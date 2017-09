Ceturtdien sāksies "LOC Cup" cīņas basketbola laukumos

Šajā nedēļas nogalē, no 7. līdz 10. septembrim, Liepājas Olimpiskajā centrā jau 12. reizi norisināsies Liepājas Olimpiskā centra organizētais basketbola turnīrs “LOC CUP 2017” profesionālām vīriešu komandām. Šogad turnīrs būs pārstāvēts ar tādiem pazīstamiem Latvijas treneriem kā Roberts Štelmahers, Artūrs Štālbergs, Jānis Gailītis, Nikolajs Mazurs un Agris Galvanovskis, informē LOC sporta projektu vadītājs Mārtiņš Kozlovskis.

Šā gada Liepājas Olimpiskā centra organizētajā turnīrā piedalīsies deviņas komandas no četrām valstīm, kuras savas cīņas aizvadīs trīs apakšgrupās pa trijām komandām. A grupā spēlēs mājinieki “Betsafe/Liepāja”, kura tikai pavisam nesen tika pie jauna komandas nosaukuma un ģenerālsponsora. Taču vēl bez liepājniekiem A grupā spēlēs Igaunijas čempionvienība “Kalev/Cramo” un Nikolaja Mazura vadītā Krievijas VTB līgas komanda BC “Parma”.

B grupā sacentīsies pašreizējie Latvijas vicečempioni BK "Ventspils" ar tās galveno treneri Robertu Štelmaheru vadībā, kurš pēc divu gadu pārtraukuma ir atgriezies kurzemnieku komandas treneru štābā. Tāpat B grupā spēlēs liepājnieka Artūra Štālberga vadītā “Lietkabelis” vienība no Lietuvas un Krievijas VTB līgas komanda BC “Enisey”, kuru vada Liepājā labi zināmais treneris Oļegs Okulovs.

Savukārt C grupā startēs pašreizējie Latvijas čempioni “VEF Rīga” ar tās galveno treneri Jāni Gailīti priekšgalā, bet Igauniju pārstāvēs tās bronzas medaļnieki “TU/Rock”. Tāpat C grupā spēlēs arī Krievijas Superlīgas komanda BC “Samara”. Visām spēlēm būs iespējams sekot līdzi arī teksta tiešraidē basket.lv mājas lapā, turklāt sešas no deviņām spēlēm būs iespējams vērot arī sportacentrs.com piedāvātajās video tiešraidēs, kuras skatītājiem tiks translētas pateicoties Liepājas Speciālās Ekonomikas zonas atbalstam.

Sacensības sāksies ceturtdienas pēcpusdienā un katru dienu norisināsies trīs spēles, turklāt svētdienas vakarā, kad norisināsies cīņas par medaļām, tiks aizvadītas pat četras spēles. Liepājnieki savu pirmo cīņu aizvadīs ceturtdienas vakarā pulksten 20:30, kad mērosies spēkiem ar Nikolaja Mazura vadīto Krievijas VTB līgas komandu BC “Parma”. Savukārt otrā grupu turnīra kārtas spēle pret Igaunijas čempioniem “Kalev/Cramo” paredzēta piektdienas vakarā pulksten 20:30. Sestdien tiks aizvadītas noslēdzošās grupu turnīra spēles, savukārt svētdien sākot no 10:30 norisināsies pēdējās četras spēles par vietām. Ņemot vērā šī gada izspēļu kārtību tika nolemts, ka izšķirošās 10.septembra spēlēs par vietām nepiedalīsies laukuma saimnieki, tādējādi dodot iespēju aizvadīt pēc iespējas vairāk pārbaudes spēļu turnīra viesiem. Uzreiz pēc fināla spēles notiks apbalvošanas ceremonija, kurā tiks apbalvotas ne tikai labākās komandas, bet arī meistarīgākie spēlētāji katrā komandā.

Zīmīgi, ka otro gadu pēc kārtas paralēli šim starptautiskajam turnīram norisināsies arī Latvijas Basketbola Savienības licenzēto tiesnešu seminars, kas kalpos kā sagatavošanās posms gaidāmajai sezonai. Tiesnešiem semināra laikā būs jāapkalpo ne tikai minētās spēles, bet tajā pašā laikā būs jāveic teorētiskie un fiziskie pārbaudījumi pirms gaidāmās LBL sezonas, kas sāksies jau pēc nepilna mēneša, 27.septembrī.

A grupa

"Betsafe/Liepāja" (Latvija)

BC "Parma" (Krievija)

"Kalev/Cramo" (Igaunija)

B grupa

BK "Ventspils" (Latvija)

BC "Enisey" (Krievija)

"Lietkabelis" (Lietuva)

C grupa

"VEF Rīga" (Latvija)

BC "Samara" (Krievija)

"Tartu/Rock" (Igaunija)

Spēļu kalendārs (7.septembris):

16:00 BC "Samara" (Krievija) - "Tartu/Rock" (Igaunija)

18:15 BK "Ventspils" (Latvija) - BC "Enisey" (Krievija)

20:30 "Betsafe/Liepāja" (Latvija) - BC "Parma" (Krievija)

Spēļu kalendārs (8.septembris):

16:00 "Lietkabelis" (Lietuva) - BK "Ventspils" (Latvija)

18:15 BC "Samara" (Krievija) - "VEF Rīga" (Latvija)

20:30 "Kalev/Cramo" (Igaunija) - "Betsafe/Liepāja" (Latvija)

Spēļu kalendārs (9.septembris):

16:00 BC "Enisey" (Krievija) - "Lietkabelis" (Lietuva)

18:15 BC "Parma" (Krievija) - "Kalev/Cramo" (Igaunija)

20:30 "VEF Rīga" (Latvija) - "Tartu/Rock" (Igaunija)

Spēļu kalendārs (10.septembris):

10:30 Spēle par 7. - 8.vietu

12:45 Spēle par 5. - 6.vietu

15:00 Spēle par 3. - 4.vietu

17:15 Fināla spēle par 1. - 2.vietu

19:00 Apbalvošanas ceremonija!

Norises vieta: Arēna, sporta zāle Nr. 1

Ieeja skatītājiem: bezmaksas!