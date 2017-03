Meklē ideālo dāvanu? Ielūkojies internetā!

Dāvanu pirkšanas paradumi katram ir nedaudz atšķirīgi. Daži mēdz nogaidīt līdz pēdējam brīdim un tad steigties uz veikalu, lai paspētu iegādāties dāvanu. Citi jau ļoti laicīgi ir izdomājuši, ko dāvināt konkrētajam cilvēkam, atraduši, kur dāvanu var iegādāties un, iespējams, jau labu laiku iepriekš to arī sarūpējuši. Un tomēr – lai kāda arī nebūtu dāvanu sarūpēšanas stratēģija – tās uz dažādiem svētkiem pērkam un meklējam mēs visi.



Tā kā iepirkšanās internetā ir kļuvusi populāra, arī dāvanu sarūpēšana internetā nav nekas jauns vai neparasts. Tiesa, dāvanas internetā var iegādāties tie, kas negaida līdz pēdējā brīža pēdējam brīdim – jārēķinās ar piegādes laiku, vismaz pāris dienām (ja iegādājamies lietu, ne dāvanu karti). Tomēr iespēju ir daudz, un arī tiem, kas dāvanu pērk pēdējā brīdī – interneta piedāvājums nepievils.



Savukārt veikalu, kas piedāvā pārdomātus, jau iepriekš sakārtotus (pēc personības iezīmēm, hobijiem, dzimuma, vecuma un citiem parametriem) dāvanu piedāvājumus, mūsdienās nav mazums. Viens no populārākajiem šajā lauciņā ir dāvanu interneta veikals visasdāvanas.lv, kur iespējams atrast gan plauktā liekamas dāvanas, mīļas dāvanas, dāvanu kartes dažādiem piedzīvojumiem (tiem, kas dāvanu iegādi atliek uz pēdējo brīdi) un citas lieliskas iespējas, kā arī gana ātru piegādi. Un, lai gan ar dāvanas piegādi bieži vien ir nedaudz jāpagaida, arvien vairāk cilvēku izvēlas iegādāties dāvanas internetā. Lūk, kāpēc!

Pirmkārt – ietaupījums. Meklējot un iegādājoties dāvanas interneta veikalā, mums izdodas ietaupīt ne tikai uz cenu, jo reizēm tieši internetā var atrast labākos preču vai pakalpojumu cenu piedāvājumus, bet ietaupām arī savu laiku, kas bieži vien ir dārgāks. Nav nepieciešamības doties un apmeklēt neskaitāmi daudz veikalus, lai izvēlētos piemērotāko dāvanu – atliek vien paņemt datoru, nedaudz “pasērfot” starp piedāvājumiem un interneta lapām, un ideālā, meklētā un vajadzīgā dāvana jau ir mūsu virtuālajā groziņā, apstiprināta, apmaksāta un gaida kurjeru, lai tiktu nogādāta mums. Ir taču vienkārši – turklāt ērti un praktiski.



Otrkārt – ērti un droši maksāšanas veidi. Ja sekojam līdzi savām finansēm, iepērkoties internetā, nav nepieciešams glabāt čekus vai kvītis – visi pirkumi un darbības saglabājas mūsu internetbankas vēsturē. Savukārt paši internetveikali, jo īpaši mūsu pašu vietējie, parūpējušies par to, lai maksāšanas iespējas būtu maksimāli drošas. Ņemot vērā, ka viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ daļa cilvēku vēl joprojām izvairās no iepirkšanās internetā, ir tāpēc, ka uzskata – tas nav droši. Tieši pretēji – iepirkšanās internetā ir ļoti droša, turklāt vienkāršāka un ērtāka, nekā jebkurā veikalā.



Treškārt – nekādu rindu, cilvēku pūļu vai gaidīšanas. Internets ir atvērts 24/7, kas gan traucē mums iepirkties pusdienslaikā (nekur nedodoties), vēlu vakarā (kad visi parastie veikali jau ir ciet) vai agri no rīta (kamēr vēl nekas nav atvērts)? Nekas! Tā ir ļoti liela priekšrocība, iepērkoties un meklējot dāvanas internetā – iespēja izvēlēties sev ērtāko laiku un diennakts stundu, lai iegādātos to, ko vēlamies. Tāpat, nav jāstāv garās rindās, jāgaida uz pārdevēja palīdzību, kas aizņemtas ar citiem pircējiem (visu, ko vien nepieciešams zināt, var izlasīt preces aprakstā). Savukārt piegādei varam izvēlēties veidu, kā vēlamies sūtījumu saņemt un arī, kas mums ērtāk. Vai nu dodamies uz kādu no pakomātiem paši (sev izdevīgā brīdī), iespējams, labāk izvēlēsimies kurjera pakalpojumus (norādot sev izdevīgāko laiku, kad vēlamies, lai sūtījums tiktu piegādāts) un tā tālāk.



Iepērkoties internetā, uz katra soļa ir padomāts par pircēja ērtību.



