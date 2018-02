BBL regulārais čempionāts noslēdzas ar "Betsafe"/"Liepāja" uzvaru pār Minskas "Cmoki"

Baltijas Basketbola līgas (BBL) regulārais čempionāts ceturtdien noslēdzās ar Latvijas kluba "Betsafe"/"Liepāja" uzvaru pār Minskas "Cmoki" komandu, abām vienībām gan vairs nepretendējot uz vietu izslēgšanas spēlēs.

Liepājnieki pret Baltkrievijas klubu, kas BBL spēlēja ar otro sastāvu, savās mājās svinēja uzvaru ar rezultātu 63:61 (18:13, 19:16, 7:16, 19:16), vēsta LETA.

Laukuma saimniekiem rezultatīvākais ar 16 punktiem bija Mareks Jurevičus, bet pa deviņiem punktiem guva Toms Leimanis, Kārlis Lasmanis un Roberts Krastiņš. Tikmēr "Cmoki" rindās ar 16 punktiem izcēlās Jevgenijs Beļankovs.

Pēc pirmā puslaika laukuma saimnieki bija vadībā ar 37:29, taču aizvadīja neveiksmīgu trešo ceturtdaļu, pēc kuras bija iedzinējos ar 43:45. Noslēdzošās desmit minūtes aizritēja sīvā cīņā, abām komandām vairākkārt esot vadībā, beigās gan labāk nospēlējot liepājniekiem. Viņi 75 sekundes pirms beigām bija ieguvuši četru punktu pārsvaru (63:59), to ne bez grūtībām nosargājot, jo viesi pēdējās sekundēs varēja izraut arī neizšķirtu, taču netrāpīja divpunktnieku.

Uzvara ļāva "Betsafe"/"Liepāja" komandai izvairīties no pēdējās vietas A apakšgrupā, kuru ieņēma tieši "Cmoki".

Abu komandu pirmā apļa spēlē "Betsafe"/"Liepāja" pārspēja baltkrievus ar 75:65.

Jau otrdien kļuva zināmi visi ceturtdaļfināla pāri - Artūra Ausēja pārstāvētā Lietuvas vienība Pasvāles "Pieno žvaigždes" tiksies ar Tallinas "Port of Parnu" no Igaunijas, "Jūrmalas" basketbolistiem pretim stāsies Tallinas "Kalev"/TLU, "Ogres" pretiniece būs "Šiauliai" vienība no Lietuvas, bet divu Igaunijas komandu duelī "Tartu Universitāte" sacentīsies ar Raplas "AVIS Utilitas". Izslēgšanas turnīrā uzvarētājas tiks noskaidrotas divu spēļu summā.

Jau vēstīts, ka Lietuvas komanda Prienu-Birštonas "Vytautas", kas ir iepriekšējās sezonas BBL čempione, pēc amerikāņu brāļu Bolu pievienošanās atteicās no dalības Baltijas līgā un tās rezultāti tika anulēti.

A apakšgrupas pārrēķinātajā kopvērtējumā pa deviņām uzvarām desmit spēlēs izcīnīja "Jūrmalas" un "Šiauliai" komandas, bet Latvijas vienība guva labāku bilanci savstarpējos mačos un tā triumfēja apakšgrupā.

Piecas uzvaras guva "AVIS Utilitas", bet trīs panākumus izcīnīja "Port of Parnu" un "Betsafe"/"Liepāja" komandas, taču Pērnavas vienībai bija labāki rezultāti savstarpējās spēlēs, tāpēc tā tika ceturtdaļfinālā. Savukārt tabulu ar vienu uzvaru noslēdza Minskas "Cmoki" no Baltkrievijas.

B apakšgrupā ar 11 uzvarām 12 spēlēs triumfēja "Pieno žvaigždes", pa astoņām uzvarām 12 mačos guva "Tartu Universitāte" un "Ogre", bet septiņi panākumi bija "Kalev"/TLU komandai. Tikmēr pa trim uzvarām izcīnīja TTU un "Valmiera"/ORDO komandas, bet Atirau "Barsi" vienība no Kazahstānas guva divas uzvaras.

Pamatturnīrā pēc divu apļu spēlēm katras grupas četras labākās komandas iekļuva izslēgšanas turnīrā, kas sāksies no ceturtdaļfināla fāzes.

Atšķirībā no iepriekšējām sezonām, šoreiz izslēgšanas spēlēs piedalīsies tikai tās komandas, kuras aizvadījušas pamatturnīru, kamēr iepriekš izšķirošajā BBL čempionāta fāzē iesaistījās arī tie klubi, kuri sezonas laikā startēja Eirokausos.

Iepriekšējā sezonā par čempioni tika kronēta Prienu-Birštonas "Vytautas", kas divu Lietuvas komandu duelī pārspēja Pasvāles "Pieno žvaigždes".