Hokeja spēlē gūtos ienākumos ziedos Haralda Vasiļjeva rehabilitācijai

Sestdien, 3. februārī, pulksten 13.30 Liepājas Olimpiskā centra Ledus hallē HK “Liepāja Optibet” uzņem HK “Zemgale/LLU”.



Ienākumi no pārdotajām biļetēm tiks ziedoti HK “Zemgale/LLU” komandas galvenā trenera Haralda Vasiļjeva rehabilitācijai pēc smagas slimības. Komanda aicina nākt uz spēli, pirkt biļetes un līdz ar to vēlēt labu veselību trenerim, informē "Liepāja Optibet" preses sekretāre Simona Laiveniece.



Šī būs liepājnieku pēdējā mājas spēle regulārajā čempionātā. Priekšā vēl trīs spēles izbraukumā, divas pret HK “Prizma”, viena pret HS “Rīga”, bet no 24. februāra sāksies izslēgšanas spēļu pusfināli.

Pēdējās mājas spēles pretinieks liepājniekiem ir HK “Zemgale/LLU”. Ar šo komandu sezonas gaitā esam mērojuši spēkus piecas reizes (8:1; 7:5; 2:6; 4:5 PL; 0:2). Šobrīd HK “Liepāja Optibet” turnīra tabulā ar 49 punktiem 26 spēlēs atrodas līdzvērtīgās pozīcijās ar HK “Kurbads”, sev pa priekšu palaižot vien HK “Mogo”.