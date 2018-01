Uzbur sirdī un mājās svētku sajūtu katru dienu

Ziemas burvību daudzas ģimenes saista ne tikai ar Saulgriežiem un Svētvakaru, bet ar visdažādākajiem pasākumiem vairāku nedēļu garumā. Lai ziemas burvību un brīnumu laiku padarītu pēc iespējas aizraujošāku un tas paliktu atmiņā ilgi, katru dienu Tu vari pavadīt kā svētku dienu.

Tādēļ sadarbībā ar Kimbi.lv, kas piepilda visdažādākos sapņus, pastāstīsim, kā uzburt svētku sajūtu katru dienu?

Ievies ēdienkartē svētku maltīti

Viena no svarīgākajām vērtībām, kas raksturo svētkus, ir ēdieni, kas tiek pasniegti galdā. Lai gan ir daudz ēdienu, kas tiek uzskatīti par tradicionāliem Ziemassvētku ēdieniem, kādēļ gan, lai saimnieces tos neceltu galdā arī ikdienā, pirms un pēc svētkiem? Piemēram, cūkgaļas cepetis, štovēti kāposti, zirņi un pupas labi iederēsies arī kārtīgā pusdienu vai vakariņu maltītē, bet jo īpaši laikā, kad ierodas negaidīti ciemiņi. Savukārt piparkūkas un pīrāgi, kas garšo kā lieliem, tā maziem, radīs svētku sajūtu ikreiz, kad no krāsns izgaros svaigu pīrāgu un piparkūku neatkārtojamais aromāts. Līdzīgi ir ar cepumiem. Svarīgākais, kulinārijas brīnumu radīšana iesaistīt arī bērnus. Katra reize, kurā bērni līdzdarbojas – veido cepumu formiņas vai rullē piparkūku mīklu, mazajiem paliks ilgi atmiņā, jo kopā būšanas laiks ar tuviniekiem, padarīs viņu ikdienu krāsaināku un piešķirs ikdienai svētku pieskaņu.

Ļaujies jauniem piedzīvojumiem

Bērniem ziemas burvība raksturojas arī ar pasakainām un maģiskām noskaņām, jo viss, kas, saistīts ar svētkiem, viņiem šķiet jauns un aizraujošs. Katra ģimene var atklāt ziemas maģijas īstās sajūtas - apskates vietās, skaņās, smaržās un atmosfērā. Kā to izdarīt? Apmeklējot vietas, kurās nekad agrāk neesi bijis, vai, darot to, ko nekad agrāk neesi paveicis. Atkarībā no ģimenes budžeta iespējām, kopā ar ģimenes locekļiem vari doties uz kādu muzeju vai pasaku zemi, kuras varoņi ziemas laikā būs īpaši pieskaņojušies ziemas burvīgajām noskaņām. Tāpat svētku sajūtas radīsies, apmeklējot amatnieku un mājražotāju tirdziņus tepat Latvijā vai kaimiņvalstīs. Savukārt, ja vēlies piedzīvot ko pavisam aizraujošu, tad dodies ar draugiem uz kādu no slidotavām, kas svētku laikā ir īpaši izgaismotas. Turklāt slidošana nereti noris brīnišķīgā atmosfērā, ko rada ziemas sajūtām atbilstoša mūzika.

Jaunajā gadā vēl:

● atbrīvojies no vecām lietām. Izdari labu darbu - meklē tuvāko mantu nodošanas punktu un ziedo labdarībai;

● radi svētku atmosfēru mājoklī. Izrotā logus ar gaismiņu virtenēm visas ziemas garumā, uzliec svinīgu galdautu un sameklē aromātiskas sveces. Katru vakaru aizdedz svecīti par mīlestību, veselību un laimi;

● dod priekšroku oriģinālām dāvanām, pievērsies rokdarbiem. Dārgu dāvanu vietā, pārsteidz mīļos ar paša gatavotiem apsveikumiem, skaistiem adījumiem vai kulinārijas meistardarbiem;

● dodies uz pansionātu vai bērnunamu, ja tajā mīt kāds Tavs paziņa. Velti to iemītniekiem nedaudz laika, vienkārši aprunājoties.

Svētki rodas sirdī un kopā būšanas mirkļos, nevis lielveikalos un dārgās dāvanās. Tāpēc saisti katru dienu ar garīgām vērtībām un katrs mirkslis Tev paliks atmiņā vēl ilgi. Novēl Kimbi.lv