Kāpēc var tikt atteikts kredīts?

Nereti gadās tā, ka, saņemot kredīta atteikumu, cilvēki ir šokā. Viņi nesaprot, kas ir par iemeslu tam, ka kredīts ir atteikts, jo pastāv uzskats, ka mūsdienās saņemt aizdevumus ir ļoti viegli. Patiesībā jebkura kredīta pieteikums tiek rūpīgi izvērtēts. Pat ātros kredītus jeb pikalaina nepiešķir pilnīgi visiem, kas to vēlas, un aizdevuma izvērtēšana ir individuāls process. Kredītiestāde var nepiešķirt aizdevumu, ja tā uzskata, ka potenciālais kredītņēmējs jebkādu iemeslu dēļ nebūs maksātspējīgs, vai arī ja tai ir cits pamatots iemesls, kāpēc konkrētajai personai aizdevumu piešķirt nevajadzētu. Kādi ir populārākie iemesli, kāpēc tiek atteikti kredīti?

1. Nepietiekoši ienākumi

Populārākais iemesls kredīta atteikumam nereti patiešām ir nepietiekami ienākumi. Parasti, pat ņemot ātros kredītus, tiek lūgts uzrādīt aptuvenos ikmēneša ienākumus. Ātro kredītu gadījumā gan šo ienākumu apjomu parasti nav jāpierāda, tomēr tas ir pierādījums tam, ka kredīta piešķiršanu tiešā veidā ietekmē tas, cik naudas jums ir. Par optimālām tiek uzskatītas saistības, kas nepārsniedz 30% līdz 40% no kopējiem ienākumiem. Tātad, ja ikmēneša kredītmaksājumi pārsniedz 40% no jūsu ikmēneša ienākumiem, aizdevumu neviena kredītiestāde, visticamāk, jums nepiešķirs.

2. Pārāk lieli izdevumi

Tomēr nereti ir tā, ka cilvēkiem ar mazākiem ienākumiem kredīti tiek piešķirti, bet ar lielākiem ienākumiem - nē. Tas bieži rada izbrīnu un neizpratni, taču tam parasti ir loģisks izskaidrojums – personai ar augstākiem ienākumiem ir arī krietni lielāki izdevumi. Bankas kredītu pieteikumus izvērtē, vadoties ne tikai pēc ienākumu apjoma, bet arī pēc izdevumiem, jo tad, ja no nopelnītās naudas nekas nepaliek pāri, nav nekādas nozīmes, cik šī summa ir liela. Ir saprotams, ka vienā mirklī potenciālais kredītņēmējs savus tēriņus samazināt nevarēs, līdz ar to atmaksāt aizdevumu būs ļoti grūti. Tieši tāpēc bankas nereti lūdz iesniegt bankas konta izrakstus, nevis tikai izziņas no darba vietas, kas pierāda ienākumu apjomu.

3. Pagātnes kļūdas rēķinu atmaksā

Viens no iemesliem, par ko kredītņēmēji nekad neiedomājas, ir pagātnē kavēti rēķinu maksājumi. Kļūdīties var ikkatrs, un aizmirst atmaksāt kādu rēķinu ir tikai cilvēcīgi, taču tas var būt iemesls aizdevuma atteikumam. Arī rēķinu nemaksātāji nonāk parādnieku sarakstos, un banka vai cita kredītiestāde var uzzināt, cik atbildīgi esat veicis dažādu rēķinu apmaksu. Protams, iespēja, ka kredīts patiešām tiks atteikts tāpēc, ka kaut kad, pirms vairākiem gadiem piemirsāt samaksāt telefona rēķinu, ir visai niecīga, tomēr tā pastāv. Ja saņemat atteikumu kredītam, padomājiet, vai šis nevarētu būt arī jūsu gadījums. Labā ziņa ir tā, ka tik kritiski kredīta pieteikumus izvērtē reti kura kredītiestāde, un ja mēģināsit saņemt aizdevumu kaut kur citur, jums tas, visticamāk, tomēr izdosies.

4. Neatbilstoši izvēlēts kredīta veids

Vēl nereti kredīti tiek atteikti nevis tāpēc, ka kredītņēmējs pats par sevi ir neatbilstošs aizdevuma saņemšanai, bet gan tāpēc, ka kredītņēmējs ir izvēlējies neatbilstošu kredīta veidu. Nereti gadās tā, ka, piemēram, tiek atteikti auto kredīts, jo izvēlētais auto neatbilst aizdevuma saņemšanas nosacījumiem. Šādā gadījumā gan parasti kredītņēmējam situācija arī tiek izskaidrota un kredītiestāde piedāvā risinājumus. Populārākie risinājumi ir vai nu izvēlēties citu auto, kas atbilst nosacījumiem, vai arī izvēlēties citu kredīta veidu, piemēram, patēriņa kredītu.

5. Bieža ātro kredītu izmantošana

Aizdevumi var tikt atteikti arī tad, ja kredītu ņemšana potenciālajam kredītņēmējam ir kļuvusi par ieradumu. Pat tad, ja visi iepriekš ņemtie kredīti ir laikā atmaksāti, bieža nepieciešamība pēc aizdevumiem nozīmē prasmju trūkumu finanšu pārvaldīšanā, kas varētu liecināt par nespēju atmaksāt kredītu. Visbiežāk īstermiņa kredītu ņemšana ikdienas vajadzībām ietekmē ilgtermiņa aizdevumu piešķiršanu. Piemēram, hipotekārie kredīti nereti tiek atteikti tad, ja kredīta pieteikuma iesniedzējs iepriekš ir ņēmis vairākus ātros kredītus.

6. Slikta kredītvēsture

Protams, slikta kredītvēsture ir gandrīz garantēts liegums tikt pie jebkāda veida aizdevuma. Pat ātrais kredīts ar negatīvu kredītvēsturi jeb pikavippi ilman luottotietoja visbiežāk nav pieejams, jo vienmēr ir jārūpējas par to, lai kredītvēsture netiktu sabojāta. Negatīva kredītvēsture nozīmē to, ka ir neatmaksāti kredīti vai pagātnē bijuši kavēti kredīta maksājumi, tāpēc labāk būtu ņemt aizdevumus tikai un vienīgi tad, ja tie ir patiešām nepieciešami, un jūs esat pārliecināts, ka spēsit tos atmaksāt. Nereti jaunībā paņemti ātrie kredīti, kas nav atmaksāti, ir iemesls tam, kāpēc netiek piešķirts hipotekārais kredīts, liedzot iespēju tikt pie sava mājokļa.

Kā redzams, iemesli kredīta atteikumam var būt daudz, turklāt, šie nebūt nav vienīgie. Katra kredītiestāde rūpīgi izvērtē kredīta pieteikumus, lai pārliecinātos par to, ka kredītņēmējs patiešām naudu atdos, un lai saprastu, vai šis aizdevums tiešām ir labākais risinājums konkrētajā gadījumā. Ja jums tiek atteikts kredīts, tam noteikti ir svarīgs iemesls, un kredītiestāde rūpējas ne vien par savām, bet arī par kredītņēmēju interesēm.