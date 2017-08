Jānis Preiss savās mājās Eiropas čempionāta posmā izcīna otro vietu

Liepājā notikušajā Eiropas čempionāta posmā vindsērfingā uzvarēja poļu sportists Mihals Poļanovskis (Michal Polanowski), savukārt mājinieks Jānis Preiss izcīnīja otro vietu.

3. vietu ieņēma Austrālijas sportists Šīns O’Brīns (Sean O’Brien), bet Huberts Mokrickis (Hubert Mokrzycki) ar tādu pašu punktu skaitu palika ceturtais. Tikai vienu punktu no viņiem atpalika viesis no Igaunijas Tristens Eriks Kivi (Tristen Erik Kivi), kuram līdz ar to 5. vieta, informē sacensību pārstāvis Dzintars Hmieļevskis.

“Šīs sacensības visiem paliks atmiņā ar ļoti mainīgajiem laikapstākļiem. Ja ceturtdienā mūs priecēja labs vējš ar vidējo ātrumu 8 metri sekundē, bet piektdien tas iepūta jau līdz 14 metriem sekundē, nedēļas nogale aizritēja praktiski bezvējā, un “Formula” klasē sacensības notikt nemaz nevarēja,” stāsta sacensību rīkotājs Jānis Jēkabsons. “Lai “Formula” klases braucēji varētu doties uz starta, vēja ātrumam jābūt vismaz astoņiem mezgliem jeb 4 m/s. Līdz ar to, atbilstoši sacensību nolikumam, vietas tika sadalītas pēc pirmo divu dienu rezultātiem.”

Kopumā sportistiem četru dienu laikā bija paredzēts aizvadīt 15 braucienus, un pirmajās divās sacensību dienās tika veikti 9 braucieni.

No latviešu sportistiem 7. vietu izcīnīja Romualds Zelčs, 8. vietu – Ansis Dāle, 10. vietu – Mārtiņš Dzirnieks, 11. vietu – Bruno Štrauss, bet Alberts Mihņenoks sacensības noslēdza 13. vietā.

Papildus Eiropas čempionāta posmam prestižajā “Formula” klasē, norisinājās arī Latvijas Kausa regate “Techno 293” un “Raceboard” klasēs, kur sacensības varēja notikt arī nedēļas nogalē un izdevās veikt pilnu distanci.

Jauniešu grupā “Techno 293 3,5 m2” pārliecinoši uzvarēja Jurģis Vaivods, U13 grupā ātrākais bija Dāvis Mazais, U15 grupā - Matīss Punte, bet U17 grupā – Emīls Punte. Vecākajā jauniešu grupā jeb U17 goda pjedestāla 2. un 3. augstāko pakāpienu aizpildīja meitenes – Annija Punte un Elizabete Meņģele, - kuras sarežģītajos apstākļos izrādīja nopietnu pretestību puišiem un līdz ar to tika pie godalgām.

Eiropas čempionāta posma vindsērfingā norisi atbalsta Liepājas pilsētas dome, Latvijas Sporta federāciju padome un “Lauma Lingerie”.