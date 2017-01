Laikraksts: "Knicks" vajadzētu pasaudzēt Porziņģi un samazināt viņa spēles laiku

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) klubam Ņujorkas "Knicks" vajadzētu pasaudzēt vienu no saviem līderiem Kristapu Porziņģi, samazinot viņa spēles laiku, jo citādāk nākotnē talantīgajam latvietim var rasties lielākas veselības problēmas, raksta laikraksts "The New York Post".

LETA jau ziņoja, ka sestdien Porziņģis Ahileja cīpslas savainojuma dēļ pirmo reizi šosezon izlaida "Knicks" spēli. Komanda par traumas nopietnību un ārstēšanas ilgumu oficiāli nav ziņojusi, taču kluba galvenais treneris Džefs Hornačeks pauda cerību, ka jau nākamajā cīņā pirmdien Porziņģis būs ierindā.

Tikmēr "The New York Post", atsaucoties uz kādu vārdā neminētu NBA skautu, norāda, ka Ahileja cīpslas sāpes Porziņģim varētu būt saistītas ar lielo slodzi un ievērojamo spēles laiku.

"Tas ir satraucoši. Viņam nesen palika tikai 21 gads, bet "Knicks" viņu "izspiež", jo Porziņģim ir lielākais spēles laiks komandā. Fiziski viņš kļuvis spēcīgāks, tāpēc viņa locītavām un saitēm ir jāiztur vēl lielāka slodze," savu viedokli paudis NBA skauts, kurš strādājis ar vairākiem šīs līgas klubiem, kā arī bijis saistīts ar Eiropas basketbolu.

Šosezon Porziņģis vidēji mačā laukumā pavadījis 34,8 minūtes, kamēr pērn savā debijas sezonas viņš spēlēja aptuveni 28 minūtes cīņā.

"Šobrīd izskatās, ka "Knicks" nedomā ilgtermiņā un paši sev cenšas iešaut kājā. Problēma slēpjas tajā, ka Hornačeks grib izcīnīt uzvaras, tāpēc izmanto visus savā rīcībā esošos resursus," paudis skauts.

Tiesa, vēl pirms gadu mijas Hornačeks norādījis, ka turpmāk centīsies izmantot plašāku rotāciju, dažiem pamatsastāva vīriem samazinot spēles laiku, taču konkrētus uzvārdus treneris nesauca.

"Porziņģis ir neticami talantīgs, taču viņa potenciāls vēl tikai atraisās. No viņa tiek gaidīts ļoti daudz, taču fiziskā slodze, manuprāt. viņam šobrīd ir par lielu," piebilda skauts.

Liepājnieks vidēji spēlē šosezon guvis 20,1 punktu, būdams otrs rezultatīvākais "Knicks" komandā un līgā ieņemot 32.pozīciju. Savukārt ar 1,9 bloķētiem metieniem spēlē viņš visā līgā ieņem sesto vietu.

Tāpat Porziņģis vidēji mačā savācis 7,9 atlēkušās bumbas, šajā statistikas rādītājā līgā ieņemot 29.vietu.

"Knicks" komanda zaudējusi jau četros mačos pēc kārtas, kas licis izkrist ārpus izslēgšanas turnīra zonas - ar 16 uzvarām 33 spēlēs tā ieņem devīto vietu Austrumu konferencē. Nākamā spēle Ņujorkas klubam būs pirmdien, kad savā laukumā tā uzņems Orlando "Magic" basketbolistus, taču šajā mačā latvietis varētu arī nepiedalīties, kaut oficiāli tas pašlaik nav zināms.