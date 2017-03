Sporta sērijas "Izrāviens" sezonu atklās "Jēkaba kross"

Jau pēc nepilna mēneša, 8. aprīlī, visi aktīvās atpūtas cienītāji tiek aicināti piedalīties Liepājas sporta sērijas “Izrāviens” pirmajās šīs sezonas sacensībās, pavasara skarbākajā skrējienā “Jēkaba krosā”.

“Jēkaba kross” ir tautas sporta sacensības ar skriešanas distancēm pa sausām, birstošām smiltīm kāpās un mitrām, pieblietētām smiltīm pludmalē. Sacensību galvenais mērķis ir veicināt Liepājas pilsētas iedzīvotāju un tās viesu iesaistīšanos aktīvās sporta nodarbībās, informē Liepājas sporta sērijas “Izrāviens” Projektu vadītāja asistente Sandra Indriksone.



Atšķirībā no diviem iepriekšējiem gadiem, šogad “Jēkaba kross” piedāvā ne tikai jau ierasto ~7,5 km garo distanci, bet arī ~3,5 km garo “Jēča” distanci un “Jēkabiņa” distanci bērniem. Garākās distances dalībniekiem būs jāveic divi lielie apļi, “Jēča” distances dalībniekiem viens lielais aplis, bet “Jēkabiņa” distances dalībniekiem būs sagatavota īpaša mazā trase.



Nenobīties un doties cīņā ar Liepājas stipro vēju, smilšainajām kāpām un pludmali jeb pārbaudīt savus spēkus “Jēkaba krosā”, šogad visus liepājniekus un pilsētas viesus izaicina Iveta Eglija. Ņemot vērā, ka daudziem, iespējams, “Jēkaba kross” būs pirmās sacensības jaunajā skriešanas sezonā, Iveta iesaka ikvienam iepriekš izskriet kādu līkumiņu, pierast pie skriešanas un elpošanas svaigā gaisā un, ja iespējams, tad arī pie jūras smiltīm.



Taujādama par to, kas viņu iedvesmo piedalīties sporta sērijas “Izrāviens” sacensībās, Iveta stāsta: “Man patīk tā sajūta, ka es cīnos ne tikai par vienas dienas rezultātu, bet lieku kopā sasniegumus kā puzles gabaliņus. Ļoti aizrauj sacensību dažādība, kas ļauj ne tikai kāda konkrēta sporta veida profesionāļiem iegūt godpilnās vietas, bet arī tiem, kam sports ir hobijs, kam ir izturība, spēks, drosme, liela vēlme aktīvi pavadīt laiku un sirdij tuvs sports – gluži kā man.”



Nākamā cenu maiņa ir paredzēta 23. martā, tāpēc visi aktīvie skriešanas entuziasti tiek aicināti pieteikties laicīgi. Jāatzīmē, ka līdz minētajam datumam dalības pieteikšana “Jēkabiņa” distancē ir bezmaksas. Līdz 6. aprīlim pieteikšanās un dalības apmaksa norit mājas lapā www.izraviens.eu .



Ikviens finišējušais “Jēkaba krosa” un “Jēča” distances dalībnieks saņems ieskaites punktus, kas dos iespēju cīnīties par sporta sērijas “Izrāviens” 2017.gada sezonas lielo kausu. Lai to iegūtu, dalībniekiem jāfinišē vismaz trijās no piecām sporta sērijas “Izrāviens” sacensībām.



Sacensības organizē biedrība “Liepājas Vieglatlētikas klubs” sadarbībā ar Liepājas pilsētas domes Sporta pārvaldi.

2017. gada “Izrāviena” sacensību kalendārs

8. aprīlis – “Jēkaba kross”;

8. jūlijs – “Beberliņu īriens”;

4. augusts – “Liepājas stunda”;

19. augusts – “Liepājas velokross”;

16. septembris – “Karostas mezgls”.

Sacensības, kurās piedaloties varēs iegūt papildus punktus “Izrāviens” kopvērtējumam:

26. marts – “Liepājas pusmaratons”

6. maijs – “Latvijas orientēšanās čempionāts sprinta stafetē”

21. oktobris – “Karostas Stirnu buks”

Plašāka informācija par sacensībām un to nolikumi: www.izraviens.eu