Neiburgs Hotel restorāns - lieliska vieta, kur vakariņot svinīgā noskaņā

Vai esat kādreiz aizdomājušies par to, cik nozīmīga loma patīkamas maltītes baudīšanā ir ne tikai izvēlētajam ēdienam, bet arī vietai, atmosfērai un apkalpošanai? Ja vēlamies pieredzēt ko īpašu, nebijušu, mēs meklējam restorānus ar savdabīgu gaisotni, savu pievienoto vērtību un stāstu. Vai jums ir izdevies tādu atrast? Ja vēl ne, vēlamies iepazīstināt ar kādu ļoti īpašu vietu pašā Vecrīgas sirdī.

Dodoties pastaigā pa vecpilsētu, jūsu skatam pavērsies daudzas krāšņas ēkas, bruģētas ielas, dažādi veikaliņi, izklaides vietas un vēsturiski objekti. Taču arhitektūras gardēžiem noteikti patiks viens no senākajiem un oriģinālākajiem jūgendstila namiem Rīgas vecpilsētas centrā – “Neiburgs” Hotel, kura pirmajā stāvā atrodams restorāns savukārt augšējos stāvos – viesnīcas istabas.

Šī nama vēsture aizsākusies tālajā 1903.gadā, kad to uzcēla tolaik viens no Rīgas ievērojamākiem būvniekiem Ludvigs Neiburgs, vadoties pēc vācbaltiešu arhitekta Vilhelma Bokslafa projekta. Pateicoties viņa talantam, ēkas fasāde ieguva īpašu veidolu, kas priecē Rīgas iedzīvotājus un viesus vēl šobrīd un ir kļuvis par arhitektūras mantojumu.

Sākotnēji ēkas pirmajā stāvā atradās dažādi mazi veikaliņi savukārt augšējos stāvos bija ierīkoti īres dzīvokļi. Diemžēl Otrais pasaules karš ieviesa nozīmīgas pārmaiņas arī Neiburga celtajā namā. Tas tika pilnībā pārvērsts – otrajā stāvā atradās viesnīca pilsētā iebraukušajām padomju amatpersonām, savukārt pārējās telpās tika ierīkoti komunālie dzīvokļi.



Nama pirmais stāvs pārtapa par tā laika vienu no populārākajiem alus restorāniem – “Pie Kristapa”, kurā varēja iekļūt, samaksājot krietnu "ieejas maksu" pie durvīm dežūrējošam šveicaram vai arī īpaša statusa personas. Savukārt pagājušā gadsimta 80. gadu beigās restorāns kļuva par iecienītu vietu atmodas un uzņēmējdarbības veicinātājiem. Simboliska un īpaša vieta, kuras atmosfēra saglabājusi savu oriģinalitāti joprojām.

Aptuveni 100 gadus pēc nama uzcelšanas, kad Neiburgu dzimta atguva ēku savā īpašumā, bija skaidrs, ka tajā tiks ierīkota eleganta, gaiša un plaša viesnīca, kā arī skaists restorāns. Un šis sapnis arī kļuva par īstenību. Vairāku prasmīgu cilvēku kopējā darba rezultātā 2009.gada vasarā durvis vēra restorāns “Neiburgs”, savukārt gandrīz gadu vēlāk tajā pašā namā darbību uzsāka arī viesnīca ar šādu pašu nosaukumu.

Gadu gaitā piedzīvotais bija atstājis savas pēdas nama iekšienē un ārienē, taču, veidojot tajā restorānu un apartamentus, īpašnieki zināja, ka nepieciešams saglabāt oriģinālo, vēsturisko mantojumu. Un tas arī tika izdarīts. Apmeklējot viesnīcu, jūs redzēsit oriģinālo, dabīgo koka parketu, sienu un griestu rotājumus, logus, kāpņu margas un durvis. Apvienojot senatnīgo ar mūsdienīgo, gan viesnīcā, gan restorānā ir izdevies radīt neatkārtojamu, omulīgu un elegantu atmosfēru. Restorānu lieliski papildina greznās Moooi "Dear Ingo” lustras, kā arī latviešu gleznotājas un skulptores Kristiānas Dimiteres gleznas.

Gan viesnīcas apartamenti, gan arī restorāns izceļas ar gaišumu, plašumu un vieglumu. No seniem laikiem, kad ēkas pirmajā stāvā vēl atradās veikaliņi, saglabājušies to plašie skatlogi, kas tagad restorānā ienes daudz gaismas, kā arī to apmeklētājiem sniedz iespēju maltītes laikā baudīt nesteidzīgo vecpilsētas dzīvi, kļūstot par tās daļu. Vasaras laikā ir atvērta arī restorāna brīvdabas terase, kas siltajās dienās un vakaros kļūst par iecienītu vietu dažāda vecuma cilvēkiem. Šis restorāns ar savu īpašo burvību piesaista gan jauniešus, gan arī vecāka gada gājuma viesus, piedāvājot tiem lielisku apkalpošanu, patīkamu atmosfēru un gardus ēdienus.

Restorāna ēdienkarti iespējams raksturot kā buķeti, kurā savijas tradicionālie ēdieni ar laikmetīgajām tendencēm. Ikviena sastāvdaļa ir rūpīgi izmeklēta. Maltītes tiek gatavotas no vietējās izcelsmes produktiem, kas atrodami gan Rīgas Centrāltirgū un vietējo zemnieku saimniecībās. Tāpat, protams, lai veidotu daudzveidīgāku un krāšņāku piedāvājumu, tiek izmantoti arī īpaši izvēlēti importa produkti. Restorānā “Neiburgs” latviskais savijas ar dažādu zemju virtuvju iezīmēm, veidojot lielisku kompozīciju. Domājot par dzīvnieku labturības principiem, šajā restorānā netiek izmantotas sprostos audzētu vistu olas.

Maltītes baudīšana restorānā “Neiburgs” ir kā skaists stāsts, kurā katrai detaļai ir nozīme. Aplūkojot vēsturiskās detaļas interjerā, varēsit aizdomāties par to, cik atmiņām bagāts ir šis nams, kā arī īpašu atmosfēru jutīsit, klausoties patīkamu, pieklusinātu mūziku. Taču pats galvenais stāsta varonis – maltīte svinīgā noskaņā – jūs aizvedīs īpašā garšu ceļojumā.

