2018. gadu Liepājas Olimpiskajā centrā iesāks sportiskā gaisotnē

Jaunā gada pirmajā nedēļas nogalē, no 5. līdz 7. janvārim, Olimpiskajā centrā gaidāms plašs sporta pasākumu klāsts. Apmeklētājiem būs iespējams atbalstīt savus favorītus minigolfa, florbola vai dažāda līmeņa čempionātos telpu futbolā un basketbolā, informē LOC Sabiedrisko attiecību speciāliste Anete Mūrniece.

Brīvdienās, no piektdienas līdz svētdienai, LOC sporta zālē nr.4, jeb volejbola zālē norisināsies cīņas pilsētas basketbola čempionāta ietvaros. Piektdienas vakarā laukumā dosies “Gavieze” un “LSSS2” komandas, bet sestdienā spēkus salīdzinās "Pāvilostas novads" un "Kvartāls/Parabelum", kā arī "LPPP/Nīca" un "Ģeodēzists" spēlētāji. Svētdienā tiks aizvadītas četras spēles, kurās par uzvaru cīnīsies "Liepājas Universitāte" un "Oskara Transports", "Promenade Hotel" un "Kraukļi", TK "Oga" un "Fēnikss”, bet noslēdzošā cīņa būs starp "Lesjofors" un "Simauto/LPPP” komandu pārstāvjiem. 5. janvārī skatītāji aicināti atbalstīt spēlētājus pulksten 19:30, 6. janvārī komandas sacentīsies no pulksten 13:30 līdz 16:30, savukārt, 7. janvārī čempionāta cīņas norisināsies no pulksten 12:00 līdz 18:00.

Sestdien, 6. janvārī, visas dienas garumā norisināsies “Zvaigžņu dienas basketbols 2018”`, kurš jau piekto gadu pēc kārtas pulcē Latvijas reliģisko draudžu komandas. Šogad basketbola turnīrā piedalīsies astoņas komandas no visas Latvijas. Pasākums sāksies pulksten 11:00. Skatītāji gaidīti LOC sporta zālēs nr. 2. un 3.

Gan sestdien, gan svētdien LOC Arēnā pulcēsies Eiropas dāmu basketbola komandas, lai cīnītos par uzvaru Austrumeiropas sieviešu basketbola līgas trešajā posmā. Šajā posmā piedalīsies četras

komandas no četrām valstīm – “Liepājas Papīrs” no Latvijas, "Lulea Basket" no Zviedrijas, "Basket Žabiny Brno" no Čehijas un "Kibirkstis Vilnius" no Lietuvas. Divu dienu garumā komandas aizvadīs 4 savstarpējās spēles.

Sestdien, 6. janvārī pulksten 12:00, laukumā dosies "Basket Žabiny Brno" un "Kibirkstis Vilnius" spēlētājas, bet

nedaudz vēlāk, pulksten 14:30, spēkiem mērosies "Lulea Basket" un "Liepājas Papīrs". Svētdien, 7. janvārī,

meitenes laukumā cīņas uzsāks nedaudz agrāk. Pirmo spēli, pulksten 10:00, aizvadīs "Kibirkstis Vilnius” un

"Lulea Basket", savukārt, otrajā spēlē, kuras sākums paredzēts pulksten 12:30, tiksies "Liepājas Papīrs” un "Basket Žabiny Brno". Šis būs regulārā čempionāta noslēdzošais posms, kurš būs izšķirošais liepājnieču centieniem iekļūt fināla turnīrā. Ieeja uz visām EEWBL spēlēm skatītājiem ieeja ir bez maksas.

Sestdienas pievakarē, LOC sporta zālēs nr. 2 un 3., tiks aizvadīta kārtējā cīņa Latvijas telpu futbola čempionāta 1. līgas ietvaros. Kopumā čempionātā piedalās 14 komandas, bet šoreiz laukumā tiksies divas komandas no Kurzemes reģiona – “UPTK” un TFK “Liepāja”. Spēles sākums pulksten 18:30.

Svētdien, 7. janvārī, LOC sporta zālēs nr. 2 un 3. norisināsies Kurzemes ziemas čempionāts telpu futbolā. Šajā čempionātā savus spēkus salīdzinās U11 vecuma grupas jaunieši. Pasākums paredzēts divu stundu garumā, no pulksten 10:00 līdz 12:00.

Nedaudz vēlāk, LOC cokolstāva vestibilā tiks aizvadīts LOC ziemas kausa 2.posms minigolfā. Sacensības svētdien norisināsies visas dienas garumā, sākot no pulksten 11:30 līdz pulksten 17:00.

Brīvdienas neizpaliks arī bez cīņām Liepājas pilsētas čempionātā telpu futbolā. Svētdienā skatītāji aicināti apmeklēt četras spēles, kurās savā starpā par uzvaru cīnīsies "EKO Valis" un "Gavieze", "Meta-Plast" un "SLV Pluss", "LJK” un "Pāvilosta", kā arī "Blue Shock Race" un "Lesjofors". Pirmās spēles sākums 7. janvārī pulksten 12:00.

Svētdiena, būs īpaša florbola faniem, jo LOC sporta zālēs nr. 2 un 3, liepājnieki uzņems šī brīža turnīra tabulas līderus no florbola kluba “Lielvārde/FatPipe”, lai aizvadītu kārtējo cīņu ELVI florbola virslīgas ietvaros. Kopumā turnīrā šogad startē 12 komandas, tostarp Liepājas florbola komanda, kura šajā sezonā tikusi pie jauna nosaukuma - FK “Kurši/Ekovalis”. Ieejas maksas pieaugušajiem 2 EUR, studentiem – 1 EUR, skolēniem līdz 18 gadu vecumam, invalīdiem un pensionāriem, uzrādot apliecību, ieeja bez maksas.

Lai relaksētos pēc saspringtās darba nedēļas un gūtu spēkus jauniem darbiem, aicinām apmeklēt LOC Baseins&SPA. Atgādinām, ka LOC baseins brīvdienās, ir atvērts no pulksten 9:00, SPA zona – no 10:00. Savukārt, tie, kuri vēlas aktīvāku atpūtu, aicināti apmeklēt LOC Ledus HALLES publiskās slidotavas.

Piektdiena, 5.janvāris

12.45 - 13.45 Publiskā slidotava

14.00 - 15.00 Publiskā slidotava ar nūjām

15.15 - 16.15 Publiskā slidotava

19.30 - 20.30 Publiskā slidotava

Sestdiena, 6.janvāris

18.00 - 19.00 Publiskā slidotava

19.15 - 20.15 Publiskā slidotava ar nūjām

20.30 - 21.30 Publiskā slidotava

Svētdiena, 7.janvāris

15.15 - 16.15 Publiskā slidotava

16.30 - 17.30 Publiskā slidotava ar nūjām

17.45 - 18.45 Publiskā slidotava

20.15 - 21.15 Publiskā slidotava