Verpakovskis, Pahars un Rudņevs - Latvijas uzbrucēji pasaules TOP līgās

Lai kādi arī nebūtu priekšstati un aizspriedumi par futbola līmeni Latvijā un nacionālās izlases spēku, vienu noliegt ir grūti - 21. gadsimta sākumā veseli trīs Latvijas uzbrucēji spēlējuši trijās spēcīgākās Eiropas un pasaules līgās, un viens to dara joprojām.

Marians Pahars, Māris Verpakovkis un Artjoms Rudņevs - ne katra mazā valsts var lepoties ar tik daudziem futbolistiem, kuri sevi starptautiskajā līmenī pieteikuši tik skaļi. Lai arī neviens no viņiem savā karjeras zenītā pie pašas futbola elites pieskaitīts netika, taču visi trīs atzīmējušies ar vērā ņemamie panākumiem arī starpvalstu mērogā.

Šobrīd vienīgais savu aktīvo futbolista karjeru turpina Rudņevs, kurš arī ir vienīgais no trim, kurš uzspēlējis vairākos Eiropas TOP līgu klubos. Viņš Vācijas Bundeslīgā ieradās HSV sastāvā, uz pussezonu tika izīrēts "Hannover", bet šobrīd ir Ķelnas komandas rindās.

Pati spilgtākā Rudņeva sezona bija tūlīt pēc pārejas uz HSV, bet pēdējos gados viņam bieži nākas cīnīties par vietu sastāvā un arī tikt galā ar ārpusfutbola problēmām. Taču Rudņevs decembrī prata atkal atgādināt par sevi ar diviem vārtu guvumiem ''Koln'' rindās, un nav šaubu, ka kluba treneris arī nākotnē ar viņu rēķinās, ja ne gluži kā galveno uzbrucēju, tad kā vērtīgu palīgu. Bundeslīgā šosezon Ķelnei vēl palikušas 17 spēles, un sporta totalizatora "Triobet" bukmeikeri uzskata, ka diez vai Rudņevs tiks pamatsastāvā vairāk nekā pusē no tām. Sezonas pirmajā pusē Latvijas uzbrucējs pamatsastāvā izgāja piecreiz.

Rudņevam arī ir iespēja paveikt to, kas neizdevās Paharam, proti, ar savu komandu iekļūt Eirokausus. Ķelne sezonas pirmo pusi aizvadīja spēcīgi un šobrīd ieņem septīto vietu, turklāt arī labāko trijnieks ir tikai piecu punktu attālumā. Bukmeikeri gan norāda, ka priekšā esošās komandas var lepoties ar teorētiski spēcīgākiem sastāviem un stabilāku sniegumu, līdz ar to Rudņeva dalība nākamās sezonas UEFA Eirokausos ir mazticama (apmēram 30% iespējamība).

Rudņevs Bundeslīgā kopā guvis 21 vārtus un līdz Pahara iespētajiem 42 vārtiem Anglijas Premjerlīgā viņam vēl tāls ceļs ejams, taču abi var lepoties, ka vismaz vienā sezonā bija savu līgu labāko snaiperu desmitniekā. Pahars ar 14 vārtiem bija astotais labākais Anglijā 2001./2002. gadā, kamēr Rudņevs bija desmitais Vācijā 2012./13. gadā.

Verpakovskis savas klubu karjeras iespaidīgākos gadus pavadīja Kijevas ''Dynamo'', un Ukrainas čempionāts arī pieder pie Eiropas labāko līgu desmitnieka, turklāt viņš arī izcēlās ar vārtu guvumu pret Madrides ''Real'' Čempionu līgā - panākums, ko vēlētos atkārtot ļoti daudzi, bet tas izdodas tikai ļoti nedaudziem. Taču Verpakovskis uz laiku arī spēlēja Spānijas ''La Liga'', kas šobrīd ir pirmajā vietā UEFA līgu rangā. ''Getafe'' sastāvā pašreizējam "Liepājas" prezidentam gan neizdevās nostiprināties, taču viņš parūpējās, ka Latvijas futbolists guvis vārtus arī Spānijas čempionātā.

Atšķirībā no Rudņeva un Pahara Verpakovskis savu lielāko slavu ieguva Latvijas izlasē, ar vairākiem vārtu guvumiem aizvedot to uz "Euro 2004" finālturnīru, kur arī spiltgi sevi nodemonstrēja visas Eiropas futbola fanu priekšā pret grandu Vācijas un Čehijas izlasēm. Pahars, lai arī izlasē tik un tā guva veselus 15 vārtus, traumu un citu apstākļu dēļ tomēr Latvijas izlasē par tik lielu varoni nekļuva, kamēr Rudņeva problēmas valstsvienībā ir labi zināmas.

Rudņevs izlasē dažādu treneru vadībā guvis tikai divus vārtus. Tas daļēji skaidrojams ar pašas izlases neveiksmēm un slikto spēli uzbrukumā, no otras puses, tieši no Rudņeva tiek gaidīta uzbrukumu izveidošana. Taču šajā ziņā cerības varbūt tiek pārspīlēts, jo Rudņevs tomēr savu vietu zem saules izkaroja kā uzbrukumu noslēdzējs. Lai nu kā, Latvijas izlasei ar galveno treneri Paharu priekšgalā būtu tikai izdevīgi, ja Rudņevs vārtu garšu uzķertu arī sarkanbaltsarkanajā formā. Tuvākajā laikā Latviju sagaida divas smagas PK atlases spēles pret Šveici un Portugāli, kur vārtu gūšanas iespēju Latvijai noteikti nebūs daudz un no svara būs katra, taču paredzēta arī pārbaudes spēle pret daudz līdzvērtīgāko Gruziju. Vai Rudņevs šajās trīs spēlēs, kurās viņa dalība nemaz vēl nav garantēta, gūs vismaz vienus vārtus? "Triobet" norāda, ka drīzāk nē nekā jā (vārtu gūšanas iespēja novērtēta ar 30% ticamību), taču Rudņevam ir visas iespējas apgāzt prognozes kā to viņš jau vairākkārt izdarījis Polijas un Vācijas klubos.