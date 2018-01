FOTO: "Liepājas papīra"/LSSS basketbolistēm pārliecinoša neveiksme Austrumeiropas līgas spēlē

Smagu zaudējumu Austrumeiropas Sieviešu basketbola līgas (EEWBL) mačā sestdien savā laukumā piedzīvoja Latvijas klubs "Liepājas papīrs"/LSSS, kas ar rezultātu 52:96 (18:24, 17:22, 3:28, 14:22) kapitulēja Zviedrijas čempionvienībai "Lulea".

Īpaši neveiksmīga liepājniecēm bija trešā trešdaļa, kurā tika iemests tikai viens metiens no spēles un kopā gūti trīs punkti, vēsta LETA.

Rezultatīvākā liepājniecēm ar 16 punktiem bija Ieva Vītola, bet 11 punktus savāca Ilze Jākobsone.

Sabraukumā Liepājā bija plānojušas piedalīties četras komandas, tomēr organizatori šonedēļ pavēstīja, ka turnīra pastarīte Izmiras "Bornova Becker Spor" no Turcijas atsaukusi dalību no sacensībām. Līdz ar to šīs vienības vietā tika uzaicināta Čehijas komanda Brno "Žabiny" un svētdien liepājnieces pret 2006.gada Eirolīgas čempioni aizvadīs pārbaudes spēli.

"Liepājas papīrs"/LSSS vienība EEWBL A apakšgrupā ir izcīnījusi trīs uzvaras sešos mačos, kas dod ceturto vietu septiņu atlikušo komandu konkurencē.

Tikmēr šī turnīra vicečempione "TTT Rīga" uzvarējusi visās piecās līdz šim aizvadītajās B grupas spēlēs. Nākamajā nedēļas nogalē "TTT Rīga" šī turnīra ietvaros aizvadīs spēles Rīgā un Salaspilī.

Šo EEWBL sezonu uzsāka 16 komandas no desmit valstīm, kas sadalītas divās grupās, katras apakšgrupas vienībai trīs sabraukumu laikā aizvadot viena apļa turnīru. Katras apakšgrupas četras labākās vienības iekļūs izslēgšanas turnīrā, bet sezonas noslēgumā notiks finālčetrinieka sacensības.