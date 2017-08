FOTO: Liepājas velokrosā uzvaras laurus plūc Kalvis Jansons un Baiba Petkus

Sestdien, 19. augustā, atpūtas vietā “Beberliņi” tika aizvadītas riteņbraukšanas sacensības “Liepājas velokross”. Visātrāk 20 km garo “Liepājas velokrosa” distanci izdevās pieveikt Kalvim Jansonam un Baibai Petkus, savukārt 10 km garajā “Tautas braucienā” uzvarēja Roberts Čukurs un Marta Petkus.

Pirmie uz velosipēdiem kāpa “Bērnu brauciena” dalībnieki, kuriem bija sagatavots īpašs mazais aplis, pēc tam uz starta devās “Liepājas velokrosa” distances braucēji, savukārt kā pēdējie trasē devās “Tautas brauciena” dalībnieki, informē Liepājas sporta sērijas “Izrāviens” projektu vadītāja asistente Sandra Indriksone.



Visgrūtākajā “Liepājas velokrosa” distancē dalībnieki mērojās spēkiem, veicot divus ~10 km garus apļus pa iezīmētu trasi apkārt Beberliņu ūdenskrātuvei. Vīriešu konkurencē visātrāk trasi izdevās pieveikt Kalvim Jansonam no Talsiem, veicot distanci 52 minūtēs un 53.82 sekundēs. Otro vietu uz pjedestāla ieņēma Aivis Karzons no Gramzdas velosporta komandas, kurš finišēja pēc 53 minūtēm un 43.14 sekundēm, arī trešo vietu izcīnīja dalībnieks no Gramzdas velosporta – Askolds Gludavs, pieveicot trasi 54 minūtēs un 22.34 sekundēs.



Sieviešu konkurencē triumfēja liepājniece Baiba Petkus, kura ~20 km garo distanci pievarēja 1 stundā, 16 minūtēs un 45.15 sekundēs. Otrajā vietā ierindojās Gita Karlsone no Saldus, sasniedzot finišu vien 1 minūti un 20.66 sekundes vēlāk nekā tas izdevās Baibai, savukārt trešo vietu ieguva liepājniece Iveta Eglija, atpaliekot no otrās vietas tikai par 22.6 sekundēm.



“Tautas braucienā” aptuveni 10 km garo distanci vīriešu konkurencē visātrāk pieveica Roberts Čukurs no Grobiņas, otro ātrāko rezultātu uzrādīja liepājnieks Ainis Rutka, bet trešo – liepājnieks Franks Sēlietis.



Visātrākā sieviešu konkurencē “Tautas braucienā” bija Marta Petkus no Grobiņas, otro vietu izcīnīja liepājniece Evija Sleže, savukārt trešo vietu ieguva Viktorija Bogdanova no Ventspils novada.



Kalvis Jansons, kuram nomaldīšanās no trases tāpat ļāva būt pirmajam, atzīst, ka būtu gribējis, lai līkumi ir nomarķēti vēl pamanāmāk, bet tāpat ir gandarīts par izcīnīto pirmo vietu un iegūtajām balvām. Arī sieviešu konkurencē uzvarējusī Baiba Petkus priecājas par uzvaru: “Izcīnot uzvaru, mani pārņem visforšākās sajūtas. Gaidīsim “Liepājas velokrosu” arī nākamgad!”



Kopumā tika apbalvoti 1.-6. vietu ieguvēji “Liepājas velokrosa” distancē vīriešu un sieviešu grupās un “Tautas brauciena” pirmo trīs vietu ieguvēji vīriešu un sieviešu grupā. Ātrākie izcīnīja vērtīgas balvas no sacensību atbalstītājiem – veikala “Sportland”, kafejnīcas “Darbnīca” un sporta sērijas “Izrāviens” dāvanu kartes, iespēju atpūsties Liepājas Olimpiskā centra baseinā, kā arī izaicināt draugus uz boulinga spēli “Dzintara boulingā”. Visi pirmo vietu ieguvēji ieguva arī gardās kafejnīcas “Darbnīca” kūkas. Pirmo trīs vietu ieguvēji “Liepājas velokrosa” distancē gan vīriešu, gan sieviešu grupās saņēma īpašās trofejas, ko darinājis tēlnieks Ģirts Burvis.



Rezultāti apskatāmi Liepājas sporta sērijas “Izrāviens” mājaslapā www.izraviens.eu.