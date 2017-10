Lielo rudens pirkumu laiks un patēriņa kredīti internetā – kas tiem kopīgs?

Latvieši jau izsenis rudeni uzskatījuši par bagātu vīru, kas nāk ar ražas labumiem. Bet kā ir mūsdienās? Vai patēriņa kredīti internetā var palīdzēt sagaidīt gadalaiku maiņu? Kā modernais cilvēks sagaida rudeni? Vai ražas novākšanas talkas vēl kādam ir galvenais sezonu mijas notikums?

Kaut arī šķiet, ka nekas nav mainījies, palūkojoties mūsdienu cilvēku paradumos, mainījies ir viss – vasaras no karstākā darba laika ir kļuvušas par atpūtas un atvaļinājumu sezonu, ziemai vairs nav jāgatavojas tik sparīgi kā senāk, un visi priekšdarbi tiek paveikti rudenī.

Kas tad īsti ir jāpaveic pirms ziemas iestāšanās un kā var noderēt patēriņa kredīti internetā? Lasi tālāk, lai uzzinātu 10 lietas, kas jāiegādājas vai jāatjauno, lai ziema nepārsteigtu nesagatavotus!

1. Veselīgu kārumu krājumi ziemai

Ja ir iespēja paglabāt ziemas krājumus pagrabā vai kādā līdzīgā slēptuvītē, ir vērts ražas laikā ievākt gardumus priekšdienām! Ziemā ābols no lauku dārza ar vasaras garšu būs zelta vērtē. Jā, būtu neparasti, ja patēriņa kredīti internetā tiktu meklēti, lai nopirktu dažus desmitus kilogramu kartupeļu, taču saldētava, kur glabāt ogas, zirnīšu pākstis un saberztu upeņu biezeni, ir itin saprātīgs pirkums. Ne katram ir pagrabs, bet saldētavas ir gana kompaktas un lieliska iespēja nodrošināties ar krājumiem aukstajiem ziemas vakariem. Tās ir pieejamas dažādos izmēros un divos pamatveidos – horizontālās un vertikālās. Pat vispieticīgākajā mājoklī var atrast stūrīti, kur novietot šo rudens labumu seifu.

2. Jauni tumšie aizkari

Ir patīkami vēlos vakaros iet pa krēslainām ielām un vērot, kā māju logos pamazām iedegas gaismiņas, kā māju iedzīvotāji vakaros atgriežas no darba, liek sildīties tējkannu, cep ābolmaizes... Tas izskatās romantiski vien no ielas puses, taču tiem, kas mājās, nebūt nepatīk, ja kāds ķīķerē izgaismotajos logos. Jauni biezie aizkari vai žalūzijas to itin viegli var atrisināt – uzlabosies gan telpu kopskats, gan arī aizsardzība pret skatieniem no ielas. Ja vasaras atvaļinājumā nav sanācis tam sakrāt līdzekļus, patēriņa kredīti internetā var lieti noderēt.

3. Ziemas riepas

Likums ir likums, un noteikumi ir noteikumi – Latvijā ziemas riepas ir obligāts katras automašīnas aksesuārs laikā no 1. decembra. Ja iepriekšējās ziemas sezonas riepas savu laiku ir nokalpojušas, rudens ir īstais brīdis lūkoties pēc jaunām. Patēriņa kredīti internetā nereti tiek meklēti šādā nolūkā – ja nav sanācis vasarā iekrāt, ar vienu kredītu pilnīgi pietiek, lai iegādātos visai labu riepu komplektu un droši turpinātu ceļu arī tad, kad aiz loga plosās sniegs un puteņi.

4. Virtuves elektroierīces

Tumšajos ziemas vakaros tā vien kārojas pasēdēt virtuves siltumā ar liepziedu tējas krūzīti un baudīt gardumus. Kad cepeškrāsns savus resursus ir izsmēlusi, var pievērsties citām ierīcēm – sildošām zupām no multivāres katla vai mutē kūstošām vafelēm, kas sakraukšķinātas vafeļu pannā. Rudens ir tas brīdis, kad izskatīt, kas interesants atrodams elektropreču veikalu plauktos un apgūt jaunas receptes. Patēriņa kredīti internetā var vienkārši palīdzēt papildināt virtuves aprīkojumu ar jaunām ierīcēm, kas iepriecinās (un pabaros).

5. Jauns, omulīgs dīvāns patīkamai atpūtai

Kad gardumi sagādāti, aizkari aizvilkti un visi mājās, tad labākā vieta, kur visiem mājiniekiem ieritināties kopā, ir dīvāns. Liels, mīksts, ērts dīvāns, kā arī vairāki mīksti pledi, kur visiem ietīt kājas. Un tad jau arī ziema vairs nevienu neiebiedēs.

6. Mīksts kažociņš un silti zābaciņi modes dāmām un siltummīlēm

Nevajag gaidīt to auksto ziemas dienu, kad pat vārdi sasalst gaisā. Tad jau būs nedaudz par vēlu meklēt siltu kažoku un apavus. Par to ir jādomā laikus, apskatot piedāvājumu un izvēloties labāko. Ja ir noskatīts īpaši kvalitatīvs (un cenas ziņā nopietns) pirkums, patēriņa kredīti internetā var palīdzēt to finansēt. Atliek vien rūpīgi izpētīt pieejamo piedāvājumu un izvēlēties tieši to, kas atbilst Tavām vēlmēm, vajadzībām un iespējām. Nekvalitatīvs virsējā apģērba slānis nekad nesildīs tik labi kā kažoks vai augstvērtīga ziemas jaka, tādēļ ir vērts veikt vienu kvalitatīvu pirkumu, kas priecēs un sildīs vēl ilgi.

7. Jauns platekrāna televizors

Vasarā tikai retajam ir laiks pievērsties televīzijai un kino pasaulei, taču ziema – ziema ir cits stāsts. Tumšajos, garajos vakaros retajam ir enerģija nodoties radošām nodarbēm. Taču – ar ābolmaizi un tējas krūzi, ērtā dīvānā un zem mīksta pleda televīzija būs labākā izklaide visai ģimenei! Un kāpēc gan tikai izklaide – ir ne mazums izglītojošu pārraižu, kas ne tikai izklaidēs, bet arī informēs. Jauns televizors ir ļoti populārs iemesls, kāpēc tiek meklēti patēriņa kredīti internetā. Un ne velti – tā joprojām ir aizraujoša un tīkama nodarbe, kas ļauj visiem mājiniekiem pavadīt laiku kopā (atliek tikai vienoties, kurš kontrolēs pulti).

8. Spēļu konsole

Ja televīzijas baudīšana šķiet pārāk vienkārša un nedaudz gribas kaut ko aktīvāku un sparīgāku – modernā spēļu konsole būs īstais rudens pirkums. It īpaši tādēļ, ka modernās spēļu konsoles ļauj ienirt ne tikai statisku spēļu pasaulē, bet arī izkustēties fiziski, nododoties pāru tenisam vai deju spēļu izaicinājumiem. Patēriņa kredīti internetā nereti tiek meklēti tieši šādā nolūkā – lai lieliski pavadītu laiku gan ar draugiem, gan vienatnē.

9. Vasaras pagarinājums siltajās zemēs

Jokotāji mēdz smiet, ka septembrī Latvijā beidzas tikai bezmaksas vasara, savukārt maksas vasara joprojām ir pieejama. Un kāpēc gan ne? Rudens ir īstais laiks, kad meklēt visizdevīgākos piedāvājumus no tūrisma aģentūrām un atrast vislabākos pēdējā brīža piedāvājumus. Pāris klikšķi, un vasara var turpināties! Tikko īstais ceļojuma piedāvājums ir noskatīts, nekavējies ne mirkli. Ja visas atvaļinājumam paredzētās finanses šajā sezonā sevi ir izsmēlušas, vari lūkot, kādi patēriņa kredīti internetā ir pieejami un izvēlēties savu, lai pagarinātu vasaru un vēl kādu nedēļu ļautos saules stariem, pludmalei un atpūtai.

10. Mazliet siltuma un dzīvās uguns

Mīlestību par naudu nenopirkt, bet siltumu – kāpēc ne? Drēgnos vakaros nekas nesilda tīkamāk kā dzīvā uguns! Pat ja nav iespējams iekurt īstu kamīnu (un sveču dedzināšana apnikusi), ir citi varianti, kas ir ne mazāk patīkami, ar pavisam dzīvu uguni un pilnīgi droši – bioetanola kamīni. Nelieli, moderni, vizuāli tīkami un ar dzīvu liesmu. Atliek vien atrast piemērotu vietu mājoklī, iebūvēt, uzpildīt un iekurināt! Dzīvā liesma nereti spēj izklaidēt vairāk nekā televīzija – jauki, silti, romantiski, droši un mājīgi.

Lai vai kādi būtu Tavi rudens plāni, tos visus var īstenot. Patēriņa kredīti internetā ir viens no veidiem, kā finansēt savas ieceres un padarīt rudeni par mīļāko gadalaiku. Jauns dīvāns, spēļu konsole, kažoks vai kamīns – tas viss piešķir šim gadalaikam jaunu dimensiju, mājīguma sajūtu un mieru. Patēriņa kredīti internetā ir salīdzinoši ērti pieejami, tiem ir pārskatāmi nosacījumi un izdevīgi piedāvājumi. Ielūkojies vietnē Credit24.lv un piesakieties patēriņa kredītam jau tūlīt, lai rudens būtu lielisks un neviena lietaina diena nespētu sabojāt noskaņojumu, taču pirms tam apsver savu finanšu stāvokli!