Skrējēji cīnīsies "Jēkaba krosā"

Sestdien, 8. aprīlī, Liepājas pludmalē liepājniekus un pilsētas viesus pulcēs sporta sērijas “Izrāviens” pirmās šīs sezonas skriešanas sacensības – “Jēkaba kross”.

Numuru izņemšana un reģistrācija sāksies no plkst. 09:00 Liepājas pludmales Centrālās glābšanas stacijas teritorijā, Jūrmalas parkā 2. “Jēkaba krosa” starta un finiša zona atradīsies blakus Centrālajai glābšanas stacijai. Sacensības norisināsies pa iezīmētu trasi kāpās un liedagā. Šogad dalībnieki startēs trīs dažāda garuma distancēs. Garākā un grūtākā no tām ir ~7,5 km garais “Jēkaba krosa” skrējiens, kura dalībniekiem būs jāveic divi lielie apļi. Vienu lielo apli jeb ~3,7 km centīsies pieveikt “Jēča” distances dalībnieki, savukārt ~0,5 km garo mazo apli skries drosmīgie “Jēkabiņa” distances skrējēji jeb bērni, kas dzimuši 2005. gadā un jaunāki. Pirmā dalībnieka starts paredzēts plkst. 10:40, savukārt pārējie startēs ik pēc 15 sekundēm, informē Liepājas sporta sērijas “Izrāviens” Projektu vadītāja asistente Sandra Indriksone.

Sacensību vēstnese Iveta Eglija atzīst, ka skrējiens nebūs viegls: “Galvenais ir uzņemt tempu un censties to nepazaudēt. Ja kāds jau elso pakausī, tad zini - ir jāskrien ātrāk! Tas nebūs vienkāršākais skrējiens, to grūtāku padara – smiltis, kalniņi, vējš un neprognozējamie laikapstākļi, bet tomēr tas nav neiespējams. Skrienot nevajag domāt par to cik grūti vai viegli tas ir, bet izbaudīt apkārtni, skaisto dabu un jūras tuvumu – izbaudīt skrējienu!”

Ikvienam dalībniekam sacensību norises vietā būs iespēja pārģērbties, novietot savas mantas mantu glabātuvē, trasē un pēc skrējiena veldzēties ar dabīgo “Venden” ūdeni, kā arī sasildīties ar siltu zupu un tēju.

Seši ātrākie “Jēkaba krosa” distances dalībnieki vīriešu un sieviešu grupās, kā arī trīs ātrākie “Jēča” distances dalībnieki sieviešu un vīriešu grupās tiks pie vērtīgām balvām no atbalstītājiem. Īpašos apbalvojumus – tēlnieka Ģirta Burvja darinātās trofejas, saņems 1.-3. vietas ieguvēja “Jēkaba krosa” distancē.

Dalībai sacensībās iespējams reģistrēties mājas lapā izraviens.eu līdz 6. aprīlim, kā arī sacensību dienā, 8. aprīlī, reģistratūras zonā, kas atradīsies Centrālās glābšanas stacijas teritorijā.

Ikviens finišējušais “Jēkaba krosa” un “Jēča” distances dalībnieks saņems ieskaites punktus, kas dos iespēju cīnīties par sporta sērijas “Izrāviens” 2017.gada sezonas lielo kausu. Lai to iegūtu, dalībniekiem jāfinišē vismaz trijās no piecām sporta sērijas “Izrāviens” sacensībām.

Sacensības organizē biedrība “Liepājas Vieglatlētikas klubs” sadarbībā ar Liepājas pilsētas domes Sporta pārvaldi.

2017. gada “Izrāviena” sacensību kalendārs

8. aprīlis – “Jēkaba kross”;

8. jūlijs – “Beberliņu īriens”;

4. augusts – “Liepājas stunda”;

19. augusts – “Liepājas velokross”;

16. septembris – “Karostas mezgls”.

Sacensības, kurās piedaloties varēs iegūt papildus punktus “Izrāviens” kopvērtējumam:

6. maijs – “Latvijas orientēšanās čempionāts sprinta stafetē”

21. oktobris – “Karostas Stirnu buks”

Plašāka informācija par sacensībām un to nolikumi: www.izraviens.eu