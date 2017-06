Vai pastāv tāda lieta kā labie kredīti?

Daudzi cilvēki uzskata, ka kredīti un būšana parādā jebkurā gadījumā ir kaut kas slikts un nepieņemams. Viņi vēlas nodrošināt to, ka var dzīvot pilnībā no saviem ienākumiem, naudu nekad neaizņemoties. Vairāk par kredītu uzlikto atbildību un saistībām lasiet portālā CredX.lv. No vienas puses tas ir pareizi, jo šādā veidā dzīve ir stabilāka un neatkarīgāka, taču daudzi finanšu eksperti apgalvo, ka no kredītiem nav jābaidās, ja vien tie ir labie kredīti. Tad nu rodas jautājums vai būšana kādam parādā vispār var tikt uzskatīta par labu un kas tad ir šie labie kredīti?

Par sliktajiem kredītiem parasti tiek uzskatīti tie aizdevumi, kas ikdienā liek par sevi manīt un uzliek ļoti lielu risku. Pie tiem pieskaitāmi tādi kredītu veidi kā ātrie kredīti, patēriņa kredīti, kredītlīnijas, kredītkartes u.c. īstermiņa un vidēja termiņa aizdevumi. Šiem kredītiem ir ļoti augstas procentu likmes (jo īpaši ātrajiem kredītiem) un tie rada risku iekļūt tā saucamajā kredītu jūgā jeb apburtajā lokā – tiek ņemti jauni kredīti, lai atmaksātu vecos. Protams, ne jau vienmēr šādi kreditēšanas pakalpojumi ir slikti un nevēlami. Tie reizēm var lieti noderēt, taču tie tiek dēvēti par sliktajiem kredītiem tieši tāpēc, ka daudzi tos izmanto vieglprātīgi un rada sev finansiālās problēmas.

Tā kā jebkurš kredīts uzliek zināmu risku, varētu secināt, ka arī visi pārējie kredītu veidi ir sliktie kredīti, taču lielākā atšķirība starp labajiem un sliktajiem kredītiem ir tā, ka labie kredīti ir sava veida investīcija. Pie labajiem kredītiem tiek pieskaitīti piemēram, hipotekārie kredīti, studiju kredīti vai kredīti biznesa uzsākšanai un paplašināšanai. Jebkurš no šiem kredītiem, ja tiek veiksmīgi atmaksāts, var uzlabot finansiālo situāciju nākotnē. Piemēram, studiju kredīts ir ieguldījums sevī, jo gūtās zināšanas un izglītība ļaus nopelnīt vairāk naudas nākotnē. Hipotekārais kredīts ļauj iegūt īpašumā mājokli, kas arī ir sava veida investīcija, turklāt ļauj taupīt naudu uz īres maksājumiem. Kredīti biznesam ļauj kļūt neatkarīgam un pelnīt naudu sev nevis citiem. Visi labie kredīti dod ļoti lielu potenciālu uzlabot dzīvi, nevis to sabojāt, kā tas nereti ir īstermiņa un vidēja termiņa kredītu gadījumā.

Tomēr, problēma ar labajiem kredītiem ir tāda, ka tie ne vienmēr paliek labi. Kā jau tika minēts, jebkurš kredīts uzliek risku un labo kredītu atdeve jeb ieguvums no tiem nav garantēts. Piemēram, tas vien, ka studējat, vēl nenozīmē, ka iegūsiet labu darbu un varēsiet veiksmīgi atmaksāt savus studiju kredītus. Mūsdienās ļoti izteikts ir jauniešu bezdarbs un daudzi absolventi nespēj atrast labu darbu pat vairākus gadus pēc skolas beigšanas. Tad šis labais kredīts nevis uzlabos finansiālo situāciju nākotnē, bet, tieši pretēji, to pasliktinās. Tāpat arī paņemot hipotekāro kredītu vai biznesa kredītu, nav garantijas, ka viss izdosies kā plānots. Dažādi apstākļi var mainīties un beigās labais kredīts var izvērsties par īstu murgu. Tā kā šādu kredītu summas parasti ir visai lielas, neapdomīgi paņemts labais kredīts var sabojāt visu nākotni.

Kopumā jāsaka, ka eksistē tādi labie kredīti, taču tas nenozīmē, ka pret tiem var izturēties vieglprātīgi un ka tie ar garantiju uzlabos jūsu finansiālo situāciju. Labie kredīti pārsvarā ir ilgtermiņa aizdevumi, kas arī uzliek ļoti lielu risku. Pirms labo kredītu ņemšanas tāpat ir cītīgi jāapdomā, vai tas tiešām ir nepieciešams un jāizvērtē savas iespējas kredītu atmaksāt, ņemot vērā, ka apstākļi vairāku gadu garumā var mainīties.