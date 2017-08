Matu frizūras – tendences 2018. gadam

Mati ir ikvienas sievietes rota. Kā par ikvienu rotu, arī par matiem ir jārūpējas, lai tie vienmēr būtu vislabākajā stāvoklī, veselīgi un skaisti. Un, tāpat kā jebkuras rotas, arī matu rota ir pakļauta modes tendencēm – sešdesmitajos gados uzvaras gājienu sāka šasons (lokšķēres bija galvenais matu veidotājs), astoņdesmitajos gados populāras bija uzkasītas frizūras (fēns tika darbināts no rīta līdz vakaram), šajā gadsimtā populārākais matu veidošanas rīks ir bijis matu taisnotājs.

Bet kas būs labākās matu frizūras nākamajā gadā un kādas būtu 5 labākās frizūru idejas ballītei? Lasi tālāk un uzzini!

Kādas būs galvenās frizūru tendences 2018. gadā?

Mode mainās, taču to nedaudz ir iespējams paredzēt, sekojot tam, kā ģērbjas un pucējas slavenības, ko savos kontos publicē Instagram personības un kas jauns lielāko modes namu piedāvājumos.

Tāpat arī svarīgi pavērot, kas jau šogad ir vērojams ielās. Visu novērojumu apkopojums veido lielu kolāžu, kas, lai arī raiba, tomēr palīdz saskatīt skaidras tendences, kādas būs aktuālākās matu frizūras nākamajā sezonā.

* Matu griezumi. Sieviešu matu griezumiem ir tendence kļūt arvien īsākiem.



Iepriekšējās sezonās bija vērojama pievēršanās vidēja garuma griezumiem, un šķiet, ka griešanas tendence turpinās, jo slavenību matu frizūras kļūst arvien īsākas. Piemēram, Dženifera Lorensa un Emma Vatsone, kas kļuva slavenas jau pusaudžu vecumā, nu pieaugot savus meitenīgos matus ir nogriezušas zēnīgās frizūrās, paužot sievišķīgu pārliecību par sevi.

Īso matu griezumu tendences: divi stili – sievišķīgs un dumpiniecisks.

1. Sievišķīgi īss matu griezums – gaisīgs karē griezums, kā ieveidošanai izmantots fēns un lokšķēres vai matu veidotājs. Matu garums – no zoda līdz pleciem. Matu frizūras galvenā ideja – radīt gaisīgu, it kā bez piepūles radītu apjomu ar maigām lokām, tāpat matu griezums ir veidots kārtās, lai piešķirtu papildu apjomu.

2. Dumpinieciskais matu griezums – zēniski īsi mati, īsāki nekā savulaik aktuālais pixie. Matu griezums – atauguši izskūtie mati. Iepriekšējā sezonā īpaši aktuāli bija sānos vai apakšpusē izskūti mati, un nākamā gada tendences ir cieši saistītas ar šo iepriekšējo stilu – kādreiz izskūtie mati ir atauguši, bet joprojām ir dumpinieciski īsi.

* Matu krāsa. Līdzīgi kā matu griezumiem, arī matu frizūras krāsām ir divas atšķirīgas tendences.

1. Dabiskās krāsas – blonds, brūns, melns – visas krāsas, kādās dabiski ir cilvēka mati. Lai arī kādas būtu tendences, matu frizūras dabiskās krāsās vienmēr ir modē. Iepriekšējos gados modē nāca ombre stila krāsojums – sākotnēji tas bija ar asu kontrastu – no melniem matiem pie saknēm līdz platīnblondiem galos. Vēlāk šo kraso kontrastu nomainīja dabiskākas pārejas – no brūnas līdz blondai. Tendences liecina, ka matu frizūras 2018. gada sezonā kļūs brūnākas – arī ombre stila matos brūnā krāsa dominēs, gaišākas iekrāsojot vien atsevišķas šķipsnas akcentam, krāsu koncentrējot galos.

2. Fantāziju krāsas – zils, zaļš, sudraba, rozā – viss varavīksnes spektrs un vēl vairāk. Krāsas, kuras dabā nav atrodamas. Populārākais stils fantāzijas matiem ir vienradža krāsojums – maigas varavīksnes krāsas pasteļtoņos, kas matos veido slāņus vai kārtas, vijīgi pārejot no viena toņa citā. Populārākais un elegantākais tonis tām, kas nevēlas nodoties pārmērībām, no šīs krāsu paletes būs rožu zelts – izsmalcināti zeltaini sārts matu tonis, kas ir drosmīgs un elegants vienlaikus.

* Matu frizūras. 2018. gadā taisni mati vairs nebūs aktuāli. Savā uzvaras gājienā dodas gaisīgi, vijīgi un viļņaini mati.

Galvenais akcents – dabisks iespaids, it kā nēsātāja jau būtu pamodusies ar gatavu frizūru, kurai ir gan tekstūra, gan apjoms. Lakas, želejas un citi smagi matu veidošanas līdzekļi nebūs modē, to vietā – viss, kas gaisīgs un nemanāms. Aktuālas būs matu frizūras, kam matu veidotājs un viegls fiksācijas līdzeklis būs radījis vieglu apjomu – visērtāk izmantot ierīces, kas reizē gan žāvē, gan ieveido.

* Matu pagarinājumi – mākslīgie mati, ko var vienkārši piespraust īstajiem un tikpat vienkārši noņemt nost, kļūst arvien populārāki.

Sievietēm vairs nav jāizvēlas – īss matu griezums vai princešu mati. Ar matu pagarinājumiem var dabūt abus! Tas ir lielisks veids, kā padarīt savus matus biezākus, tos nebojājot un nepieliekot īpašas pūles. Šādus pieliktos matus var veidot ar tiem pašiem matu veidotājiem, ar ko ieveido īstos matus – lokšķēres un matu veidotājs, kā arī fēns un matu taisnotājs palīdz piešķirt matiem vienotu formu un stilu.

Zinot gaidāmās tendences, var jau laikus sākt domāt par jauna matu griezuma izveidi un populāriem matu sakārtojumiem. Tālāk – 5 vienkāršas matu sakārtojumu idejas.

5 aktuālas matu frizūras ballītei 2018. gadā

1. Īss, bet gaisīgi cirtains matu sakārtojums. Mati pie saknēm uzkasīti, lai veidotu apjomu, garumā ieveidoti ar liela diametra lokšķērēm vai matu veidotāju, veidojot viļņainu apjomu. Īpaši labi izskatās matu griezumiem, kas veidoti pakāpeniski.

2. Daļējs matu mezgls. Galvas augšpusē mati viegli uzkasīti, radot apjomu pie saknēm, augšējā daļa matu saņemta brīvā, sajauktā matu mezglā, pārējie mati brīvi izlaisti un ieveidoti vieglās lokās, radot iespaidu, ka frizūra ir izveidota bez jebkādas piepūles.

3. Mati kā tieši no dušas. Vēl viens aktuāls stils nākamajā sezonā – tēls, it kā mati būtu vienkārši izslaucīti dvielī un atstāti savā vaļā. Lieliski darbojas kopā ar pilnu meikapu un perfekti izveidotām uzacīm, tādējādi kontrastējot ar it kā neieveidotajiem pludmales stila matiem.

4. Pasteļu toņos krāsotas šķipsnas. Gaišu matu īpašnieces var izpausties aktuālajās fantāziju krāsās – ar liela diametra lokšķērēm vai taisnotāju ieveidotās cirtas iekrāsojot ar izmazgājamām pasteļkrāsām. Šiki un aktuāli.

5. Mati, kas ieveidoti vieglās cirtās un saņemti zemā, vaļīgā mezglā vienā sānā. Šāda matu frizūra ir vienlaikus piemīlīga un eleganta.

Jaunās sezonas tendences liecina, ka matu taisnotājs un matu veidotāji būs meiteņu un sieviešu labākie draugi, kas ātri un bez piepūles palīdzēs izveidot aktuālas matu frizūras. Gaisīgus viļņus visvienkāršāk ieveidot ar liela diametra lokšķērēm īsos matos un matu taisnotāju – garos matos. Tāpat steidzīgos rītos fēns vai matu veidotājs, kas arī žāvē, joprojām būs neaizstājams modernas sievietes vannasistabā. Kā izvēlēties labāko?

Kam jāpievērš uzmanība, izvēloties matu veidotāju?



Lai nebojātu matus un lietotu ierīci daudzus gadus, ir vērts pievērst uzmanību kvalitātei un materiāliem, kā arī pieejamajiem iestatījumiem. Matu frizūras var veidot ar dažādiem rīkiem, taču galvenā uzmanība jāpievērš tieši virsmai, kas saskarsies ar matiem – tā var būt keramika, PTC vai turmalīns.

* Turmalīns ir retāk sastopams materiāls – tas ir dārgakmens, kas tiek izmantots tā jonizējošo un antistatisko īpašību dēļ – mati mazāk elektrizēsies, tie būs gludi un spīdīgi, taču netiks pārmērīgi sausināti.

* Keramiskais pārklājums ir vispopulārākais. Tas nodrošina vienmērīgu siltuma sadali. Mati kļūst gludi un zīdaini.

* PTC ir īpašs pārklājums, kas palīdz izvairīties no matu un roku apdegumiem. Tas visbiežāk tiek izmantots lokšķērēm bez šķipsnas fiksācijas klipša.

Pārlūko savu matu veidotāju krājumu – vai arsenāls ir gatavs jaunajām, viļņotajām modes tendencēm? Vai Tev ir lokšķēres ar lielu diametru spīdīgām lokām? Vai matu veidotājs, kas reizē gan žāvē, gan ieveido, jau ir darba gatavībā? Un vai fēns un matu taisnotājs joprojām kalpo godam?

Internetveikala 1a.lv ''Skaistuma un veselības'' sadaļā ir plašs matu veidotāju klāsts, kas bez piepūles palīdzēs tikt pie aktuālas un glītas matu frizūras gan ikdienai, gan svinīgākiem brīžiem.