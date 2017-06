FOTO: Noslēdzies "ActSmart" pludmales tenisa turnīrs "Liepāja Cup 2017"

No 9. līdz 11. jūnijam jau otro gadu pēc kārtas Liepājas pludmalē norisinājās biedrības “ActSmart” rīkotais pludmales tenisa turnīrs "Liepāja Cup".

Pludmales tenisa pamatturnīra vīriešu duetu sacensībās uzvaras laurus plūca Nikolajs Gurjevs (Krievija) un Ioannis Dimopoulus (Grieķija), bet sievietēm uzvaru izcīnīja Ludmila Nikoyan (Krievija) un Irina Kuzmina-Rimsa (Latvija), informē biedrības “ActSmart” pludmales tenisa turnīra "Liepāja Cup 2017" organizators Raimonds Grants.

Turnīrs Liepājas pludmalē tika atklāts piektdien, 9. jūnijā, ar sacensībām, kurās dalībnieki krāja reitinga punktus un gatavojās pamatturnīram. Spēlētāji reitingus krāj atsevišķi, jo var katru turnīru spēlēt ar citu partneri. Liepājas reitinga turnīrā uzvarēja pludmales tenisa duets no Itālijas Simone Burini un Andrea Stuto, apsteidzot mājiniekus Alekseju Aleksjuku un Sergeju Ratnikovu. Savukārt sieviešu reitinga turnīrā visvairāk punktus izcīnīja Natālija Tumšēvica (Latvija) un Darja Želudčenko (Krievija).

No 10. līdz 11. jūnijam Liepājas pludmalē siltos un saulainos laikapstākļos tika aizvadīts “ActSmart” pludmales tenisa "Liepāja Cup 2017" pamatturnīrs, kurā dalībnieki sacentās par naudas balvu fondu. Turnīrā piedalījās stiprākie pludmales tenisisti no dažādām Eiropas valstīm - Itālijas, Portugāles, Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Baltkrievijas, Krievijas, Grieķijas un Moldovas.

Pludmales tenisa pamatturnīra vīriešu duetu sacensībās uzvaras laurus plūca Ioannis Dimopoulus (Grieķija) un Nikolajs Gurjevs (Krievija), kuriem piekāpās piektdienas reitinga turnīra uzvarētāji – ļoti spēcīgais pludmales tenisa pāris no Itālijas Simone Burini un Andrea Stuto, kas ierindojas pasaules tenisa ranga pirmajā simtniekā. Jāpiebilst gan, ka Ioannis Dimopoulus un Nikolajs Gurjevs pludmales tenisa rangā atrodas augstāk par itāļiem, attiecīgi 30. un 40. ranga vieta pasaulē, taču turnīrā kopā abi spēlēja pirmo reizi mūžā.

“ActSmart” pludmales tenisa turnīru "Liepāja Cup 2017" atzinīgi novērtēja lielākā daļa pludmales tenisistu, arī dalībnieks no Grieķijas Ioannis Dimopoulus. “Pēdējo divu gadu laikā esmu bijis daudzos turnīros, bet šis viennozīmīgi ir viens vispozitīvākajiem un draudzīgākajiem gan atmosfēras, gan izvēlētās vietas un profesionāli sagatavoto laukumu, gan arī spēlētāju klases ziņā,” par labi organizēto pasākumu izsakās grieķis Ioannis Dimopoulus.

Pludmales tenisa "Liepāja Cup 2017" pamatturnīrā sievietēm uzvaru izcīnīja Ludmila Nikoyan (Krievija) un Irina Kuzmina-Rimsa (Latvija), kuras fināla izspēlēs uzveica Natāliju Tumšēvicu un Darju Želudčenko.

Rīdziniece Natālija Tumšēvica “ActSmart” pludmales tenisa pamatturnīrā piedalās jau otro gadu un ir apņēmības pilna braukt uz Liepāju arī nākošgad.

“ActSmart” pludmales tenisa turnīru "Liepāja Cup 2017" organizēja biedrība “ActSmart”. Vairāk informācijas par pludmales tenisa turnīru skatīt Facebook lapā: facebook.com/actsmartbeachtennis.

Uzziņai:

“Pludmales teniss ir viens no jaunākajiem un perspektīvākajiem sporta veidiem, kas patlaban piedzīvo dinamisku attīstību visās valstīs, kur ir populāri pludmales sporta veidi. Smilšu segums ļauj spēles laikā izpildīt fantastiskus lēcienus un akrobātiskas etīdes. Sportisko sacensību un azartu organiski papildina mūzika, atbalsta grupu dejas un nepiespiesta līdzjutēju uzvedība, kas piešķir pludmales tenisa pasākumiem vieglumu un svētku atmosfēru.

Pludmales teniss kā sporta veids savā ziņā ir tenisa, volejbola un skvoša hibrīds, kur spēles notiek smilšu kortos, apvienojot prieku, ko sagādā aktīva laika pavadīšana, ar lielisku iedegumu un relaksāciju mīkstās un siltās smiltīs pat aukstās ziemas dienās, kad tik ļoti pietrūkst saules un siltuma! Pludmales teniss, kas strauji uzņem apgriezienus visā pasaulē un ir ieguvis daudz piekritēju gan starp „lielā tenisa” zvaigznēm, gan parastiem aktīvas atpūtas un veselīga dzīvesveida cienītājiem, ietver unikālu iespēju iemācīties spēlēt gan profesionālā, gan amatieru līmenī, sākot trenēties jau brieduma gados.”