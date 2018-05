Akinjemi ar "hat-trick" Kurzemes derbijā kaldina "Ventspils" uzvaru pār "Liepāja"/"Mogo" komandu

Trīs vārtus gūstot nigēriešu uzbrucējam Adeleki Akinjemi, "Ventspils" komanda sestdien "SynotTip" Latvijas futbola virslīgas ietvaros Kurzemes derbijā viesos ar 4:1 (1:1) pārspēja "Liepāja"/Mogo" vienību.

Akinjemi un Jūrmalas "Spartaka" pieredzējušais pussargs Aleksejs Višņakovs šajā sezonā desmit kārtās guvuši pa astoņiem vārtiem, turnīra rezultatīvāko spēlētāju sarakstā ieņemot dalītu pirmo vietu, vēsta LETA.

Zīmīgi, ka pērn visas sezonas laikā rezultatīvākie futbolisti guva katrs pa desmit vārtiem.

Mača rezultāts tika atklāts jau sestajā minūtē, kad Jānis Ikaunieks pēc Dmitrija Hmiza piespēles meistarīgi raidīja bumbu "Ventspils" komandas vārtos. Tiesa, pēc 12 minūtēm Akinjemi panāca izlīdzinājumu, pēc stūra sitiena precīzi sitot ar galvu.

Otrajā puslaikā spēle saasinājās, 59.minūtē Akinjemi nonākot vienam pret liepājnieku aizsargu Antonu Jemeļinu. Nigēriešu futbolisti sita bumbu garām Jemeļinam un vārtsargam Krišjānim Zviedrim, panākot 2:1.

Kad līdz pamatlaika beigām bija palikušas 17 minūtes, pēc bīstamas spēles ar augsti paceltu kāju noraidījumu saņēma Ņikita Koļesovs, kurš ar buci trāpīja Ikauniekam pa seju. Tiesa, viena futbolista pārspēku mājinieki neizmantoja, turklāt pēc kļūdas piespēlēs atkal uzbrukuma smailē nonāca Akinjemi, kurš ieradīja trešo bumbu Liepājas komandas vārtos.

Liepājnieki vairākumā neatspēlējās, piedevām ceturto reizi kapitulēja spēles kompensācijas laikā, kad ukrainis Oleksijs Antonovs pēc pretuzbrukuma panāca 4:1.

Kurzemes komandas no Liepājas un Ventspils virslīgā kopš 1997.gada spēkojušās 83 reizes. Šajos mačos 31 uzvaras izcīnījuši liepājnieki, lielāko artavu dodot vēju pilsētas priekštecei "Liepājas Metalurgam", 25 panākumi ir "Ventspils" kontā, bet 27 dueļi noslēgušies neizšķirti. Liepājas komandas šajos dueļos guvušas 106 vārtus, bet "Ventspils" - 93.

Abas komandas iepriekšējo reizi savā starpā tikās vēl 15.aprīlī, kad pirmā apļa mačs Ventspilī noslēdzās neizšķirti 1:1.

Kurzemes vienības sezonu iesākušas ļoti līdzīgi, tomēr par punktu vairāk kopvērtējumā ir ventspilniekiem, kuri šosezon deviņos mačos vēl nav zaudējuši, sešās spēlēs uzvarot, bet četros mačos dalot punktus uz pusēm. Tikmēr "Liepāja"/"Mogo" rēķinā ir piecas uzvaras, trīs neizšķirti un divi zaudējumi - abi pret principiālajām pretiniecēm RFS un "Ventspili".

Iepriekšējā kārtā liepājnieki viesos ar 2:0 uzvarēja Valmieras klubu, pārtraucot trīs neuzvarētu spēļu sēriju, bet ventspilnieki spēlēja neizšķirti 0:0 ar "Jelgavu".

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka iepriekšējo divu sezonu "SynotTip" Latvijas futbola virslīgas čempione Jūrmalas "Spartaks" sestdien desmitās kārtas mačā savā laukumā ar rezultātu 3:0 (2:0) pārspēja "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" vienību.

"Spartaka" labā vārtus guva krievu uzbrucējs Artēmijs Maļejevs un Jevgēņijs Kobzars, kā arī pieredzējušais pašmāju pussargs Aleksejs Visņakovs, kuram šis bija jau astotais precīzais sitiens šosezon.

Mača rezultāts tika atklāts 16.minūtē, kad Maļejevs pēc stūra sitiena saņēma bumbu pretinieku soda laukumā un no tuvas distances to raidīja vārtu tīklā. Ar to gan jūrmalniekiem pirmajā puslaikā nebija gana, un 35.minūtē Kobzars pēc sitiena no kreisās puses panāca jau 2:0.

Pēc pirmā puslaika mājiniekiem vajadzēja mainīt vārtsargu - pirmo reizi sezonā maču sāka pieredzējušais Andrejs Pavlovs, taču traumas dēļ otrajā puslaikā laukumā devās "Spartaka" pirmais bumbu ķērājs Jevgeņijs Ņerugals.

Trešo bumbu viesu vārtos ieraidīja Višņakovs, kurš bija nonācis viens pret pretinieku vārtsargu un panāca jau 3:0. Valmieriešiem vienu reizi izdevās bumbu raidīt tīklā, taču precīzais sitiens netika ieskaitīts.

"Spartaka" futbolisti izcīnījuši trīs uzvaras pēc kārtas, kamēr Valmieras vienība šobrīd ir piecu zaudējumu sērijā.

Vēl desmitajā kārtā svētdien "Jelgava" uzņems līderi RFS, bet "Riga" tiksies ar "Metta"/LU komandu.

Virslīgas kopvērtējuma galvgalī ar 22 punktiem ir RFS un "Ventspils" vienības, bet galvaspilsētas futbolistiem ir viena spēle rezervē. Trešā ar 19 punktiem ir "Spartaka" komanda, bet pirmo četrinieku ar 18 punktiem noslēdz "Liepāja"/"Mogo".

Piektā ar 13 punktiem ir piektdien treneri atlaidusī "Riga". Vēl astoņus punktus iekrājusi "Jelgava", trīs punkti ir "Metta"/LU kontā, kamēr "Valmiera Glass"/ViA rēķinā ir viens punkts.

Šajā sezonā astoņas virslīgas komandas aizvadīs četrus apļus, tādējādi kopumā katra nospēlēs pa 28 mačiem. Sezona noslēgsies 10.novembrī.

Pirms šīs sezonas turnīra rīkotāji noslēdza 2+1 gadu sadarbību ar "Best4Sport TV" kanālu, kas tādējādi pārraidīs virslīgas mačus, kā arī katrā centrālajā kārtas mačā būs studija.

Iepriekšējā sezonā Jūrmalas "Spartaks" otro gadu pēc kārtas izcīnīja valsts čempionu titulu, aiz sevis atstājot "Liepāja"/"Mogo" vienību, kamēr trešā palika "Riga".