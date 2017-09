Pārbaudīs spēkus "Karostas mezglā"

Sestdien, 16. septembrī, jau piekto reizi Liepājā, atpūtas vietā “Beberliņi”, drosmīgie un piedzīvojumus alkstošie tiksies šķēršļu skrējienā “Karostas mezgls”.



“Karostas mezgls” ir piedzīvojumu sacensības brīvā dabā ar ~7 km garu trasi, kas vīsies cauri atpūtas vietai “Beberliņi” un tās pieguļošajai teritorijai. Trasi grūti pārvaramu un izaicinošu padara dažādi dabiski un mākslīgi radīti šķēršļi, kā arī interesanti uzdevumi. Tādēļ, lai sasniegtu finišu, dalībniekiem ir jābūt gataviem skriet, rāpot, brist pa dubļiem un izmantot savu spēku un veiklību dažādu uzdevumu izpildē, informē Liepājas sporta sērijas “Izrāviens” projektu vadītāja asistente Sandra Indriksone.



Šogad trase dalībniekus iepazīstinās ar jaunām takām, krūmiem un drupām, lai sacensības šķistu interesantākas arī tiem, kas startējuši jau iepriekš. “Atpūtas vietai “Beberliņi” un tās pieguļošajai teritorijai ir ļoti autentiska un vēsturiska aura, ko ik gadu vēlamies parādīt “Karostas mezgla” dalībniekiem. Tā kā sacensību norises vieta ir dažādu dabiski radušos šķēršļu pilna, tad uz to arī liksim uzsvaru. Bet, protams, bez spēka un veiklības pārbaudi, pildot īpaši sagatavotus uzdevumus neiztikt,” pastāsta sacensību organizators “Reinis Rozītis”.



Kā jau ierasts, sacensībās var startēt gan individuāli, gan arī četru cilvēku lielā komandā, kurā pārstāvēti abi dzimumi. “Karostas mezgla” organizatoru komanda ir padomājusi ne tikai par jaunas trases izplānošanu, bet arī par aktīvajiem bērniem, kuri alkst pēc izaicinājumiem un jauniem piedzīvojumiem, tāpēc pirmo gadu šķēršļu skrējienā tiek aicināti piedalīties arī bērni, kuri sasnieguši 8 gadu vecumu. Viņiem būs izveidota īpaša mazā trase.



Reģistrācija un numuru izņemšana visu distanču dalībniekiem sāksies plkst. 9:00. Reģistrācijas telts, kā arī starta un finiša zona atradīsies pie takas, kas ved uz piedzīvojumu parku “Tarzāns”. Ikvienam dalībniekam pie reģistrācijas būs jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments. Dalībniekiem, kas jaunāki par 18 gadiem, reģistrācijas anketu klātienē jāparaksta kādam no vecākiem vai pilnvarotajam pārstāvim.



“Karostas mezglu” 16. septembrī plkst. 11:00 atklās “Bērnu skrējiena” dalībnieki, savukārt “Individuālā skrējiena” dalībniekiem starts paredzēts plkst. 12:00. Stundu vēlāk, plkst. 13:00, savstarpējā cīņā ar sevi, šķēršļiem un konkurentiem metīsies komandas.



Ikvienam dalībniekam sacensību norises vietā būs iespējams pārģērbties, novietot savas mantas mantu glabātuvē, pirms un pēc skrējiena veldzēties ar dabīgo “Venden” ūdeni, noskalot dubļus Beberliņu ūdenskrātuvē, atgūt enerģiju, gardi papusdienojot, kā arī tikt pie lieliskām bildēm.



Ar vērtīgām balvām no sacensību atbalstītājiem un īpaši darinātām trofejām tiks apbalvoti 1. – 3. vietu ieguvēji vīriešu un sieviešu grupās, kā arī trīs ātrākās komandas. Komanda, kurai izdosies izcīnīt pirmo vietu iegūs arī 250 eiro lielu naudas balvu no “Liepājas Vieglatlētikas kluba”. Savukārt labākā individuālā skrējiena rezultāta ieguvējam un ieguvējai katram tiks piešķirta naudas prēmija 50 eiro apmērā.



Visi, kuriem izdosies pieveikt ~7km garo trasi iegūs arī ieskaites punktus, kas dos iespēju cīnīties par sporta sērijas “Izrāviens” 2017.gada sezonas lielo kausu. Lai to iegūtu, kas palīdz cīņā par sporta sērijas “Izrāviens” 2017.gada sezonas lielajiem kausiem. Lai tos iegūtu, dalībniekiem jāfinišē vismaz trijās no piecām sporta sērijas “Izrāviens” sacensībām.



Iepazīties ar nolikumu un reģistrēties sacensībām iespējams mājas lapā www.izraviens.eu līdz 14. septembrim, kā arī sacensību dienā, 16. septembrī, reģistratūras zonā, atpūtas vietā “Beberliņi”.



Sacensības organizē biedrība “Liepājas Vieglatlētikas klubs” sadarbībā ar Liepājas pilsētas domes Sporta pārvaldi.