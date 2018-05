Hokeja kluba "Liepāja" treneri – jauni, ar savu redzējumu

Pirmo pavasara treniņnometni ir aizvadījusi HK “Liepāja” galvenā trenera Maksima Bogdanova vadībā. Viņam palīdz treneri Nikolajs Siļčonoks, Kārlis Liepiņš un vārtsargu treneris Reinis Repšs.



Maksims Bogdanovs pats saka, ka aizrāvies ar hokeju no 14 gadu vecuma, laikā, kad Liepājā darbu sāka Ledus halle: “Pa ziemu spēlējām hokeju laukā ar draugiem, tika atvērta Ledus halle, gājām uz halli. Trenējos pie Aleksandra Cicurska. Es iemīlējos šajā sporta veidā. Kā pieaudzis cilvēks lepojos ar to, ko esmu sasniedzis, informē kluba “Liepāja” preses sekretāre Simona Laiveniece.

Mihails Vasiļonoks savulaik piedāvāja kļūt par treneri – tā bija iespēja palikt hokejā, bet citā lomā. Sāku ar pašiem mazākajiem – četrus sešus gadus jauniem bērniem. 14 sezonas biju bērnu treneris, un man patīk redzēt ieguldīto darbu audzēkņos, lepojos ar savu 1997. dzimšanas gada komandu. Vienmēr esmu uzskatījis, ka svarīga loma ir izglītībai, esmu mācījies gan Liepājas Universitātē, gan dažādos profesionālos kursos. Tā rezultātā saņēmu piedāvājumu būt par hokeja tiesnesi – sāku tiesāt mazo hokejistu spēles, bet tagad manā kontā ir 8 starptautisku, IIHF rīkotu sacensību tiesāšana. Tas ir adrenalīns!”

Šopavasar Maksims Bogdanovs saņēma piedāvājumu būt par HK “Liepāja” galveno treneri: “Domāju vienu vakaru! Piekritu, jo tas ir dzimtajā pilsētā, tā atkal ir attīstība. Visu laiku dzīvē es lieku mērķus – ir mazie un ir lielie mērķi. Šis ir lielais, gribu sevi pierādīt!” Komandas galvenais treneris min, ka viena no kluba filozofijām ir – spēlētājam ir jāmācās! Klubs ir gatavs apmaksāt studijas, jo hokejs ir līdz kādam brīdim, un tad ir jādomā, ko dzīvē darīt tālāk. Maksims Bogdanovs saka: “Ar treniņu grafiku, kāds ir mums, var pa dienu mācīties, mums ir sakārtota sporta infrastruktūra, mums pilsētā ir universitāte – mācies, spēlē hokeju un domā, ko darīt tālāk!”

Kopā ar Maksimu Bogdanovu jaunajā sezonā strādās arī Nikolajs Siļčonoks, kurš saka: “Katram komandā būs sava loma, savs darbs. Ja katrs to darīs no sirds, kopējā bilde saliksies un būs rezultāts. Nav svarīgu un nesvarīgu darbu, mēs visi ejam uz vienotu mērķi.”

Kārlis Liepiņš vēl nesen pats bija komandas kapteinis, bet tagad dzīve viņu ir nolikusi barikāžu otrā pusē: “Viss sākas ar trenera vīziju, kādai ir jābūt komandai un spēlei. Viss atkarīgs no tā, vai treneru kolektīvs spēs to dabūt ārā no komandas.”

Reinis Repšs trīs sezonas jau ir bijis HK “Liepāja” vārtsargu treneris un nebaidās no izaicinājumiem: “Svarīgi, lai gan komandā, gan treneru starpā ir draudzīgs kolektīvs, kas darbojas kā vienots organisms!”

Maksims Bogdanovs atzīst: “Mēs visi esam jauni, ar savām idejām un redzējumu, kas jārealizē.”

HK “Liepāja” vienu treniņnometni jau ir aizvadījusi. Tajā bija pārrunas ar spēlētājiem un viņu vecākiem, ja runa bija ar junioriem. Tika runāts gan par sagatavotību, gan kluba kopējo virzību. 16. jūlijā sāksies divu nedēļu fiziskās sagatavotības treniņi, bet no 30. jūlija komanda turpinās gatavošanos jau uz ledus.

Par komandas sastāvu varēs runāt jūlijā, kad sāksies līgumu slēgšana. Šobrīd droši var teikt tikai to, ka komandā nebūs Bruno Zabis, kurš ir noslēdzis vienošanos ar Francijas klubu, bet HK “Liepāja” sezonu sāks ar “Latvijas Kausa” spēlēm, kas startēs jau augusta otrajā pusē.

HK “Liepāja” priekšā ir sagatavošanās posms, lai jaunajā sezonā vasaras beigās rādītu līdzjutējiem to spēli, kāda no viņiem tiek gaidīta. Tas ir izaicinājums jaunajai treneru komandai, un atliek vēlēt, lai piepildās visi mērķi un ieceres!