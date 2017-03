FOTO: Noskaidro autosprinta sacensību "EVE Ziemas kauss 2017" kopvērtējuma uzvarētājus

Aizvadīti visi pieci autosprinta sacensību "EVE ziemas kauss 2017" posmi. Ziemas kauss norisinājās no 15. janvāra līdz 12. martam, šajā laika posmā sacensības notika četrās dažādās vietās, pirmais posms Druvas lidlaukā, otrais posms Vaiņodes lidlaukā, trešais posms Sproģu autokrosa trasē Embūtes pusē, ceturtais posms atgriezās Vaiņodes lidlaukā ar jaunu, daudz garāku trases konfigurāciju un noslēdzošais, piektais posms, norisinājās Rudē.

Trīs no pieciem posmiem norisinājās ziemai atbilstošos laika apstākļos, Druvas un Vaiņodes lidlaukos, kā arī Sproģu trase priecēja dalībniekus ar sniegu, ledu un mainīgiem trases segumiem. EVE ziemas kausa izcīņa norisinājās desmit ieskaites klasēs, kausa ietvaros kopumā tika izsniegti gandrīz seši simti starta numuru, vēstīts biedrības "EVE Autosports" mājaslapā.

FWD klasē startēja 46 dalībnieki. Šajā klasē pirmajās trijās vietās dalībnieki no Kuldīgas. Pirmais Kaspars Kairišs (VW Golf), otrajā vietā Gatis Krūtainis (VW Golf) un trešais Andris Kairišs (VW Golf). FWD/R klasē 24 dalībnieki. Pirmajās divās vietās Zaņenieki Sergejs Vereteļņiks (Ford Puma) un Ivo Līcis (Ford Puma). Trešajā vietā Andris Kairišs (VW Golf) no Kuldīgas.

RWD klasē starp 40 dalībniekiem pirmo vietu ieguva Mārtiņš Prūsis (BMW) no Kuldīgas. Otrais Kristaps Lāms (BMW) no Īvandes un trešais Kaspars Konrāds (BMW) no Kazdangas. RWD/R klasē starp 26 dalībniekiem labāko dalībnieku trijnieks tāds pats kā RWD, vienīgi Kristaps apsteidzis Mārtiņu. Pirmais Kristaps Lāms (BMW), otrais Mārtiņš Prūsis (BMW) un trešais Kaspars Konrāds (BMW).

4WD klasē 22 dalībnieku konkurencē pirmais Uldis Karlovskis (Subaru Impreza) no Mērsraga, viņam seko Toms Anevics (Subaru Impreza) no Kuldīgas un Atis Graudiņš (Audi 90) no Rīgas. 4WD/R klasē 13 dalībnieki, arī šajā klasē pirmo vietu ieguva Uldis Karlovskis (Subaru Impreza) no Mērsraga. Otrais Zigmunds Vāne (Subaru Impreza) no Piltenes un trešais Edgars Bergmanis (Subaru Impreza) no Ozolniekiem.

2WD OPEN klasē startēja 25 dalībnieki. Pirmajās trīs vietās dalībnieki no Kuldīgas. Pirmais Mārtiņš Prūsis (BMW), otrais Kaspars Kairišs (VW Golf) un trešais Igors Gerasimovičs (BMW).

4WD OPEN 15 dalībnieki. Pirmais Uldis Karlovskis (Subaru Impreza) no Mērsraga, otrajā vietā Zigmunds Vāne (Subaru Impreza) no Piltenes un trešais kuldīdznieks Jānis Sala (Audi 90).

Ziemas kausā startēja arī 10 DĀMAS. Pirmo vietu izcīnīja Alise Freiberga (BMW) no Kuldīgas, otrajā vietā Līga Artemenkova (Subaru Impreza) no Liepājas un trešā Laura Baļķīte (Subaru Impreza) no Mērsraga.

JUNIORU klasē kopvērtējumā tika ieskaitīti pēdējie trīs posmi. Pirmais Kristaps Kronbergs (BMW) no Alsungas. Otrajā vietā Markuss Reivītis (Opel Vectra) no Kuldīgas un trešais Matīss Kļava (BMW) no Alsungas.

Visu kopvērtējumu skatīt šeit. Piedāvājam "EVE Autosports" vadītāja Gata Krastiņa fotoieskatu pēdējā posmā Rudē.