iespējama Kvadru un solo samainīšana pa dienām Aizputē un Viļakā. Bet to noteikti atrisināsim, un par to būs informācija tuvākajā laikā.

Latvijas čempionāts solo motocikliem:

2. aprīlis - Liepāja, Lauma

30. aprīlis – Aizpute*

3. jūnijs - Igaunija, Parnu **

27. augusts - Dobele

24. septembris – Cēsis (kopā ar Igaunijas čempionātu)

Latvijas čempionāts kvadricikliem un blakusvāģiem:

29. aprīlis – Aizpute**

27. maijs – Gulbene

4. jūnijs - Parnu (kopā ar Igaunijas čempionātu)

17. jūnijs - Sigulda

1. jūlijs - Ķegums

22. jūlijs – Viļaka (kopā ar Igaunijas čempionātu)*

2. septembris – Madona, Kusa

Latvijas Kauss solo klases:

27./28. maijs - Gulbene

17./18. jūnijs - Sigulda

6. augusts – Saldus, Silavotiņi

2./3. septembris – Madona, Kusa

Latvijas Nacionālais Reģionu Kauss:

23. aprīlis - Pilsblīdene

2. jūlijs - Ķegums

23. jūlijs – Viļaka*

17. septembris vai 8. oktobris - Olaine

Komercsacensības:

14. maijs - Vaidavas Kauss, Ape

16. jūlijs - Ventbunkera Kauss, Ventspils

* iespējama Kvadru un solo samainīšana pa dienām, nemainot nedēļas nogali

** MX65 un MX85 ir Eiropas zonas posms Krievijā, iespējama šo klašu LČ ieskaites pārcelšana uz citām sacensībām