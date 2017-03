Sestdien, 11. martā, Liepājā, "Laumas" mazajā trasē notiks treniņu seminārs bērniem un jauniešiem "Motokrosa karuselis 2017".

Semināru vadīs treneri Lauris Freibergs (F.F.F.) un Aivars Ābols no Bieriņiem. Nodarbībās varēs piedalīties 50, 65 un 85 kubikcentimetru klašu pārstāvji - bērni no piecu līdz 15 gadu vecumam un to vecāki.

Plašāka informācija pieejama šeit.