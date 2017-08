Viedtālrunis, planšete vai portatīvais dators – kura ir labākā izvēle ceļotājam?

Ko man ņem līdzi dodoties ceļojumā? Šis ir jautājums, kuru cilvēki sev bieži uzdod, domājot par tehnoloģiju gadžetiem, kas viņiem varētu būt nepieciešami. Katrai no šīm ierīcēm ir savi plusi un mīnusi, tādēļ izvēlēties vienu var būt diezgan sarežģīti.

Izvērtējot visus šos piederumus, jāņem vērā tādi parametri kā: izmērs, svars, izmaksas, apdrošināšana un drošība. Protams, nav viegli atrast zelta vidusceļu, taču tas arī nav neiespējami. Ja vien tu neesi visu jaunāko tehnoloģiju modeļu entuziasts, pietiek tikai ar vienu ierīci, kuru var viegli paņemt līdzi ceļojumā.

Šeit būs viedtālruņa, planšetes un portatīvā datora plusi un mīnusi, lai tu vieglāk varētu izvēlēties, ko ielikt bagāžā.

Viedtālrunis

Ir daudzi iemesli, kādēļ tev vajadzētu ņemt līdzi telefonu. Patiesībā, tie cilvēki, kuri brauciena laikā neplāno strādāt, pilnībā var iztikt tikai ar šo ierīci. Lai arī tā funkcijas nav labākās, to var izmantot dažādiem mērķiem, aizvietojot vairākus gadžetus. Ja vēlies ietaupīt uz vietas, svara un izmaksu rēķina, šī ir īstā izvēle.

Plusi

* Aizvieto vairākas ierīces. Tev vairs nav atsevišķi jāņem līdzi lukturītis, kalkulators, mūzikas atskaņotājs, modinātājs utt.

* Iespējams viegli sazināties ar cilvēkiem dažādās pasaules vietās, pat neizmantojot mobilos datus. Kafejnīcās, lidostās, vilcienu stacijās, kā arī ''McDonald'', ''Hesburger'' vai ''Starbucks'' ēstuvēs lielākoties ir pieejams Wi-fi.

* Ir daudzas noderīgas ceļošanas aplikācijas, kuras darbojas arī bez interneta pieslēguma. Tās vari izmantot valūtas konvertācijai, tulkošanai, navigācijai, apskates objektu meklēšanai un citiem mērķiem.

Mīnusi

* Baterijas darbības laiks – ir grūti atrast viedtālruni, kas būs spējīgs ''izvilkt'' ilgāk par dienu. Protams, tas arī atkarīgs no lietošanas biežuma. Gari lidojumi, braucieni ar autobusu un pārgājieni parasti rezultējas ar izlādējušos telefonu, pirms vēl esi sasniedzis viesnīcu.

* Grāmatas lasīšana vai filmas skatīšanās telefonā nebūs īpaši ērta, par spīti tam, ka mūsdienās to ekrāni kļūst lielāki.

* Apmeklēt mājas lapas, kurām nav mobilās versijas, var būt diezgan kaitinoši.

* Ja vēlies atjaunot ''Facebook'' statusu vai nosūtīt īsu ziņu, rakstīšana telefonā ir viegla, taču tas noteikti nederēs, ja būs nepieciešams rakstīt garākus tekstus.

Portatīvais dators

Pavisam nesen vienīgā iespēja piekļūt internetam, esot ceļā, bija, stiepjot līdzi datoru un meklējot kādu interneta kafejnīcu. Tās dienas ir pagājušas, tādēļ ir vērts vaicāt – kādēļ vispār mūsdienās būtu nepieciešams ceļojumā līdzi ņemt portatīvo datoru?

Plusi

* Tā galvenā priekšrocība ir daudzpusība. Datora programmatūra spēj paveikt teju visu, kas ceļotājam nepieciešams, turklāt arī interneta mājas lapas datorā pārskatīt ir vieglāk. Tā kā atmiņas apjoms bieži vien ir problēma, foto, video un citus datus ātri iespējams pārvietot uz datoru.

* Portatīvais dators ir daudz spēcīgāks nekā jebkurš telefons vai planšete, tāpat tam ir lielāks ekrāns un ērta klaviatūra. Pateicoties šīm funkcijām, darbus vari paveikt vieglāk un ātrāk.

* Hibrīda planšetes/datori kļūst arvien populārāki. Tie parasti izskatās kā portatīvie datori ar klaviatūru, taču to ekrāni ir skārienjūtīgi.

* Ja, esot ceļā, tev jāstrādā, dators ir saprātīga izvēle. Visas pārējās opcijas tev prasīs vairāk laika un radīs problēmas, ietaupot tikai uz izmaksu un svara rēķina.

Mīnusi

* Svars. Lai arī mūsdienās laptopi kļūst arvien vieglāki, tos tik un tā nevar paņem līdzi kabatā. Turklāt pierēķini tam arī lādētāja svaru.

* Cena. Tā ir atkarīga no tavām vēlmēm un vajadzībām. Datoru cenas var būt no 250 līdz pat 2000 eiro. Nēsājot līdzi ierīci, kas ir ļoti vērtīga, tev visu laiku būs jāuztraucas par tās drošību.

* Tie ir trausli. Jāuzmanās, lai datoru nenomestu zemē.

Planšete

Kopš tirgū ienāca iPad, planšetes ir kļuvušas ļoti populāras. Tām ir pietiekami liels ekrāns un labs baterijas darbības laiks.

Plusi

* ''Google Voice'', ''Whatsapp'' un ''Skype'' ir lieliska alternatīva tradicionālajiem zvaniem un ziņām. Ja interneta pieslēgums ir pietiekami labs, izdevīgāk ir izmantot šīs aplikācijas.

* Baterija darbojas ilgāk nekā telefonam. Iespēja ievietot SIM karti.

Mīnusi

* Izmērs ir problēma. Pat mazākās 7-8'' planšetes nav iespējams ielikt kabatā. Turklāt tās ir smagākas nekā telefoni.

* Fotografēšana ar planšeti ir slikta ideja. To izmērs neļaus iegūt dzidru bildi. Tās ekrānā ir grūti kaut ko saredzēt, ja ārā spīd spoža saule. * Tāpat ir viegli tos sabojāt, nosviežot zemē vai saslapinot.

* Lai arī planšetes ekrāns ir lielāks, aplikācijas un funkcijas šajā ierīcē izskatās tāpat kā viedtālrunī. Tas nozīmē, ka arī rakstīšana būs apgrūtināta, ja vien tev līdzi nebūs īpašas Bluetooth klaviatūras, tāpat arī programmatūras darbības būs ierobežota. Tāpat tev jāparūpējas par īpašu planšetes maciņu vai somu, lai pasargātu to no putekļiem, bojājumiem un mitruma.