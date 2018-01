Kura spēļu konsole ir piemērota tieši tev?

Šobrīd spēļu konsoļu tirgū savā starpā vissīvāk cīnās trīs “milži” – PlayStation 4, Xbox One un Nintendo Switch. Katram no tiem ir savas unikālās priekšrocības un arī trūkumi. Visas šīs spēļu konsoles interneta veikalā 220.lv ir pieejamas dažādās komplektācijās un cenās, lai ikviens varētu izvēlēties sev tīkamāko. Taču pirms iegādājies īsto, ieskaties šajā rakstā, lai saprastu, kura konsole piemērota tieši tev!



PlayStation 4

Šī spēļu konsole tiek uzskatīta par populārāko esošās paaudzes modeli. Pēdējie populārākie PlayStation 4 modeļi ir Slim un Pro. PS4 Slim atbilst tās nosaukumam. Konsoles dizains ir pievilcīgāks un gludāks nekā oriģinālais, turklāt tas ir arī vieglāks, par spīti iespaidīgajai un jaudīgajai sistēmai, kas tajā iestrādāta. PS4 Slim pieejama ar 500 GB un 1 TB atmiņu, tā atbalsta Blu-ray un DVD.

Savukārt PS4 Pro dizaina ziņā smagnējāka. Tajā pašā laikā procesora vai atmiņas ziņā tas īpaši neatšķiras no PS4 oriģinālā modeļa.

Salīdzinot Xbox, Nintendo un PS4, var teikt, ka PS4 Pro izceļas ar vienu īpašu iezīmi – virtuālās realitātes pieredzes izbaudīšanu.

Xbox One

Ja ir kāds uzņēmums, kas centīsies uzcelt “tiltu” starp spēļu konsolēm un datoriem, tad tas ir Microsoft. Xbox sistēma veiksmīgi darbojas ar mums labi pazīstamo Windows 10, ļaujot spēlētājiem izbaudīt gan konsoles, gan datora priekšrocības.

Šobrīd tirgū populārākie ir divi Xbox modeļi – One S un One X. Lai arī tiek diskutēts par to, cik labi ir tas, ka mūsdienās spēļu konsolēm jābūt nepārtraukti pieslēgtām internetam, neviena no šīm konsolēm neprasa šādu vajadzību. Tiesa, tās tik un tā izmanto modernās interneta priekšrocības, nodrošinot iebūvēto tiešraides straumēšanu un iespēju spēlēt dažādās platformās.

Xbox One S ir oriģinālā Xbox One “slaidais” brālis. Tas ir par 40% mazāks nekā sākotnējais modelis, turklāt tam ir Ultra HD Blu-ray atskaņotājs, kā arī tiek atbalstītas Ultra HD spēles un video.

Savukārt Xbox One X ir Microsoft īpašais modelis. Šobrīd tā ir jaudīgākā spēļu konsole, kāda pieejama tirgū. Tāpat One X atbalsta 4K spēles un video, kā arī tai ir Ultra HD Blu-ray lasītājs.

Switch

Šo joprojām var dēvēt par vienu no patīkamākajiem pārsteigumiem spēļu konsoļu tirgū. Lai arī šī nav pati jaudīgākā konsole, kā arī tā neatbalsta 4K izšķirtspēju, tomēr Nintendo Switch ir hibrīda konsole, kas uz neliela ekrāna spēj nodrošināt pietiekamu augstu spēļu kvalitāti.

Šī konsole ir aprīkota ar diviem nelieliem kontrolieriem, kuri funkcionē tāpat kā klasiskie konsoļu kontrolieri. Tiesa, jāņem vērā, ka Switch ierīces ir ļoti mazas, un īsti nebūs piemērotas tiem, kuri iecienījuši lielāka izmēra konsoles.

Lai arī Switch neatbalsta virtuālās realitātes funkciju vai 4K, tās programmatūra ir visai iespaidīga, pielīdzinot to nelielajam izmēram. To vienlīdz ērti var izmantot gan mājās, gan arī pārnēsāt, kur viens nepieciešams. Tev kļūst garlaicīgi, braucot vilcienā, auto vai vienkārši, atrodoties citā telpā? Paņem konsoli sev līdzi!



Tātad – kura konsole būs piemērota tev?

Ir skaidrs, ka grūti noteikt pašu labāko spēļu konsoli. Katrai sistēmai ir savas oriģinālās īpašības, kas piesaista, kā arī, diemžēl, dažādi trūkumi. Vienīgais, svarīgākais faktors, kas palīdzēs izlemt, ir tavas personīgās vēlmes – ko tu sagaidi no savas spēļu konsoles? Vai vēlies, lai tajā būtu daudz spēļu un tu varētu tās izbaudīt kopā ar draugiem vai ģimeni?

Iespējams, tev jāizvēles PD4 Slim, taču, iegādājoties PlayStation Pro, tu varēsi izbaudīt 4K kvalitāti. Tiesa, ja vienīgais mērķis ir izmēģināt televizora 4K funkciju, Xbox One X var būt vērtīgāks ieguldījums. Tiem, kuri bieži pārvietojas no viena punkta uz otru, kā arī nereti rīko ballītes, var izvēlēties Nintendo Switch. Tas iepriecina arī ar plašo spēļu klāstu.

Tavā rīcība ir svarīgākā informācija, kas palīdzēs izvēlēties starp spēļu konsoļu populārākajiem “milžiem”. Mēs ceram, ka tev šie padomi noderēs, un tu atradīsi to, kas sniegs daudz prieka un neaizmirstamu emociju!