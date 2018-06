Jonass piektais pasaules čempionāta desmitajā posmā Francijā

Pērnā gada pasaules čempions motokrosā MX2 klasē Pauls Jonass no "Red Bull KTM Factory Racing" komandas svētdien Francijā ieņēma piekto vietu pasaules čempionāta desmitajā posmā.

Jonass pirmajā braucienā bija ceturtais, bet otrajā ieņēma sesto vietu, summā tiekot pie 33 punktiem, kas viņam deva piekto pozīciju. Latvietis saglabāja līderpozīciju čempionāta kopvērtējumā, vēsta LETA.

Par etapa uzvarētāju kļuva Jonasa komandas biedrs Horhe Prado no Spānijas, kurš pirmajā braucienā bija trešais, bet otrajā uzvarēja. Spānis līdz ar to tika pie 45 punktiem, samazinot atstarpi no Jonasa pasaules čempionāta kopvērtējumā.

Tāpat 45 punktus nopelnīja amerikānis Tomass Kovingtons, kurš uzvarēja pirmajā braucienā, bet otrajā bija trešais.

Vēl labāko trijniekā tika dānis Tomass Kjērs Olsens, braucienos ieņemot otro un ceturto vietu.

Pirmajā braucienā uzvarēja Kovingtons, kuram Jonass zaudēja 11,808 sekundes. Tikmēr otrais palika Olsens, bet trešais bija Prado, kuram Jonass zaudēja teju sešas sekundes.

Pēc starta līderis bija Kovingtons, bet Jonass bija ceturtais, taču vēlāk viņš spēja pakāpties arī uz trešo vietu, tobrīd apsteidzot vācieti Henriju Jakobi. Tomēr pozīciju Jonass nenosargāja, distances vidū palaižot garām Prado.

Savukārt otrā brauciena startā labākais bija Jonass, kurš bija līderis pēc pirmā apļa, tomēr tad latvietis pieļāva kļūdu un noslīdēja krietni zemāk, taču pēc tam spēja aizcīnīties līdz sestajai vietai braucienā.

Pasaules čempionāta kopvērtējumā MX2 klasē pēc desmitā posma līderis ar 434 punktiem joprojām ir Jonass, bet otrais ar iekrātiem 418 punktiem ir Prado, kurš deficītu samazināja par 12 punktiem. Tikmēr trešajā pozīcijā ar 328 punktiem ir Olsens.

Sezonas desmit posmos Jonass izcīnījis piecas uzvaras.

Tikmēr prestižākās MXGP klases sacensībās uzvarēja Jonasa nīderlandiešu komandas biedrs Džefrijs Herlingss, kurš bija ātrākais abos braucienos.

Pirmajā startā viņš aiz sevis atstāja beļģi Klemānu Desaiju un titulēto itāli Antonio Kairoli, bet otrajā braucienā otrais bija Kairoli, bet trešais palika slovēnis Tims Gajsers.

Šajā etapā Herlingss tika pie maksimāli iespējamajiem 50 punktiem, otro vietu ar 42 punktiem ieņemot Kairoli, kamēr trešais ar 38 punktiem bija Gajsers.

Pasaules čempionāta kopvērtējumā Herlingss iekrājis 486 punktus, kamēr Kairoli ticis pie 424 punktiem, bet trešais ar 351 punktu ir beļģis Klemāns Desaijs.

Francijā šajā nedēļas nogalē tika aizvadītas arī Eiropas čempionāta kārtējā posma sacensības, kur sestdien pirmajā braucienā 250 kubikcentimetru klasē (EMX250) 15.vietā ierindojās Kārlis Sabulis.

Savukārt otrajā braucienā svētdien viņš palika 29.vietā, etapa kopvērtējumā ieņemot 23.pozīciju.

Eiropas čempionāta kopvērtējumā Sabulis pašlaik atrodams 17.vietā ar 70 punktiem.

Jonass pērn tika kronēts par pasaules čempionu MX2 klasē, veicot ierakstu Latvijas motokrosa vēsturē.

Pirms tam pasaules čempionātos motokrosā latvieši titulus bija izcīnījuši vien blakusvāģu sacensībās, kur savulaik dominēja Kristers Serģis un Artis Rasmanis, kuriem izdevās piecas reizes kāpt uz pjedestāla augstākā pakāpiena. Tāpat blakusvāģu sacensībās trīskārtējs planētas čempions ir kantētājs Kaspars Stupelis, bet reizi pie zelta tika arī Kaspars Liepiņš.

Par vicečempionu pērn kļuva Šveices motosportists Žeremijs Sīvers, bet trešais bija Olsens. Sīvers šajā sezonā startē jau prestižākajā MXGP klasē.

Jonass pērn triumfēja sešos posmos un bija labākais 14 braucienos. Pirms tam latvietis pasaules čempionātā bija spējis uzvarēt tikai vienā braucienā, kā arī ne reizi nebija triumfējis posma summā.

2015.gadā viņš bija pasaules vicečempions, bet aizpērn Jonass smadzeņu satricinājuma dēļ priekšlaicīgi noslēdza sezonu. Neskatoties uz nestartēšanu vairākos sezonas beigu posmos, Latvijas motokrosists izcīnīja piekto vietu kopvērtējumā pasaules čempionātā MX2 klasē.

Šajā sezonā tiks aizvadīti 20 posmi.