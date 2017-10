FOTO: Rallijā "Rally Liepāja" uzvar Grjazins, Kolina Makreja balvu iegūst Ingrams

Par Eiropas rallija čempionāta pēdējā posma - rallija "Rally Liepāja 2017" - uzvarētāju kļuva ar Latvijas licenci startējošais krievu rallists Nikolajs Grjazins. Tas sportistam bija pirmais tik liela mēroga panākums rallijā.

Otro vietu savā starptautiskajā debijā izcīnīja somu jaunā rallija zvaigzne Kalle Rovanpera, kurš arī startē ar Latvijas licenci), bet trešajā vietā "Rally Liepāju" noslēdza Lukašs Habajs no Polijas, informē rallija mediju sekretārs Jānis Unbedahts.

Visaugstāk no latviešu ekipāžām ierindojās Reinis Nitišs (sestā vieta absolūtajā ieskaitē) un Mārtiņš Sesks (11. vieta). M. Sesks bija viens no pretendemtiem uz Kolina Makreja balvu, bet Eiropas rallija čempionāta koordinators Žans-Baptiste Lejs pēc rallija preses konferencē to tomēr pasniedza britu sportistam Krisam Ingramam, kurš rallijā uzvarēja Junior U27 ieskaitē un kļuva par šā gada čempionu šajā klasē.

Plašāk par "Rally Liepāju" lasiet "Kursas Laika" 12. oktobra numurā!