Nepadodies! Ko darīt, ja tavs mazais bizness cieš neveiksmi?

Esi maza uzņēmuma īpašnieks? Tici savai biznesa ideja un zini, ka produktu gatavi iegādāties arī citi? Darbojies jau vairākus gadus, taču nu sāc zaudēt klientus? Vai varbūt vairs nesokas tik labi, kā agrāk? Iemeslu neveiksmei var būt daudz, bet tāpat arī to risinājumu. Aplūkosim, ko vari darīt, lai uzlabotu esošo situāciju.

Vai zaudē savus klientus?

Viena no nepatīkamākajām situācijām rodas, kad saproti, ka zaudē savus klientus. Pavisam noteikti der noskaidrot, kādēļ tā vispār notiek. Varbūt tava prece vai pakalpojums vairs nav tik pieprasīts? Varbūt tirgū parādījušies jauni konkurenti? Vai varbūt vaina ir tajā, ka nepietiekami seko līdzi laikam un izmanto mārketinga metodes, kuras bija labas pirms 10 gadiem, bet ne šodien?

Viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ uzņēmums cieš neveiksmi patiesi var būt nepareizi izvēlēta mārketinga stratēģija. Tev ir jāsaprot, ka laiki patiešām mainās un ir jāatrod veids, kā komunicēt ar savu auditoriju, ar saviem klientiem.

Un viens no labākajiem veidiem, kā to darīt, ir iekļaujot savā mārketinga plānā arī digitālā mārketinga stratēģijas, piemēram, SMS mārketingu. Tā kā cilvēki mūsdienās tehnoloģijas, tostarp telefonu izmanto savā ikdienā, ir svarīgi šo līdzekli izmantot arī uzņēmumiem.

SMS ziņa ir īsa un konkrēta, līdz ar to neprasa ilgu laiku tās izlasīšanai (un arī uzrakstīšanai). Sūtīt vari teju jebkāda veida informāciju, taču noderīgākā un arī interesantākā būs dažādi akcijas piedāvājumi vai uzņēmuma jaunumi u.tml. Īsziņa ir patiesi fantastisks veids, kā komunicēt ar saviem klientiem. To izlasa vidēji 3 minūšu laikā kopš saņemšanas brīža, turklāt tā sasniedz adresātu – SMS tiek ne vien atvērta, bet arī izlasīta teju 100% gadījumu, kas ir ārkārtīgi augsts rādītājs, tādēļ to pavisam noteikti vērts iekļaut savā mārketinga plānā!

Ja esi nolēmis, ka vēlies sasniegt vairāk un spert pirmos soļus SMS mārketingā, apskati Sales.lv piedāvājumu! Viņi izveidojuši platformu ''Traffic'', kas radīta, lai īsziņas varētu nosūtīt vēl ātrāk un vienkāršāk. Turklāt iespējama arī bezmaksas konsultācija, kurā speciālisti pastāstīt un ieteiks, kā veidot SMS mārketinga kampaņu, kas dos gaidīto rezultātu. Ja tev mārketinga plāna vispār nav, tad ir pienācis īstais brīdis, lai to izveidotu! Nedrīkst gaidīt, kad prom aizies arī pēdējie klienti! Šis plāns nepieciešams ikvienam uzņēmumam, jo bez tā nav iespējams pilnvērtīgi attīstīties. Labs mārketinga plāns iekļauj biznesa mērķu izpēti, situācijas analīzi, tostarp mērķauditorijas izpēti – vecums, dzīvesvieta, intereses, vajadzības u.c.

Tāpat jādefinē mārketinga mērķi, kurus vēlētos sasniegt. Un jāsaprot, kā to varētu labāk izdarīt, kāda būs stratēģija - jāsagatavo apraksts ar to, kā sasniegsi savu auditoriju (jo precīzāk, jo labāk) un kā piesaistīsi klientus, lai viņi atkal un atkal izvēlētos pirkt tieši tavu preci vai pakalpojumu. Pēc tam svarīgi sastādīt budžetu un ieplānot visas aktivitātes, kuras tiks darītas konkrētos laikos. Savukārt pēdējais posms iekļauj datu un rezultātu analīzi, lai saprastu, ko nepieciešams mainīt vai uzlabot.

Vai zaudē pārāk daudz naudas?

Ja problēmas sagādā tieši finansiālā puse, tad tev atkārtoti izvērtēt savus izdevumus. Jautā pēc palīdzības ekonomistam, grāmatvedim vai citam speciālistam, ja nepieciešams.

Iespējams, ka galvenais iemesls ir tas, ka neproti pareizi apieties ar naudu, proti, tērē lietās, kuras tavam biznesam vispār nav vajadzīgas vai ir neefektīvas. Vai arī savu produktu pārdod par zemāku cenu. Tādēļ vienmēr seko līdzi naudas plūsmai – no kurienes tā ienāk un kur iziet. Uzņēmējam ir jābūt organizētam un skaidrs, ka tas nozīmē arī budžeta pārraudzību.

Protams, nav vērts prasīt cilvēkiem – saviem klientiem pārmaksāt par preci vai pakalpojumu, ko viņi var iegādāties daudz lētāk kur citur, jo tev nepieciešama nauda. Un tajā pašā laikā nedrīkst savu produktu pārdot par pārāk zemu cenu, jo tas var nenest nekādu peļņu, pat otrādi – radīt zaudējumus. Tādēļ ir svarīgi atrast šo balansu starp augstu un zemu cenu. Tas ir grūti, bet nav neiespējami.

Noteikt produkta cenu tev palīdzēs savu klientu un konkurentu izpēte, jo nav vērts piedāvāt savu produktu (un pārmaksāt par reklāmu, piemēram) tiem cilvēkiem, kuri vispār nav tava auditorija. Un tu nevari konkurēt ar citiem, ja tev nav ne jausmas, ko viņi piedāvā.

Protams, arī jāaprēķina, kāda ir preces pašizmaksa, kam vēl būtu nepieciešami finansiālie līdzekļi (piemēram, mārketinga aktivitātēm) un tad arī var saplānot budžetu un noteikt preces vai pakalpojuma cenu, kas neradītu mīnusus.

Ja bizness sagādā vairāk problēmu, nekā pozitīvu rezultātu, tad tu, visticamāk, domā par to, ka laiks uzņēmumu likvidēt. Bet, ja vēl aizvien tici savai idejai un esi pārliecināts, ka produkts cilvēkiem ir vajadzīgs, tad nepadodies! Paskaties ar kritisku aci no malas un ieraudzīsi lietas, kurām jau sen bija jāmainās. Un tālākās darbības, lai novērstu sekas, jau spēs glābt tavu biznesu un ienesīs jaunu dvesmu arī tavā dzīvē un domāšanā!