Latvijas basketbolisti salauž Krievijas pretestību un pēc uzvaras pretendē uz pirmo vietu EČ apakšgrupā

Latvijas basketbola izlase Stambulā Eiropas čempionāta (EČ) finālturnīra svarīgā mačā otrdien ar rezultātu 84:69 (12:15, 22:29, 18:8, 32:17) pārspēja līdzšinējo D apakšgrupas līderi Krieviju, kas cieta pirmo zaudējumu turnīrā.

Izcīnot uzvaru, Latvijas izlase ieguvusi iespēju grupu turnīra pēdējā kārtā pret mājinieci Turciju pacīnīties par pirmo vietu apakšgrupā, kas nozīmēs potenciāli vājāku pretinieku astotdaļfinālā, raksta LETA.

Pirmais puslaiks bija diezgan smagnējs un saraustīts, jo tiesneši bieži svilpa pārkāpumus, turklāt latviešu zvaigzne Kristaps Porziņģis iekrāja četras piezīmes. Tiesa, trešajā ceturtdaļā Latvijas basketbolisti nomierinājās un ar dzelžainu aizsardzību atguva zaudēto, komandām ceturto ceturksni uzsākot ar neizšķirtu 52:52 uz rezultāta tablo. Ceturtajā ceturtdaļā latvieši vairs neapstājās, ieguva nelielu vadību, kuru nosargāja un svinēja uzvaru.

Latvijas izlasē rezultatīvākais ar 22 punktiem un septiņām atlēkušajām bumbām 38 spēlētu minūšu laikā bija Jānis Timma, pa 11 punktiem sameta Rolands Šmits un dueli piezīmju normas dēļ priekšlaicīgi noslēgušais Porziņģis, bet desmit punkti bija Mārtiņa Meiera kontā, kurš slimības izlaida iepriekšējo cīņu.

Pretiniekiem ar 21 punktu un sešām rezultatīvām piespēlēm izcēlās Aleksejs Šveds, kamēr guva pret Porziņģi spēlējošais Timofejs Mozgovs iemeta 16 punktus, kurš gan 15 no tiem guva jau pirmajā spēles pusē.

D apakšgrupā tagad Latvijai un Krievijai ir pa trim uzvarām četrās spēlēs, Serbijai divi panākumi trijos mačos, bet Turcijai un Beļģijai pa vienai uzvarai, kamēr Lielbritānijai - trīs neveiksmes trijos mačos.

Vēl šajā grupā pārējos ceturtās kārtas mačos otrdien plkst.17 Serbija tiksies ar pastarīti Lielbritāniju, bet plkst.21 Turcija mērosies spēkiem ar Beļģiju.

Salīdzinot ar iepriekšējo spēli, Latvijas starta pieciniekā atgriezās Šmits, kurš nomainīja Andreju Gražuli, bet laukumā pēc vienas spēles izlaišanas slimības dēļ varēja atgriezties Mārtiņš Meiers. Bumbu pēc iemetiena ieguva krievi, kuri savā pirmajā uzbrukumā nopelnīja piezīmi, turklāt pēc tam arī otrā laukuma galā pārkāpa noteikumus. Latvijas izlases pirmajā uzbrukumā mača rezultātu atklāja Šmits. Nākamās minūtes laikā izlases apmainījās nesekmīgiem uzbrukumiem, ko ar metienu no groza apakšas pārtrauca Porziņģis - 4:0. Pretinieku neveiksmes, kas radās kļūdu dēļ, pārtrauca Andrejs Voroncevičs, kurš guva pirmos divus punktus krieviem.

Nākamās pāris minūtes Latvijas basketbolistiem nesekmējās uzbrukumos, kas Voroncevičam ļāva panākt 4:4, taču Šmits uzreiz atguva latviešiem vadību, bet ceturkšņa vidū Timma panāca 8:4. Četras minūtes pirms ceturtdaļas beigām Ņikita Kurbanovs iemeta pirmo trejaci mačā, samazinot latviešu pārsvaru līdz punktam. Turpinājumā latviešu mestās bumbas neatrada savu ceļu uz grozu, turklāt neizdevās izmantot krievu kļūdas. Trīs minūtes pirms ceturtdaļas beigām Mozgovs ar "alley-oop" "danku" pirmo reizi spēlē izvirzīja vadībā krievus, bet nākamajā latviešu uzbrukumā pretinieki sasniedza piezīmju normu, Timmam realizējot divus soda metienus - 10:9 Latvijas labā.

Tiesa, arī latvieši sasniedza piezīmju normu, Mozgovam ar sodiņiem vēlreiz izvirzot vadībā Krieviju, bet Andrejam Zubkovam panākot jau 13:10. Turpinājumā Meiers no tuvas distances vienu grozu atguva, taču otrā laukuma pusē pretinieku līderis Aleksejs Šveds atjaunoja trīs punktu pārsvaru.

Otrās ceturtdaļas sākumā Dairis Bertāns iemeta pirmo tālmetienu Latvijas izlases rindās un panāca neizšķirtu 15:15, taču Kurbanovs ar precīziem soda metieniem atjaunoja pretinieku vadību, turklāt Vitālijs Fridzons tādā pašā veidā panāca jau +4 Krievijas izlasei. Pēc nospēlētas pusotras minūtes tika traucēts Daira Bertāna tālmetiens, latvietim iemetot visus trīs soda metienus (18:19). Latvijai sasniedzot piezīmju normu, vienu no diviem sodiņiem iemeta Šveds, taču Porziņģis ar grūtu metienu no tuvas distances izlīdzināja rezultātu. Tiesa, Zubkovs ātri iemeta tālmetienu, Latvijai atkal nonākot iedzinējos ar trim punktiem (20:23), bet pēc tam Semjons Antonovs iemeta vienu no diviem sodiņiem.

Tuvojoties ceturtdaļas vidum, Dāvis Bertāns iemeta tālmetienu, taču Fridzons atbildēja ar diviem punktiem, bet Mozgovs iemeta vienu soda metienu (23:27). Tiesa, Timma ātri atguva divus punktus, bet četras minūtes pirms puslaika beigām Dmitrijs Hvostovs ar tālmetienu panāca piecu punktu pārsvaru pretiniekiem (30:25). Turpinājumā sekoja nākamais trieciens Latvijas izlasei, jo Porziņģis iekrāja jau trešo piezīmi, turklāt tehnisko pārkāpumu nopelnīja latviešu rezervistu soliņš (25:33). Pēc Mozgova metiena Latvijas izlase nonāca iedzinējos jau ar desmit punktiem, bet Porziņģis ar vienu precīzu raidījumu no soda metienu līnijas vienu punktu atguva.

Trīs minūtes pirms puslaika beigām Šmits un Mozgovs apmainījās diviem precīziem metieniem, bet turpinājumā tiesneši iedeva ceturto piezīmi Porziņģim, kuru pēc tam beidzot nomainīja. Tiesneši turpināja dalīt piezīmes abu komandu basketbolistiem, Timmam un Dairim Bertānam savus soda metienus trāpot (32:41). Minūti pirms puslaika beigām Antonovs ar trīspunktu gājienu Latvijai sarūpēja lielāko deficītu šajā mačā (32:44), bet Timma pielaboja Daira Bertāna neprecīzu trejaci un divus punktus atguva, puslaiku noslēdzot ar desmit punktu deficītu.

Pirmos punktus otrajā puslaikā ar precīzu pustālo raidījumu guva Jānis Strēlnieks, bet vēlāk Mārtiņš Meiers panāca jau mīnus sešus punktus (38:44). Lai gan Šveds divus punktus atguva, tomēr Strēlnieks ātri realizēja tālmetienu, bet Šmits panāca jau 43:46, latviešiem turpinot deldēt Krievijas izlases pārsvaru.

Trešdaļas vidū Voroncevičs ar pārkāpumu pret Porziņģi iekrāja savu piekto piezīmi, atstājot laukumu, kamēr latvietis realizēja abus soda metienus (45:48). Tāpat trīs punkti komandas šķīra arī pēc Porziņģa nākamajiem diviem sodiņiem (47:50). Divas minūtes pirms ceturtdaļas beigām Timma ar precīzu tālmetienu izvirzīja vadībā Latviju - 52:50, bet ceturkšņa pēdējā sekundē Dmitrijs Kulagins panāca neizšķirtu.

Spēles izšķirošā nogriežņa pirmajā minūtē Meiers atjaunoja Latvijas izlases vadību, bet Žanis Peiners ar soda metieniem panāca jau 56:52. Turpinājumā Dāvja Bertāna divi pustālie metieni ļāva latviešiem saglabāt četru punktu handikapu (60:56). Pēc tam Timma ar vienu sodiņu un Meiers ar pielabotu metienu panāca jau septiņu punktu vadību Latvijai. Ceturtdaļas ceturtajā minūtē Latvijas basketbolisti sasniedza piezīmju normu, pretiniekiem četrus punktus atgūstot, taču Timma ātri panāca 65:59.

Šveds no soda metienu līnijas divus punktus atguva, taču ceturkšņa vidū Strēlnieks atbildēja ar metienu no spēles, bet vēlāk Peiners panāca jau 69:61. Līdz spēles beigām Latvijas izlase nospēlēja ļoti droši, neļaujot pretiniekiem veikt izrāvienus, un noturēja ļoti svarīgu uzvaru.

Jau vēstīts, ka Latvijas izlase čempionāta ievadā piektdien līdzīgā cīņā ar rezultātu 82:92 piekāpās Riodežaneiro olimpisko spēļu vicečempionei Serbijai, kamēr turnīra otrajā mačā pārliecinoši ar 92:64 sagrāva Beļģiju.

Savukārt otrdien Latvijas basketbolisti ar 97:92 uzvarēja Lielbritāniju, lai gan cīņas laikā tā bija iekrājusi teju 30 punktu vadību, tomēr pēdējā ceturtdaļā to gandrīz izsēja. Pret Lielbritāniju nespēlēja sasirgušais Mārtiņš Meiers, kurš nemaz nedevās uz halli, toties ierindā atgriezās Dāvis Bertāns, kurš pirksta traumas dēļ izlaida spēli pret beļģiem.

Tikmēr Krievija vispirms ar 76:73 uzvarēja mājinieci, tad ar 75:72 pārspēja par grupas favorīti uzskatīto Serbiju, bet pirmdien ar 76:67 pieveica Beļģiju, nodrošinot vietu izslēgšanas turnīrā.

Krievijas izlases līderis ir 28 gadus vecais Aleksejs Šveds, kurš no 2012. līdz 2015.gadam spēlēja Nacionālajā basketbola asociācijā (NBA), un viņa pēdējā pieturvieta pasaulē spēcīgākajā līgā bija Porziņģa pārstāvētā Ņujorkas "Knicks", taču dažas nedēļas pēc latvieša draftēšanas viņš izlēma atgriezties dzimtenē. Šveds pievienojās Maskavas apgabala "Himki" komandai, ar kuru šovasar pagarināja līgumu līdz 2020.gadam.

2012.gadā viņš Krievijai palīdzēja izcīnīt bronzu Londonas olimpiskajās spēlēs. Tāpat viņam ir bronzas godalga arī no 2011.gada Eiropas čempionāta.

Krievijas izlases galvenais treneris Sergejs Bazarevičs komandā ir iekļāvis 11 spēlētājus no VTB Vienotās līgas Krievijas klubiem, tostarp pieci no Eiropas klubu basketbola granda Maskavas CSKA, bet vienīgais ārzemēs spēlējošais ir centrs Timofejs Mozgovs, kurš iepriekš pārstāvēja NBA vienību Losandželosas "Lakers", bet nākamajā sezonā spēlēs Bruklinas "Nets". No šī sastāva iepriekšējā Eiropas čempionātā, kurā Krievija neizkļuva no grupas, piedalījās septiņi basketbolisti.

Iepriekšējās divās kontinenta meistarsacīkstēs Krievijas izlase desmit spēlēs kopā guva vien divas uzvaras, bet Stambulā tā jau pirmajos trijos mačos guva vairāk panākumu.

Krievija 2007.gadā izcīnīja Eiropas čempionu titulu, finālā ar 60:59 uzvarot turnīra saimnieci Spāniju. Tāpat tā 1993.gadā cieta neveiksmi finālā ar 70:71 zaudējot tā turnīra mājiniecei Vācijai. Krieviem ir arī 1997. un 2011.gada Eiropas čempionātu bronzas medaļas.

Latvija uz Stambulu devusies optimālajā sastāvā, turklāt komandai palīdz abi Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) latviešu basketbolisti Kristaps Porziņģis un Dāvis Bertāns, kurš gan izlaida spēli pret Beļģiju, jo iedzīvojās pirksta traumā, tomēr svētdien jau trenējās.

Izlases rindās Eiropas čempionātos piektdien debitēja Porziņģis, Aigars Šķēle, Andrejs Gražulis un Rolands Šmits. Otrais starts ir Dāvim Bertānam, Jānim Timmam un Žanim Peineram, kamēr Jānis Strēlnieks, Dairis Bertāns un Mārtiņš Meiers finālturnīrā spēlē ceturto reizi.

Latvijas izlasē vispieredzējušākie basketbolisti Eiropas čempionātā ir Kristaps Janičenoks un vienības kapteinis Jānis Blūms. Pirmajam no viņiem šīs ir sestās kontinenta meistarsacīkstes, kamēr otrajam - jau septītās, kas ir rekords.

Tikmēr izlases stūrmanis Ainars Bagatskis piedalās jau savā astotajā Eiropas čempionāta finālturnīrā - viņš tur pa četrām reizēm būs startējis gan kā spēlētājs, gan kā treneris.

Izlasei šovasar nepievienoties nolēma saspēles vadītājs Ingus Jakovičs un "Olybet" Latvijas Basketbola līgas (LBL) aizvadītās sezonas finālsērijas vērtīgākais spēlētājs Mareks Mejeris, kamēr Kasparu Bērziņu un Rolandu Freimani Bagatskis nevēlējās redzēt treniņos. Savukārt centra spēlētājs Anžejs Pasečņiks, kuru šī gada NBA draftā izraudzījās Filadelfijas "76ers", neilgi pirms treniņu sākuma izvēlējās šovasar trenēties individuāli.

Tikmēr treniņnometnē gūtu traumu dēļ Latvijas izlasei čempionātā nevar palīdzēt Klāvs Čavars, Jānis Bērziņš, Dāvis Lejasmeiers un Ojārs Siliņš. Tikmēr Bagatskis no sastāva sagatavošanās cikla beigās atskaitīja Artūru Ausēju un Iļju Gromovu.

Sagatavošanās ciklā Latvijas izlase kopumā aizvadīja astoņas pārbaudes spēles, no kurām viena bija neoficiāla. Šo maču laikā tika izcīnītas sešas uzvaras, turklāt pārbaudes cīņu cikls tika noslēgts uz pozitīvas nots - ar četriem panākumiem pēc kārtas, turklāt gana droši pārspēta arī principiālā pretiniece Lietuva. Tiesa, komanda sagatavošanās ciklā tikpat kā nebija optimālā sastāvā, jo spēlētājus piemeklēja dažādas veselības likstas, bet Porziņģis nedaudz vairāk par nedēļu izlaida, kad devās NBA misijā uz Dienvidāfrikas Republiku. Ņujorkas "Knicks" kluba basketbolists piedalījās tikai divās pārbaudes spēlēs pret Poliju un Lietuvu, jo sagatavošanās cikla noslēgumā ārstēja traumu.

Eiropas čempionātu Latvijas izlase aizvada Turcijas pilsētā Stambulā. D apakšgrupas mači norisinās "Ulker Sports Arena", kas uz basketbola spēlēm spēj uzņemt 13 800 skatītāju. Arī izslēgšanas mači norisināsies šajā pilsētā, taču citā arēnā - rietumpusē esošajā "Sinan Erdem Dome", kas ir nedaudz ietilpīgāka un gatava uzņemt līdz 16 000 cilvēku. Vēl maijā šajā arēnā norisinājās ULEB Eirolīgas finālčetrinieka sacensības, kur uzvaru izcīnīja Stambulas "Fenerbahce".

Katras apakšgrupas četras labākās izlases iekļūs astotdaļfinālā, ko Latvijas izlase kvalificēšanās gadījumā aizvadīs 10.septembrī. Pēc tam ceturtdaļfināli tiks aizvadīti 12. un 13.septembrī, bet pusfināli - 14. un 15.septembrī. Savukārt spēles par vietām notiks 17.septembrī.

Otro reizi pēc kārtas kontinenta meistarsacīkstes norisinās četrās valstīs. A apakšgrupa sacenšas Somijas galvaspilsētā Helsinkos, kur bez mājinieku izlases spēlē arī Polija, Grieķija, Francija, Islande un Slovēnija.

Savukārt B grupa savus mačus izspēlē Izraēlas pilsētā Telavivā, savā starpā sacenšoties mājiniekiem, Ukrainai, Lietuvai, Gruzijai, Itālijai un Vācijai.

Tikmēr C grupā, kas mačus aizvada Rumānijas pilsētā Klužā-Napokā, sacenšas mājinieku izlase, Horvātija, Čehija, Spānija, Melnkalne un Ungārija.

Latvijas izlase Eiropas meistarsacīkšu finālturnīrā piedalās 11.reizi pēc neatkarības atgūšanas. Iepriekšējās Eiropas meistarsacīkstes pirms diviem gadiem Latvijas izlase noslēdza astotajā vietā, ceturtdaļfinālu sasniedzot pirmoreiz kopš 2001.gada, kad sacensības notika tieši Stambulā, kur komanda aizvadīs apakšgrupu mačus un kur notiks arī izšķirošie mači.

Pēc 2001.gada Latvija piecos Eiropas čempionātos nespēja izkļūt no apakšgrupas, bet šī melnā sērija tika pārtraukta 2013.gadā Slovēnijā, kad Latvija palika vien uzvaras attālumā no ceturtdaļfināla sasniegšanas.

Eiropas čempionātā basketbolā vistitulētākā komanda ir PSRS, kas par čempioni kļuvusi 14 reižu, bet tālāk ar astoņiem tituliem seko bijusī Dienvidslāvija. Savukārt pa trim zeltiem ir Spānijai un Lietuvai, bet Latvija līdz šim vienīgo reizi kontinenta meistarsacīkstēs triumfējusi pašā pirmajā turnīrā 1935.gadā.

Pirms diviem gadiem pie trešā titula vēsturē tika Spānija, kas finālā ar 80:63 apspēlēja Lietuvu, bet pie bronzas medaļām tika Francijas basketbolisti.

Latvijas basketbola izlases sastāvs Eiropas čempionātam:

Jānis Strēlnieks (Pirejas "Olympiacos", Grieķija), Dairis Bertāns (Milānas "EA7 Emporio Armani", Itālija), Jānis Blūms (Saragosas "Tecnyconta"), Žanis Peiners (Panevēžas "Lietkabelis", Lietuva), Aigars Šķēle ("Ventspils"), Kristaps Janičenoks ("VEF Rīga"), Andrejs Gražulis (Permas "Parma", Krievija), Jānis Timma ("Baskonia", Spānija), Rolands Šmits (Fuenlavradas "Montakit", Spānija), Kristaps Porziņģis (Ņujorkas "Knicks", NBA), Dāvis Bertāns (Sanantonio "Spurs", NBA), Mārtiņš Meiers (Kazaņas "Unics", Krievija);

Krievijas basketbola izlases sastāvs Eiropas čempionātam:

Jevgēņijs Baburins, Dmitrijs Hvostovs, Vladimirs Ivļevs (visi - Krasnodaras "Lokomotiv-Kubaņ"), Dmitrijs Kulagins (bez kluba), Mihails Kulagins, Vitālijs Fridzons, Semjons Antonovs, Andrejs Voroncevičs, Ņikita Kurbanovs (visi - Maskavas CSKA), Aleksejs Šveds, Andrejs Zubkovs (abi - Maskavas apgabala "Himki"), Timofejs Mozgovs (Bruklinas "Nets", NBA).