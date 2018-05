FOTO: MTB velokrosa sacenībās "Gramzdas zobrats" triumfē gramzdenieki

Otrdien, 1. maijā, Gramzdas pagastā norisinājās MTB velokrosa sacensības “Gramzdas Zobrats 2018”, kurās triumfēja Gramzdas velosporta dalībnieki - Aivis Karzons un Evija Pauzere.



Riteņbraucējiem tika sagatavota aizraujoša trase, kurā lieliskos laikapstākļos bija jāpievar stāvi kāpumi, nobraucieni, kā arī citi tehniski sarežģīti posmi. Viena apļa garums bija ap 4,5 kilometri, un, atkarībā no vecuma grupas, riteņbraucēji to veica no vienas līdz piecām reizēm. “Gramzdas zobrata” trasē sacentās 102 dalībnieki no Rīgas, Aizputes, Liepājas, Nīcas, Priekules, Cimdeniekiem, Grobiņas, Gramzdas, Talsiem un Skuodas (Lietuva). Ar medaļām dalībnieki tika apbalvoti sešpadsmit grupās, informē "Gramzdas velosporta" dalībniece Elita Medne.

Mazais 2,5 km aplis tika īpaši pielāgots sacensību jaunākajiem dalībniekiem, kas dzimuši 2008.gadā un jaunāki, šīs grupas V un S 10 grupā pirmie trīs labākie puiši izrādījās Edvards Gedrovics no komandas “Vellapēda”, Rihards Lozbers (Talsi) un Ralfs Berons, bet no meitenēm triumfēja Nīcas vidusskolas velosporta dalībniece Monika Krūče, 2. un 3. vietu ieņēma Priekules velokluba dalībnieces Elizabete Minka un Nikija Mikāle.

Vienu 4,5 km pilno apli veica dzimušie 2006 un 2007.gadā un ātrākais bija “Lidot.lv” komandas pārstāvis Klāvs Milčs ar 1 sekundes starpību aiz sevis atstājot Haraldu Strādnieku (Vellapēda), bet 3.vietā Raimonds Kovaļskis no Nīcas vidusskolas velosporta. Meiteņu grupā 1.vietā Elizabete Millere Nīcas VSK velosports, 2.vietā Felīsija Oknere, 3.vietā Anna Sīle (Nīcas vsk velosports).

2004. un 2005. gadā dzimušo grupā divus apļus visātrāk pieveica Dāvis Gludavs (RK Liepāja), Priekules velokluba dalībnieki – Ralfs Jansons un Ralfs Spēks – uz pjedestāla ieņēma 2. un 3.vietu. No meitenēm ātrākā izrādījās Annija Pauzere, 2.vietā Sabīna Kātiņa no Priekules velokluba.

Zēnu grupā (no 2002. gada līdz 2003. gadam dzimušie) brauca divus apļus un goda pjedestālu ieņēma komandas Nīcas vidusskolas velosporta dalībnieki – Ģirts Knubis un Kārlis Ārvalds Mūsiņš, 3.vietā Gramzdas velosports dalībnieks Madars Grenovskis. Nepārspēta Marta Petkus no riteņbraukšanas kluba “Liepāja”.

Grupā 2000. un 2001. gadā dzimušie veica 5 apļus un uz pjedestāla kāpa Jānis Šēlis (Dobeles dzirnavnieks/Feel free), 2.vietā Markus Ozols, bet 3.vietā Daniels Rašmanis no Priekules velokluba. Nepārspēta Kitija Sinda Pauzere no Gramzdas velosporta.

Grupā 1984. līdz 1999.gadā dzimušie un 5 apļu absolūts lideris Aivis Karzons, uzstādot trases ātrāko laiku 1:10:34. 2.vietā “MTB Talsi” dalībnieks Matīss Bērziņš (laiks 1:11:32). 3.vietā Mārtiņš Krekovskis no Gaismas Maģija-Stividor LP (laiks 1:23:01). Sieviešu ieskaitē finišēja Elita Medne no Gramzdas velosports.

Sievietes, kas dzimušās 1983.gadā un vecākas, trīs apļus visātrāk pieveica Gramzdas velosporta dalībniece Evija Pauzere ar laiku 01:02:37, 2.vietā Lāsma Grenovska.

V30 grupa (1974. - 1983.g.dzimušie) pirmajā vietā Askolds Gludavs (laiks 1:14:05) no Gramzdas velosporta, 2.vietā komandas “Vellapēda” dalībnieks Māris Strādnieks (laiks 1:17:40, 3.vietā Reinis Kils (laiks 1:22:12) no Gramzdas velosporta.

V40 grupā (1964. – 1973.g.dzimušie) 1. vietā Andis Ansulis no RK Liepāja (laiks 1:18:45), 2.vietā ZZK komandas dalībnieks Aivars Skutelis (laiks 1:2013) , 3.vietā Uldis Čukurs no Liepājas (laiks 1:20:22).

V50 grupā (1963. gadā dzimušie un vecāki) brauca 3 apļus un uz pjedestāla kāpa Livelo/Zelta zeme komandas dalībnieks Jānis Rutkups (laiks 48:28), 2.vietā Artis Gedrovics no Vellapēdas (laiks 52:06), 3. vietā Leonas Jarmoška no Lietuvas (laiks 53:51).

Šogad sacensību posms tika iekļauts Latvijas riteņbraukšanas federācijas trešās kategorijas sacensībās un bija 2.posms Lejaskurzemes un Priekules novada atklātā čempionāta MTB velokrosa seriālā. Nākamais posms norisināsies 3.jūnijā Priekulē, Valta birzī.

Sacensības organizēja Priekules novada pašvaldība sadarbībā ar Gramzdas velosporta komandu, „Priekules veloklubu” un Riteņbraukšanas klubu „Liepāja”.