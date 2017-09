Futbola un sporta mīļi aicināti pieteikt savus Futbola dienas pasākumus

Šīgada Futbola diena ciešā draudzībā ar #BeActive Eiropas Sporta nedēļu visā Latvijā notiks no 23. līdz 30. septembrim, kad katrs futbola un sporta draugs, klubs, entuziastu grupa, klase vai darba kolektīvs tiek aicināti izplānot savu unikālo futbola pasākumu, pieteikt to www.futboladiena.lv un piedalīties cīņā par vērtīgām balvām no Latvijas Futbola federācijas (LFF), informē Latvijas Futbola federācija | Sabiedrisko attiecību speciālists Toms Ārmanis.

Futbola dienas misija ir nodemonstrēt sabiedrībai, ka futbols ir ikvienam piemērota un brīvi pieejama spēle, kuru katrs var mīlēt pa savam – spēlējot to savā pagalmā, uz ielas, tuvākajā sporta laukumā, pļavā, sporta zālē vai jebkur citur. Futbola diena piedāvā šī sporta veida draugiem piedalīties futbola svētku svinēšanā, organizējot savus pasākumus un kļūstot par futbola vēstnešiem uz savas ielas, savā pilsētā, rajonā, skolā vai darba vietā.

Pasākumiem, kurus jebkurš interesents var organizēt Futbola dienas ietvaros, nav ierobežojumu. Tie var būt futbola turnīri, spēles, ballītes ar futbola tematiku, īpašas futbolam veltītas sporta stundas skolās vai jebkāds cits izdomas pilns pasākums, kas iederas futbola plašajā dažādībā.

Noslēdzoties Futbola dienas pasākumiem, LFF izvēlēsies labākos un izdomas bagātākos futbola notikumu organizatorus, kuri piedalīsies kopīgā izlozē un tiks pie kādas no balvām:

Pieci Latvijas futbola izlases krekli

VIP loža 20 cilvēkiem Latvijas un Andoras futbola izlašu spēlē 10. oktobrī Skonto stadionā Rīgā

Divas dāvanu kartes 500 EUR vērtībā pirkumiem sporta preču veikalā Komanda

TomTom Runner3 pulsometrs no Pulsometrs.lv

Motorolleris KYMCO LIKE 59 2T no Motosports.lv

Futbola dienas pasākumi Latviju pārņems jau astoto gadu pēc kārtas. Šogad Futbola dienas nedēļa iekļausies Latvijas Sporta federāciju padomes (LSFP) un Eiropas Komisijas organizētajā Eiropas Sporta nedēļā, kas visā Latvijā notiks tajos pašos datumos. Eiropas Sporta nedēļas sacensības, atvērtie treniņi, izglītojošie pasākumi un citas saistītās aktivitātes tiek apkopotas vietnē www.beactivelatvia.lv, kur ikviens var pievienot savu pasākumu.

Eiropas Sporta nedēļu ievadīs īpašs futbola notikums pašā Rīgas sirdī – Doma laukumā Vecrīgā. Tur jebkurš interesents ar savu komandu varēs piedalīties 12 stundu futbola maratona turnīrā, par kuru plašāka informācija sekos atsevišķi.

Futbola diena Latvijā ir daļa no Eiropas Futbola asociāciju savienības (UEFA) ieviestās Grassroots nedēļas, kas aptver virkni pasākumu visos Eiropas nostūros ar mērķi popularizēt futbolu un nodemonstrēt šī sporta veida pieejamību.

Pagājušā gada Futbola diena Latvijā vienoja 114 pasākumos dažādos mūsu valsts nostūros, iesaistot kopumā 11 300 dalībniekus. Pērn Futbola dienas notikumos futbols tika ielaists pagalmos Daugavpilī, Krāslavā, Preiļos, Kaunatā, Ciblā, Rēzeknē, Mežvidos, Kārsnavā, Varakļānos, Jēkabpilī, Aiviekstē, Madonā, Cesvainē, Balvos, Kubuļos, Alūksnē, Cēsīs, Liepupē, Valmierā, Strenčos, Valkā, Jeros, Mazsalacā, Staicelē, Jumpravā, Lielvārdē, Ogrē, Iecavā, Ķekavā, Salaspilī, Rīgā, Jūrmalā, Jelgavā, Tērvetē, Vecaucē, Dobelē, Jaunpilī, Gaiķos, Saldū, Tukumā, Tumē, Priekulē, Liepājā, Ventspilī, Talsos, Mērsragā un Rojā.