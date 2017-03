Vienas dienas lēcas – ātra un vienkārša alternatīva brillēm

Mūsu ikdienas dzīve vairs nav iedomājama bez moderno tehnoloģiju klātbūtnes. Vairums cilvēku ik dienas izmanto vairākas viedierīces – mobilo tālruni, datoru, planšeti un televizoru, turklāt daudzi no mums šai nodarbei velta vairākas stundas dienā. Lai gan dažādu elektronisku ierīču sniegtās priekšrocības nenoliedzami spējušas mūsu dzīvi padarīt daudzkārt vienkāršāku, tām, bez šaubām, piemīt arī negatīva ietekme, turklāt ilgstoša lūkošanās mirgojošajā ekrānā spēj būtiski ietekmēt mūsu veselību, īpaši acis.

Redzes traucējumi piemeklē teju katru trešo iedzīvotāju, turklāt arvien biežāk tuvredzība novērojama jau bērnībā vai pusaudžu gados. Par laimi, zinātnes atklājumi ļauj viegli novērst dažāda veida redzes traucējumus, palīdzot uzlabot dzīves kvalitāti un izraudzīties tieši to redzes korekcijas veidu, kas piemērots konkrētā indivīda vēlmēm un ikdienas ieradumiem. Arī tad, ja ikdienā dod priekšroku brillēm, būs situācijas, kad piemērotākas izrādīsies kontaktlēcas. Šādās reizēs lieliski noderēs kontaktlēcas uz vienu dienu –lēcas, ko iespējams izmantot tikai vienu reizi, nodrošinot nevainojamu redzi astoņu līdz divpadsmit stundu garumā.

Cilvēki, kas ikdienā izmanto brilles, nereti ir pārliecināti, ka kontaktlēcu lietošana ir sarežģīts, dārgs un laikietilpīgs process. Patiesībā lēcu ievietošana ir pavisam vienkārša un neaizņem daudz laika, turklāt mūsdienās kvalitatīvas kontaktlēcas iespējams iegādāties par ļoti draudzīgām cenām. Tiesa, standarta lēcām ir nepieciešama īpaša kopšana – ik vakaru tās jāievieto speciālā tām paredzētā konteinerītī, iepriekš rūpīgi iztīrot ar tām piemērotu kopšanas šķidrumu. Turklāt nedrīkst aizmirst, ka lēcām ir noteikts derīguma termiņš – parasti tās nedrīkst izmantot ilgāk par 30 dienām. Ja parasti lieto brilles, tad šāda veida lēcas nebūs ekonomiski izdevīgas – dažām lietošanas reizēm mēnesī vairāk noderēs vienas dienas lēcas. Šāda veida kontaktlēcas iespējams iegādāties atsevišķā iepakojumā. Tās ir sterili noslēgtas līdz pat izmantošanas brīdim, savukārt dienas beigās tās jāizmet, tādējādi izvairoties no nepieciešamības lēcas papildus kopt. Būtiska vienu reizi lietojamo lēcu priekšrocība ir tas, ka uz šāda veida lēcas virsmas nevar uzkrāties lipīdi un baktērijas, līdz ar to tās nevar nodarīt kaitējumu acīm un to veselībai, radot papildu kairinājumu vai veicinot infekciju jutīgāku acu īpašniekiem.

Lai gan brilles ir gana ērts risinājums dažādām ikdienas situācijām, atsevišķos gadījumos tās var traucēt, turklāt radīt nepieciešamību tās pastāvīgi pieskatīt, tādējādi neļaujot tev pilnībā atslābināties un izbaudīt notiekošo. Šādas reizes pavisam noteikti būs dažāda veida fiziskās aktivitātes, aktīvā atpūta vai ceļojumi, kuros nereti nākas saskarties ar neparedzētām situācijām un šķēršļiem. Tāpat brilles var radīt diskomfortu mitrā vai karstā klimatā, spožā saulē vai citos apstākļos, kas nav atkarīgi no tevis un tavas rīcības. Šādās reizēs vērts nodrošināties ar vienas dienas lēcām, kas vienlaikus spēs nodrošināt lielisku redzi un ideālu komfortu visās dzīves situācijās. Arī tad, ja reizi pa reizei vēlies mainīt savu vizuālo tēlu, aizstājot brilles ar kontaktlēcām, vienas dienas lēcas būs ekonomiski izdevīga un veselībai nekaitīga alternatīva.

Pirms vienas dienas lēcu iegādes, obligāti konsultējies ar savu acu ārstu. Viņš ne tikai noteiks to, kāda veida un stipruma lēcas tev vajadzīgas, bet arī ierādīs, kā tās pareizi izmantojamas. Lai gan kontaktlēcu lietošana pēc dažām reizēm tev vairs nesagādās it nekādas grūtības, un tu bez sarežģījumiem spēsi to darīt patstāvīgi, pirmo reizi lēcas nepieciešams ievietot ārsta uzraudzībā. Tāpat ņem vērā, ka vienas dienas kontaktlēcas nepieciešams iegādāties tikai drošā un uzticamā tirdzniecības vietā, izvēloties kvalitatīvu un oriģinālu preci, kam ir drošs derīguma termiņš un garantija.

Interneta veikalā Lensor.eu tu atradīsi īpaši plašu vienas dienas lēcu klāstu dažādā cenu amplitūdā. Lensor piedāvā 100% oriģinālus pazīstamu zīmolu izstrādājumus par īpaši izdevīgām cenām, turklāt, iepērkoties interneta veikalā, tev tiks nodrošināta operatīva un ērta piegāde. Izvēlies sev izdevīgāko piegādes veidu visā Latvijas teritorijā un saņem pasūtīto preci kādā no sev tuvākajiem optikas saloniem, izmantojot pakomātu vai Statoel degvielas uzpildes stacijā. Tāpat preču piegādi nodrošina kurjers, ļaujot pircējiem pasūtījumu iegūt savā īpašumā, pat neizejot no mājas. Lensor – tā ir augsta kvalitāte par pircējam draudzīgu cenu!