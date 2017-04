FOTO: "Jēkaba krosā" uzvaras laurus plūc Irīna Štūla-Pankoka un Uldis Kļaviņš

Sestdien, 8. aprīlī, Liepājas pludmalē norisinājās tautas sporta sacensības “Jēkaba kross”. Visātrāk ~7,5 km garo distanci pa kāpām un pludmali pieveica Uldis Kļaviņš un Irīna Štūla-Pankoka, savukārt ~3,5 km garajā “Jēča” distancē uzvaru svinēja Māris Štāls un Izabella Bogdānova.

“Jēkaba kross” šogad norisinājās jau trešo reizi, pulcējot divtik vairāk dalībnieku kā pērn. Dalībnieki mērojās spēkiem, skrienot pa iezīmētu trasi kāpās un liedagā. Pirmie uz starta devās “Jēkabiņa” distances dalībnieki jeb bērni, kas dzimuši 2005. gadā un jaunāki, viņiem sekoja ~3,5 km garās “Jēča” distances dalībnieki, savukārt kā pēdējie trasē devās visgrūtākās ~7,5 km garās “Jēkaba krosa” distances skrējēji, informē Liepājas sporta sērijas “Izrāviens” Projektu vadītāja asistente Sandra Indriksone.

Skarbo “Jēkaba krosa” skrējienu vīriešu konkurencē visātrāk pieveica siguldietis Uldis Kļaviņš , noskrienot aptuveni 7,5 km garo distanci 28 minūtēs un 12.1 sekundē. Otrajā vietā ierindojās Armands Tālums no Rīgas ar laiku 28 minūtes un 41.8 sekundes, savukārt trešo labāko rezultātu uzrādīja Āris Brantevics no Turlavas, noskrienot distanci 29 minūtēs un 30.9 sekundēs. Labāko trijniekam no Liepājas sportistiem vistuvāk izdevās piekļūt Gatim Prankam, kurš finišēja 4. vietā.

Sieviešu konkurencē 1. vietu ieguva panākumiem bagātā un aktīvā liepājniece Irīna Štūla-Pankoka ar laiku 34 minūtes un 37.1 sekunde. Otro labāko rezultātu uzrādīja Gita Karlsone no Saldus, finišējot pēc 35 minūtēm un 46.7 sekundēm. Uz trešā pjedestāla pakāpiena kāpa Iveta Pūpola no Aizputes, pieveicot distanci 35 minūtēs un 49.8 sekundēs. Irīna Štūla-Pankoka ir triumfējusi līdz šim visās “Jēkaba krosa” sacensībās.

Šīs sezonas viens no jaunumiem bija ~3,7 km garā “Jēča” distance. Tajā vīriešu konkurencē pirmajā vietā ierindojās liepājnieks Māris Štāls, otrajā – Valdis Bogdānovs no Ventspils, bet trešo vietu ieguva Jānis Fjodorovs no Skrundas.

Visātrākā sieviešu konkurencē “Jēča” distancē bija ventspilniece Izabella Bogdānova, otro vietu izcīnīja Simona Birkenberga no Saldus, savukārt trešā vieta Sandijai Sorokinai no Durbes.



Pēc skrējiena “Jēkaba krosa” uzvarētāja Irīna Štūla-Pankoka atzina, ka pirms starta nebija pārliecināta par savu sniegumu, jo slimošanas dēļ, nevarēja pilnvērtīgi trenēties. Taujādama par skrējienu un trasi viņa stāsta: “Man ļoti patika trase un tas, ka tā nemainās. Jā, trase ir grūta, bet skrējēji tam gatavojas, krosam tādam ir jābūt!”

Sacensību galvenais tiesnesis un organizators neslēpj gandarījumu: “Esmu priecīgs, ka dalībnieki skaits ir audzis, jo ir patīkami apzināties, ka arvien vairāk cilvēku pievēršas veselīgam dzīvesveidam un iesaistās sportiskās aktivitātes. Īpaši priecājos par pašiem mazākajiem skrējējiem, kuri pieveica grūto skrējienu. Viņi pierāda, ka mums aug lieliska, aktīva, sportiska un arī drosmīga nākamā paaudze.”

Kopumā tika apbalvoti 1.-6. vietu ieguvēji “Jēkaba krosa” distancē vīriešu un sieviešu grupās un “Jēča distance” pirmo trīs vietu ieguvēji vīriešu un sieviešu grupā. Ātrākie izcīnīja vērtīgas balvas no sacensību atbalstītājiem – veikala “Sportland” un kafejnīcas “Darbnīca” dāvanu kartes, iespēju atpūsties Liepājas Olimpiskā centra baseinā un SPA, izbaudīt adrenalīnu “Blue Shock Race” kartingu hallē, kā arī izaicināt draugus uz boulinga spēli “Dzintara boulingā”. Visi pirmo vietu ieguvēji ieguva arī gardās kafejnīcas “Darbnīca” kūkas. Pirmo trīs vietu ieguvēji “Jēkaba krosa” distancē gan vīriešu, gan sieviešu grupās saņēma īpašās trofejas, ko darinājis tēlnieks Ģirts Burvis.

Jāatzīmē, ka “Jēkaba kross” ir viens no sporta sērijas “Izrāviens” posmiem. Ikviens “Jēkaba krosa” un “Jēča” distances finišējušais dalībnieks saņems ieskaites punktus, kas dod iespēju cīnīties par lielo “Izrāviens” 2017. gada sezonas kausu.

Liepājas sporta sērijas “Izrāviens” sacensības organizē biedrība “Liepājas Vieglatlētikas klubs” sadarbībā ar Liepājas pilsētas domes Sporta pārvaldi.



2017. gada “Izrāviena” sacensību kalendārs

8. aprīlis – “Jēkaba kross”;

8. jūlijs – “Beberliņu īriens”;

4. augusts – “Liepājas stunda”;

19. augusts – “Liepājas velokross”;

16. septembris – “Karostas mezgls”.

Sacensības, kurās piedaloties varēs iegūt papildus punktus “Izrāviens” kopvērtējumam:

6. maijs – “Latvijas orientēšanās čempionāts sprinta stafetē”

21. oktobris – “Karostas Stirnu buks”

Plašāka informācija par sacensībām un to nolikumi: www.izraviens.eu