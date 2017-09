Liepājas atpūtas vietā "Beberliņi" un tās apkārtnē sestdien, 23. septembrī, tika aizvadīts sporta sērijas "Izrāviens" noslēdzošais posms - šķēršļu skrējiens "Karostas mezgls 2017".

Šogad organizatori dalībniekiem bija sarūpējuši trasi ar jaunām takām, krūmiem un drupām, lai sacensības šķistu interesantākas arī tiem, kas startējuši jau iepriekš.

“Individuālajā skrējienā” vīriešu konkurencē vislabāk veicās Kristam Siņicinam no Liepājas, kurš distanci pieveica 45. minūtēs un 33.55 sekundēs. Otro vietu ieguva ventspilnieks Arno Šķipars, savukārt trešo liepājnieks Sergejs Juhno.

Sieviešu konkurencē 1. vietu izcīnīja Gita Karlsone no Saldus ar laiku 53 minūtes un 14 sekundes. Viņai šis nebūt nav pirmais iegūtais kauss šajā sporta sērijas “Izrāviens” sezonā. Uz otro pjedestāla pakāpienu kāpa Monta Priedola no Pāvilostas novada, bet trešajā vietā ierindojās Ilze Meijere no Stopiņu novada.

No “Komandu cīņas” dalībniekiem šogad visātrāk “Karostas mezglu” atšķetināja komanda “Ezīc – lepns putns (New edition)”, kuras sastāvā startēja Agneta Balode, Dzintars Skrundenieks, Aivis Tints un šo sacensību vēstnesis Gatis Pranks.

Dalībnieku iespaidus lasiet "Kursas Laika" 21. septembra numurā!