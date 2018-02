Padomi kā ziemas periodā ar auto pārvietoties droši

Gadu mijā, Latvijā par ziemas iestāšanos, galvenokārt liecināja vien kalendārs, tomēr nu jau ir uzsnidzis pirmais sniegs un arī termometra stabiņš turas zem 0 °C. Autobraucējiem šis nozīmē sarežģītākos braukšanas apstākļus gadā - aizsniguši un apledojuši ceļi, kā arī pasliktināta redzamība. Lai pārvietošanās ar auto gada aukstākajā periodā būtu droša, iepazīstieties ar šajā rakstā iekļautajiem padomiem braukšanai ziemā!

Pirms dodies ceļā

Drošas braukšanas prakse gada aukstajos mēnešos sākas vēl nepagriežot auto aizdedzes atslēgu. Automašīnai ir jābūt labā tehniskajā kārtībā visu gadu, taču ziemā, tai jāpievērš īpaša uzmanība. Pirms dodies ceļā, pārliecinies vai:

*Tavam auto ir ziemas riepas ar Ceļu satiksmes noteikumos noteiktu minimālo protektora dziļumu – vismaz 4 mm;

*gaisa spiediens riepās ir optimāls;

*automašīnas logu šķidruma tvertnē ir iepildīts speciāli ziemai paredzēts šķidrums un tā līmenis ir pietiekams;

*akumulators netuvojas sava ekspluatācijas mūža beigām;

*bremžu sistēma ir kārtībā un darbojas tās antibloķēšanas sistēma.

Protams, ne katrs var veikt ikviena tehniskā mezgla pārbaudi pats, tāpēc profilakses nolūkos aizved savu auto uz servisu diagnostikai, lai pārliecinātos par tā stāvokli. Ja Tavs auto darbojās bez problēmām salīdzinoši siltajā rudenī, ziemas aukstums nereti atnāk ar pēkšņām tehniskām ķibelēm.



Redzamība ir drošas braukšanas pamats

Pat labas, jaunas ziemas riepas Tevi neglābs, ja neredzēsi ceļu sev priekšā! Tīrs auto ir pašsaprotama lieta, tomēr ziemā automobili klāj ne vien pilsētas dubļi, bet arī sniegs un ledus. Ja zini, ka naktī gaidāms liels sals un no rīta ir jābrauc ar auto, piecelies agrāk un iedarbini to 10 minūtes pirms izbraukšanas. Notīri auto stiklus un spoguļus ar speciālu ledus skrāpi, kuru var iegādāties gandrīz ikvienā auto veikalā vai degvielas uzpildes stacijā. Atstāj to automašīnā, nevis mājās, jo no ledus tīrs auto rīta pusē, aukstā laikā, vakarā jau var atkal būt aizsalis.

Ja esi aizgulējies un nav laika kārtīgi notīrīt automašīnu, vari uzliet vējstiklam siltu ūdeni, tikai nekādā gadījumā ne karstu vai verdošu! Temperatūras kontrasta ietekmē stikls var saplaisāt un stikla nomaiņa nebūs tas lētākais prieks. Labāk izmanto speciālus atkausēšanas šķidrumus!

Bieži vien autovadītāji vai nu steigas, vai slinkuma dēļ no sniega attīra tikai automašīnas logus un vējstiklus, jumtu atstājot nenotīrītu. Šī ir bezatbildīga rīcība, jo šādi, piedaloties satiksmē, pastāv risks, ka pie straujas bremzēšanas, sniegs apgrūtinās vadītāja redzamību vai sniegs tiks uzpūsts aizmugurē braucošajam automobilim, radot potenciāli bīstamu situāciju.



Ceri uz labāko, bet esi gatavs sliktākajam scenārijam

Ja dzīvo lielākā pilsētā, tad tehniskā palīdzība parasti ir brīvi pieejama un apstājies auto nozīmēs vien sava laika zaudēšanu un nepaspēšanu laikus nokļūt galamērķī. Sliktāks scenārijs var piemeklēt tos, kuri dzīvo nomaļākās vietās vai veic garākus pārbraucienus starp apdzīvotām vietām. Jebkurā gadījumā, ja automašīnas bagāžas nodalījums to atļauj, būs prātīgi nodrošināties ar pāris avārijas situāciju gadījumiem paredzētiem aksesuāriem:

*starta vadiem – gadījumam, ja nosēžas auto akumulators, varēsi iedarbināt auto ar izpalīdzīga garāmbraucēja palīdzību;

*nelielu lāpstu – ja iebrauksi dziļākā kupenā, šis rīks palielinās izredzes tikt no tās ārā;

*siltāku apģērbu vai segu un cimdiem – siltā automašīnā šīs lietas šķiet liekas, tomēr, ja nāksies pāris stundas gaidīt ceļa malā, būsi sev pateicīgs;

*auto vilkšanas trosi vai virvi;

*kabatas lukturīti;

*ūdeni.

Ziemas riepas



Riepas ir vienīgais mezgls, kas savieno automašīnu ar ceļu, tāpēc tām ir ļoti liela nozīme automašīnas vadāmības saglabāšanā uz ceļa ar vāju saķeri. Vienas riepas saķeres laukums ir aptuveni cilvēka plaukstas lielumā un, ja automašīnas svars ir vairākas tonnas, kuras uz slidena ceļa notur vien šīs četras plaukstas, kļūst skaidrs, kāpēc pret riepu izvēli nedrīkst attiekties vieglprātīgi.

Kādas ziemas riepas izvelēties?



Riepu izvēle veikalos ir plaša – pieejamas gan dārgas, gan lētas ziemas riepas. Ziemas riepas cena vairumā gadījumu norāda uz labāku kvalitāti, taču tas nav vienīgais faktors. Arī to gumijas sastāvi, uzbūve un tehniskajiem risinājumi ir svarīgi faktori, kuri jāņem vērā. Katra no tām sniedz labāku veiktspēju vienā parametrā un sliktāku citā – nebūs maģiskās ziemas riepas, kura derēs visiem gadījumiem. Lai izvēlētos labākās ziemas riepas savam auto, galvenais kritērijs, kas jāņem vērā ir to ekspluatācijas apstākļi. Tas vai ceļi, pa kuriem visvairāk brauksi būs tīrīts asfalts vai pieputināts grants ceļš arī noteiks, kādas ziemas riepas izvēlēties.



Ziemas riepas un to veidi:



*Skandināvu tipa riepas. Mīkstā sastāva neradžotas riepas. Šīm riepām nav radžu, taču tās nodrošina lielisku veiktspēju arī uz sniegota un apledojuša ceļa seguma, pateicoties mīkstas gumijas sastāvam. Šīs ziemas riepas ir iecienītas to Latvijas autobraucēju vidū, kuri lielākoties pārvietojas pa tīrītiem un netīrītiem asfalta segumiem, kā arī labiem grants ceļiem. Skandināvijas tipa riepām raksturīgs zemāks trokšņu un augstāks komforta līmenis.

*Ziemas riepas ar radzēm. Šīs ziemas riepas paredzētas pašiem ekstremālākajiem ziemas apstākļiem. Pateicoties gumijā ievietotajām metāla radzēm, šīs riepas nodrošina saķeri arī uz grūti izbraucamiem, smagi piesnigušiem un apledojušiem ceļiem. Šīs riepas būs piemērotākās lauku apvidiem vai vietām, kur ceļi tiek tīrīti reti. Braucot pa tīrītu asfalta segumu, šīs riepas ir salīdzinoši skaļākas un samazinās braukšanas komforta līmeni. Tāpat jāņem vērā, kā daudzās Eiropas valstīs, kurās ziemas ir siltākas, pārvietošanās ar radžotajām riepām ir aizliegta.

*Radžojamās riepas. Šīs ziemas riepas pēc konstrukcijas un gumijas sastāva ir pielīdzināmas radžotajām riepām, bet paredzētās vietas radzēm atstātas tukšas. Tām būs apmierinoša veiktspēja sniegā, bet radžu trūkums būs jūtams braucot pa smagi apledojušu ceļu. Šīs ziemas riepas nevajadzētu izmantot vasaras sezonā.

*Centrāleiropas jeb vissezonas ziemas riepas. Šīs bezradžu riepas ir ražotāju mēģinājums radīt kompromisu starp vasaras un ziemas riepu komplektiem. Tās ir populāras valstīs, kur ziema ir nosacīts gadalaiks ar vidēji augstām ziemas temperatūrām vai vietās, kur asfalta ceļi tiek bieži tīrīti un kaisīti, piemēram, pilsētvidē. Šo riepu sniegums uz stipri sniegota vai apledojuša ceļa būs vājāks kā pārējām ziemas riepām.



Ja neesi pārliecināts, kādas ziemas riepas būs piemērotas tieši Tev, der sazināties ar riepu speciālistiem, tādiem kā Riepas1, kuri sniedz profesionālas konsultācijas ziemas riepu izvēlē!

Pielāgo savu braukšanas stilu

Ja uz slidena ceļa auto nonāk sānslīdē, var jau būt par vēlu, lai vadību atgūtu pat pieredzējis autosportists, tāpēc der izvēlēties tādu braukšanas manieri, kas ļauj izvairīties no kontroles zaudēšanas uz ceļa.



Brauc vienmērīgi



Izvairies no straujām kustībām bremzējot, paātrinoties un mainot kustības virzienu. Straujas izmaiņas auto gaitā palielina risku zaudēt saķeri.



Ievēro distanci



Pieredze liecina, ka bremzēšanas ceļš ziemā var būt līdz pat 10 reizēm garāks kā vasarā. Ņem to vērā izvēloties atbilstošu distanci no priekšā braucošā transportlīdzekļa. Ja priekšā braucošais auto strauji bremzēs, droša distance ļaus paspēt nobremzēt vai veikt ārkārtas manevru.



Izmanto inerci



Braucot slidenā kalnā vai estakādē, neapstājies pusceļā un neizmanto pārāk lielus apgriezienus, tas paaugstinās risku auto riteņu izspolēšanai. Uzņem samērīgu ātrumu pirms kalna un ļauj, lai auto inerce Tevi nogādā kalna galā.

Izvēlies apstākļiem piemērotu braukšanas ātrumu



"Lēnāk brauksi - tālāk tiksi,” šo tautas gudrību šķiet zina visi, tomēr ziemā šī patiesība ir īpaši jāievēro. Apstākļiem adekvāta ātruma izvēle palīdzēs izvairīties no bīstamām situācijām un ļaus laikus noreaģēt, ja tādas radīsies. šķiet zina visi, tomēr ziemā šī patiesība ir īpaši jāievēro. Apstākļiem adekvāta ātruma izvēle palīdzēs izvairīties no bīstamām situācijām un ļaus laikus noreaģēt, ja tādas radīsies.