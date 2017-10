Eiropas rallija čempionāta posms "Rally Liepāja" – sacensības nedēļas garumā

Šonedēļ Liepājā un tās apkārtnes Durbes, Aizputes un Priekules novados norisināsies FIA Eiropas rallija čempionāta (ERC) noslēdzošais posms Rally Liepāja, kura finišā saņemsim atbildes uz visiem sezonas laikā uzdotajiem jautājumiem. Lai gan rallija ātrumposmi notiks vien nedēļas nogalē, Eiropas čempionāta posma aktivitātes aptvers daudz plašāku laika periodu – pirmās norises sāksies jau otrdien, bet noslēgsies vien nākamās nedēļas pirmdienā, informē rallija preses sekretārs Jānis Unbedahts.

Otrdiena un trešdiena, 3. un 4. oktobris

Daļa FIA Eiropas rallija čempionāta dalībnieki jau šobrīd ieradušies vēju pilsētā Liepājā, lai iespējami labāk sagatavotos nedēļas izskaņā gaidāmajā rallijā. Jau šodien Kurzemes reģiona ceļos treniņbraucienus aizvadīs Peugeot Rally Academy, ACCR Czech Team, kā arī LMT Autosporta Akadēmija un Sports Racing Technologies ekipāžas. Savukārt trešdien treniņbraucienus veiks arī Opel Rallye Junior Team, TGS Worldwide, LOTOS Rally Team pilota Kajetana Kajetanoviča ekipāža un Kalle Rovanpera, kurš sacensībās pirmo reizi izmantos M-Sport sagatavotu Ford Fiesta R5 auto.

Tāpat otrdienas pēcpusdienā sāksies FIA ERC Junior Experience apmācību ceturtais kurss, pirmajiem trim notiekot Kanāriju salās, Čehijā un Itālijā. FIA ERC organizatora Eurosport Events izveidotās programmas apmācības, kuras vada All In Motion, Latvijā līdz šim nav notikušas. Jaunajiem rallija braucējiem apmācību cikla laikā iespējams gūt zināšanas par stenogrammas sagatavošanu, pareizas ēdienkartes izveidošanu, fizisko sagatavotību, sociālo mediju izmantošanu, automašīnas regulējumiem, pirmās palīdzības sniegšanu, riepu maiņu, sponsoru piesaistīšanu, kā arī braukšanas tehniku kā uz asfalta, tā arī uz grants seguma.

Jauno autosportistu apmācībās tiks iesaistīti arī Baltijas valstu speciālisti – fiziskās sagatavotības treniņu šodien Liepājas Olimpiskā Centra telpās pasniegs latviešu blakusvāģu kantētājs, trīskārtējais pasaules čempions Kaspars Stupelis. Savukārt trešdien igauņu speciālista Urmo Āvas vadībā paredzētas praktiskas braukšanas apmācības.

“Pagājušā gadā šī programma notika trijos posmos, un katrā no tiem bija lieliska iespēja gūt jaunas zinības no pieaicinātajiem lektoriem, braucējiem, inženieriem. Piemēram, Igaunijā man bija īsa saruna ar leģendāro franču rallija meistaru Žanu-Pjēru Nikolā. Nozīmīgs ieguvums ir arī kontakti, kurus šo apmācību laikā izdodas nodibināt. Atceros, ka Beļģijā piedalījos tā sauktajā “meet&greet” pasākumā ar pasaules čempionāta pilotu Kevinu Abringu. Nākamajā dienā Abrings servisa parkā vēlreiz pienāca pie manis uz īsu sarunu – apjautājās kā sokas ar apmācībām, un sarunas beigās teica – ja ir kādi jautājumi, lai droši viņam zvanot! Tādus kontaktus katru dienu neizdodas iegūt!” tā apmācību dalībnieks Mārtiņš Sesks, kurš komandas LMT Autosporta Akadēmija sastāvā startēs ERC3 un FIA ERC Junior U27 ieskaitē.

Ceturtdiena, 5. oktobris

Ja turpmākās divas dienas noritēs gatavošanās noskaņā, tad ceturtdien sāksies rallija oficiālā programma – plkst. 7:00 Liepājas Olimpiskā Centra telpās tiks atvērts Rally Liepāja rallija centrs un sāksies dalībnieku Administratīvā pārbaude jeb reģistrācija, kuras laikā autosportisti saņems arī maršruta dokumentus, lai uzsāktu iepazīšanos ar rallija ātrumposmiem un stenogrammas sagatavošanu ātrumposmu veikšanai nedēļas nogalē. Dienas izskaņā paredzēta arī komandu vadītāju sapulce, kuras laikā Rally Liepāja sacensību vadītājs informēs dalībnieku pārstāvjus par rallija specifiskajām niansēm, un svarīgākajiem jaunumiem.

Piektdiena, 6. oktobris

Iepazīšanās ar trasi turpināsies arī piektdien no rīta, un kamēr autosportisti atradīsies ātrumposmos, tikmēr komandu mehāniķi nogādās sporta automašīnas uz tehnisko pārbaudi, kas arī šogad notiks Scantest tehniskās apskates telpās.

Tāpat piektdien notiks arī pirmie sporta režīma braucieni. Plkst. 13:00 sāksies treniņbraucieni, kam plkst. 15:30 sekos prioritātes ekipāžu kvalifikācijas posms – īss bet nozīmīgs pārbaudījums, jo atbilstoši uzrādītajam rezultātam ātrākās ekipāžas izvēlēsies savu starta pozīciju sestdienas ātrumposmiem. Kvalifikācijas posma izskaņā notiks arī testa posms, kas dalībniekiem būs pēdējā iespēja pārbaudīt auto tehnisko veiktspēju pirms rallija starta.

Piektdienas vakarā, plkst. 19:00 pie koncertzāles Lielais Dzintars notiks Ātruma Festivāla Kurzeme un Rally Liepāja svinīgā atklāšanas ceremonija. Tās laikā notiks jau iepriekš minētā starta pozīciju izvēle, intervijas ar dažādo sacensību dalībniekiem, autogrāfu sesija, oficiālo personu uzrunas un mākslinieku uzstāšanās. Savukārt plkst. 20:30 tiks dots ceremoniālais starts pirmajai sporta automašīnai.

Sestdiena, 7. oktobris

Dažādiem braucieniem piepildīta būs 7. oktobra sestdiena. Rally Liepāja ekipāžām pirmā ātrumposms starts noteikts plkst. 10:00, un dienas laikā tām būs jāveic septiņi pārbaudījumi – pieci grunts ātrumposmi un divi ātrumposmi rallija pilsētā SS6/7 Liepāja City Special (starts plkst. 18:25). Tāpat aptuveni 1h 40min pirms rallija ekipāžām sestdienas ātrumposmos startēs Historic Rally Liepāja regularitātes sacensību dalībnieki. Bez tam, Liepājā sāksies arī Ātruma Festivāla Kurzeme sacensības – no plkst. 10:00 Tirdzniecības kanālā startēs UPB Energy Kauss ātrumlaivu sportisti, bet no plkst. 12:00 pilsētas ātrumposma trasē notiks arī Lada RX Kurzeme braucieni.

Visbeidzot, dienas izskaņā no plkst. 20:00 pie koncertzāles Lielais Dzintars notiks sestdien noslēgušos sacensību uzvarētāju svinīgā apbalvošana.

Svētdiena, 8. oktobris

Rally Liepāja noslēdzošie ātrumposmi notiks svētdien, kad pirmais ātrumposms paredzēts plkst. 9:00, un dienas laikā ekipāžām būs jāveic vēl seši ātrumposmi, lai sasniegtu sacensību, un FIA Eiropas rallija čempionāta sportiskās sezonas finišu. Sacensību finiša estakāde no plkst. 16:10 plānota Liepājā pie servisa parka, Pulvera ielā, kur plkst. 17:00 notiks arī svinīgā uzvarētāju apbalvošana.

Pirmdiena, 9. oktobris

Atšķirīgi no iepriekšējiem gadiem, rallija ekipāžas pēc sacensību finiša šoreiz nesteigs pamest Liepāju. FIA ERC rīkotājs Eurosport Events izvēlējies Liepājā šogad sarīkot FIA Eiropas rallija čempionāta galā apbalvošanu, pirmdienas vakarā jaunuzceltajā koncertzālē Lielais Dzintars svinīgā gaisotnē sarīkojot krāšņu 2017. gada sezonas noslēgumu, kurā tiks pasniegti vēl tikai dienu iepriekš izcīnītie Eiropas čempionu kausi.

“Esmu patiesi lepns, ka četru gadu laikā, kopš pirmo reizi Latvijā uzņēmām FIA Eiropas rallija čempionāta posmu, ar rūpīgu darbu un Liepājas pilsētas viesmīlību, esam spējuši iekarot Eurosport Events uzticību, bez kuras Rally Liepāja nebūtu iespējams pievienot tik nozīmīgas aktivitātes kā jauno braucēju apmācības un Eiropas čempionāta 2017. gada sezonas apbalvošanu, kas notiks ar vairākām arhitektūras balvām novērtētajā koncertzālē Lielais Dzintars. Man ir arī prieks par autosportistiem, kuriem pirmdien būs pietiekami daudz laika nomainīt tik ierasto sacensību dunu un saspringto režīmu, lai mierīgā noskaņā pēc sezonas pēdējā finiša dotos iepazīt Liepāju un savām acīm aplūkotu to, ko mēs visi tik bieži esam vērojuši Eurosport raidījumos,” RA Events direktors Raimonds Strokšs.

Vienas ieejas biļetes cena uz visiem ātrumposmiem maksā 25,00 eiro, un tās iespējams iegādāties Biļešu Serviss tirdzniecības vietās. Bērniem līdz 10 gadu vecumam un invalīdiem ieeja rallija norises vietās būs bez maksas. Pie ieejas ātrumposmā kontrolieriem būs jāuzrāda vecumu un/vai invaliditāti apliecinošs dokuments. Tāpat Neste World RX of Latvia apmeklētāji var iegādāties Rally Liepāja ieejas biļeti par pazeminātu cenu 15,00 eiro, ja pirkuma laikā Biļešu Serviss sistēmā ievadīs uz rallijkrosa biļetes esošo kodu. Rally Liepāja norises laikā pie ieejas ātrumposmos būs iespējams iegādāties tikai viena veida vienreizēju ieejas biļeti atsevišķam ātrumposmam – šāda ieejas biļete maksās 12,00 eiro.

Rally Liepāja apmeklētājiem svarīgi atcerēties, ka Biļešu Serviss iegādātās ieejas biļetes pirms došanās uz ātrumposmiem būs jāapmaina pret aprocēm – bez aproces iekļūšana ātrumposmu skatpunktos būs liegta. Visu informāciju par ieejas biļešu apmaiņas punktiem atradīsiet interneta mājaslapā www.lvrally.com. Apmainot iegādāto ieejas biļeti, kopā ar aproci saņemsiet arī skatītāja drošības informācijas bukletu.