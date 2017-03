FOTO.VIDEO: Velosporta cienītāji Beberliņos sacenšas velokrosa meistarsacīkstēs

Liepājas atpūtas vietā "Beberliņi" svētdien, 5. martā, tika noskaidroti uzvarētāji riteņbraukšanas kluba "Liepāja" meistarsacīkstēs velokrosā, kas pulcēja dalībniekus no Liepājas, Kuldīgas, Dobeles, Rīgas Priekules, Nīcas, Gramzdas un citām vietām.

"A+Open" grupā ātrākais pārliecinoši bija Kristaps Kancers ("Sportland"), aiz sevis atstājot Markusu Herbstu ("Gaismas-Maģija-EMU") un Eināru Bērzi. Labāko sešnieku noslēdza "Gramzdas velosporta" pārstāvis Aivis Karzons. Savukārt dāmām labākā bija riteņbraukšanas kluba "Liepāja" dalībniece Baiba Petkus, aiz sevis atstājot Antru Dobeli no Priekules Velokluba un Elitu Medni no "Gramzdas velosporta". Video no "Open" grupas brauciena skatīt šeit.

B grupā triumfēja RRS "Grīva" pārstāvis Arvo Godiņš, kurš pēdējā aplī tika garām liepājniekam Gatim Līvam, bet trešais bija Oskars Dankbārs. Starp deviņiem dalībniekiem septītā bija "Gramzdas velosporta" dalībniece Kitija Sinda Pauzere.

C grupā uzvarēja Roberts Čukurs, otrais bija Franks Sēlietis (abi no riteņbraukšanas kluba "Liepāja"), trešajā vietā atstājot priekulnieku Danielu Rašmani. Starp meitenēm ātrākā bija dobelniece Evelīna Ermane-Marčenko, otrajā vietā atstājot liepājnieci Martu Petkus.

D grupā toni noteica kuldīdznieki Gusts Lapiņš un Jānis Priedoliņš, bet trešo vietu ieguva liepājnieks Dāvis Gludavs. Starp meitenēm ātrākā bija Nīcas vidusskolas audzēkne Monika Krūče, aiz sevis atstājot savas skolasbiedrenes Elizabeti Milleri un Alisi Krūči.

Visus rezultātus skatīt šeit.

Dalībnieku iespaidus lasiet "Kursas Laika" 9. marta numurā!