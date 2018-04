FOTO: Turaidā izkaltas Latvijā gaidāmā pasaules čempionāta orientēšanās sportā piemiņas monētas

Tieši pēc 100 dienām – 3. augustā – sāksies viens no šīgada visvērienīgākajiem sporta pasākumiem Latvijā – pasaules čempionāts orientēšanās sportā (WOC), kas notiks no 3. līdz 12. augustam Rīgā un Turaidā. Iesildot šo pasaules mēroga sporta notikumu, šodien Turaidas muzejrezervāta smēdē tika izkaltas īpašas čempionāta piemiņas monētas.

Pasākuma dalībnieku vidū bija čempionāta rīkotāji Latvijas Orientēšanās federācija (LOF), pārstāvji no Siguldas, Rīgas un Krimuldas pašvaldībām, kā arī Latvijas valsts Simtgades biroja vadība, Turaidas muzejrezervāta vadība, orientēšanās sporta entuziasti un citi. Viesi vispirms atraktīvā gaisotnē izmēģināja orientēšanās sporta pamatus, bet tad devās uz smēdi, lai būtu aculiecinieki, kā kalējs Andris Ščeglovs izkaļ pasaules čempionāta piemiņas monētas. Pasākuma dalībniekiem bija iespēja arī pašiem izkalt divu veidu monētas – ar pasaules čempionāta logo vai LV100 logo. Monētas otrajā pusē bija iespēja izvēlēties kādu no Latvju rakstu simboliem.

“Organizēt prestižo pasaules čempionātu – tas ir ļoti liels gods. Sarīkot šīs sacensības Latvijas simtgadē, turklāt Latvijas skaistākajās vietās – Siguldā, Turaidā un Vecrīgā – bija Latvijas Orientēšanas federācijas iepriekšējā prezidenta Pētera Apiņa vīzija. Nu tā ir piepildījusies un līdz sacensību startam palikušas tikai 100 dienas. Protams, ir neliels satraukums, taču esmu pārliecināts, ka viss notiks visaugstākajā līmenī. Būs jauki!” uzsvēra LOF prezidents Viesturs Tamužs.

Savukārt 35. pasaules čempionāta direktors Jānis Lazdāns ar prieku pauda, ka Starptautiskā Orientēšanās federācija apstiprinājusi, ka uz sacensību TV tiešraidēm jau tagad pietiekušās astoņas valstis. “Bez Latvijas tās ir Somija, Šveice, Čehija, Austrija, Igaunija, Zviedrija, Spānija, un būs vēl. Tā ir milzīga reklāma Latvijai, Siguldai un Vecrīgai, jo iepriekšējo čempionātu pieredze rāda, ka šīm tiešraidēm ir ievērojama skatītāju auditorija. Un, ja aizvadītā gada pasaules čempionātā Igaunijā piedalījās 48 valstis, tad mēs sagaidām, ka pie mums startēs jau 50 valstis! Tas nozīmē, ka ieradīsies vismaz 600 cilvēku – sportisti un viņu pavadošais personāls. Esam rezervējuši visas Siguldas viesnīcas un divas viesnīcas Rīgā – un tās visas ir jau aizpildītas!” piebilda Jānis Lazdāns.

Par 35. pasaules čempionātu orientēšanās sportā WOC 2018

WOC 2018 notiks no 3. līdz 12. augustam Rīgā un Turaidā, un šāda mēroga orientēšanās sporta notikums Latvijā būs pirmo reizi. Tie būs lielākie orientēšanās sporta svētki visā pasaulē, jo pulcēs daudzus tūkstošus sportistus un skatītājus. Proti, paralēli 35. pasaules čempionātam notiks atsevišķas sacensības “LATVIA Oweek”, kur ikviens interesents varēs izskriet tos apvidus, kur medaļas sadalīja pasaules spēcīgākie atlēti. Šajās sacensībās parasti piedalās ap 3000 dalībnieku no visas pasaules. Tāpat šajās dienās Latvijā notiks arī Eiropas Mežinieku orientēšanās sporta sacensības, kurās piedalās ap 500 meža nozares darbinieku no visas Eiropas, kā arī Pasaules Taku orientēšanās čempionāts, kas ir orientēšanās sporta paveids cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

35. pasaules čempionātā orientēšanās sportā tiks izcīnīti 10 medaļu komplekti 5 disciplīnās. Aizraujošas solās būt sprinta disciplīnas, kas notiks Vecrīgā un Āgenskalnā, bet meža distances būs Siguldas apkārtnē. Šo distanču arēnas tiks izvēlētas tā, lai sacensības būtu interesanti vērot līdzjutējiem un TV skatītājiem. Siguldā sacensību centrs būs jaunā distanču slēpošanas trase Laurenčos, bet Turaidā – Dziesmu dārzs.

Gan pasaules čempionāta orientēšanās, gan pasaules čempionāta taku orientēšanās atklāšana notiks Vecrīgā, Rātslaukumā.

35. Pasaules orientēšanās čempionātu (WOC) organizē Latvijas Orientēšanās federācija sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju un Siguldas, Rīgas, Daugavpils un Krimuldas pašvaldībām.

Pasaules čempionāta orientēšanās sportā programma

4. augusts – Sprinta kvalifikācija – Rīga

4. augusts – Sprinta fināls – Rīga

5. augusts – Sprinta stafete – Rīga

7. augusts – Vidējā distance – Sigulda

9. augusts – Stafete – Turaida

11. augusts – Garā distance – Turaida

Pasaules taku orientēšanās čempionāta programma:

6. augusts – TempO sacensības – Daugavpils

7. augusts – PreO 1 sacensības – Daugavpils

8. augusts – Modeļa distance PreO 2 sacensībām – Daugavpils

9. augusts – PreO 2 sacensības – Daugavpils

10. augusts – Stafetes sacensības – Daugavpils



Pasaules čempionāts orientēšanās sportā

Pasaules čempionāts ir lielākās starptautiskās sacensības orientēšanās sportā. Čempionāti notiek kopš 1966. gada, un kopš 2003. gada tie notiek katru gadu. Pasaules čempionātos sacensības notiek garajā distancē, vidējā distancē, sprintā un stafetē.

Latvijas sportistu lielākais panākums ir Edgara Bertuka 2012. gada Pasaules čempionātā Šveicē izcīnītā zelta un bronzas medaļa. Tā bija pirmā Latvijas (un arī Baltijas valstu) sportistu izcīnītā uzvara un medaļa pasaules čempionātos pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas (1989. gadā, pārstāvot PSRS, bronzas medaļu izcīnīja Alīda Ābola). 2013. gada čempionātā, kurš notika Somijā, Bertuks izcīnīja vēl vienu bronzas medaļu.

2017. gada pasaules čempionātā, kas notika Igaunijā Latvijas vīriešu izlase (Andris Jubelis, Mārtiņš Sirmais, Edgars Bertuks) ieņēma 7. vietu, savukārt sieviešu komanda (Inga Dambe, Laura Vīķe, Sandra Grosberga) — 5. vietu, kas ir augstākais rezultāts, kādu Latvijas komanda sasniegusi pasaules čempionātos. Individuāli labāko vietu sasniedza Inga Dambe vidējā distancē, ieņemot augsto 11. vietu.