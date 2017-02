Uzlabota mājaslapa – jauni klienti!

Skaidrs, ka ikviens uzņēmums, kuram ir sava mājaslapa, vēlas, lai to pamanītu pēc iespējas lielāks skaits cilvēku. Tieši tādēļ Kebbe IT speciālistu lokā ir kāds, kurš palīdzēs šo vēlmi piepildīt.

SEO optimizācija ir vajadzīga, lai Jūsu mājaslapa Google rezultātos nonāktu augstākajās pozīcijās. Tādā veidā Jūs ne tikai pārspēsiet sāncenšus, bet arī pievērsīsiet lielāku uzmanību tieši sev. Tas nav paveicams vienas dienas laikā, tādēļ šīs rūpes vēlams uzticēt profesionāļiem. SEO optimizācija tiek iedalīta 2 daļās – offsite un onsite. Atšķirība ir tāda, ka onsite optimizācija nozīmē izmaiņas mājaslapas kodā un ievietotajā saturā, tādējādi uzlabojot SEO rezultātus. Bet otrs veids saistīts ar Jūsu mājaslapas popularizēšanu citos medijos un sociālajos tīklos, lai Jūsu vārdu un uzņēmumu pamanītu jauni potenciālie klienti. Šajā variantā tiek izmantotas saites, kas tālāk cilvēkus novirza uz konkrēto mājaslapu, tāpēc pieaug tās apmeklētāju skaits. Ja mājaslapa tiek izveidota ar Kebbe IT speciālistu atbalstu, šie pakalpojumi jau tiek iekļauti, jo saturs un pārējās nianses tiek formatētas un izveidotas tā, lai atbilstu visām SEO normām. Ikvienā situācijā tiek piemeklēts visefektīvākais risinājums.

Ja Jums jau pirms kāda laika ir izveidota interneta vietne, Kebbe IT strādājošie eksperti Jums palīdzēs, iesakot, kā rīkoties tālāk, kādas izmaiņas veikt, lai gūtu panākumus. Viņi uzlabos lapas saturu, ievietojot jaunus attēlus, video un citu ilustratīvo materiālu, kas to padarītu ne vien aizraujošu, bet arī labāk pamanāmu. Pakalpojumos ietilpst arī atslēgvārdu analīze un tehniskie uzlabojumi, lai lapa ar vērienu pavirzītos augstāk Google rezultātos. Jūsu iespējas kļūt pamanāmam uzlabos arī komunikācija ar interesentiem dažādos sociālajos tīklos, jo tieši tur cilvēki visbiežāk ielūkojas. Uzlabojot šo aspektu un ievietojot dažādas publikācijas citos portālos, Jūs ieinteresēsiet lielāku daudzumu iedzīvotāju. Blogu veidošana un piemērotu tekstu veidošana ir daļa no Kebbe IT ikdienas, tādēļ par to nebūs jāraizējas. SEO optimizācija ir neskaitāmu darbību apvienojums, tādēļ tas ir rūpīgs un ilgstošs darbs, kas ļaus Jums parādīties jaunā gaismā. Nav iespējams pārzināt katru detaļu tam, kā darbojas Google, tomēr šie speciālisti noteikti zina, kas būs vislabākais viņu klientiem.

Saišu izveides stratēģija ir lietderīga, jo cilvēki, kas tikko būs kaut ko izlasījuši vai uzzinājuši par Jums, automātiski nospiedīs uz saites un nonāks Jūsu lapā. Galvenais ir regulāri atjaunot informāciju un vizuālos materiālus lapā, lai tā būtu interesanta klientiem. Katra klienta gadījumam īstais risinājums tiek izplānots individuāli, tādēļ neraizējieties un vienkārši gaidiet ieteikumus, kā panākt vēlamo rezultātu. Google meklētāja algoritmi ir pietiekami komplicēti, tādēļ visus darbus nav iespējams paveikt zibenīgi, toties izdarītie darbi manāmi uzlabos Jūsu lapas pozīcijas. Pateicoties SEO optimizācijai, ko piedāvā Kebbe IT, nupat minētā meklētājprogramma saņems ziņojumus par to, cik vērtīga ir informācija Jūsu lapā. Ir iespējams sekot līdzi tam, kādas ir izmaiņas pēc visu šo darbību veikšanas, tādēļ varēsiet novērtēt ieguldītās pūles. Iespējams kaut kas vēl palika neskaidrs, bet nebaidieties, jo speciālisti visu paskaidros, kad vērsīsieties pie viņiem ar konkrētām prasībām. Šādu praksi piekopj ļoti daudzi, tātad arī Jūsu konkurenti, tas nozīmē, ka nedrīkst kavēt laiku, ir jāsāk rīkoties tūlīt!

Jūs kļūsiet redzams un pazīstams tur, kur interneta lietotāji pavada visvairāk laika. Tādā veidā Jūs pierādīsiet, ka Jūsu uzņēmumā ikviens ir atvērts jaunai pieredzei un jauniem klientiem!