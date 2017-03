Kāpēc izvēlēties Manapolise.lv?

Ikdienā, ja mums kas nepieciešams, piedāvājumu netrūkst. Ja vēlamies nopirkt paku piena – ir vismaz desmit izvēles veikalā. Ja vēlamies iegādāties krēslu – lūdzu – 101 modelis, materiāls, dizains un kas tik vēl ne. Protams, iespēja izvēlēties ir laba – nav jāņem viens un tas pats, nav jāizvēlas kaut kas tikai tāpēc, ka cita nemaz nav. Un tomēr – ko darīt, ja pazūdam izvēļu ''jūrā''? Ja stāvam veikalā desmit minūtes pie piena vitrīnas, domājot, kuru tad labāk? Ja krēsls jāizvēlas divas dienas – meklējot starp visiem piedāvājumiem? Protams, visi tā nedara (un ar visu arī nevajag) – paņemam pirmo piena paku, kas pa rokai un izvēlamies to krēslu, kas mums patīk un istabā iederas, ir ērts. Bet izvēles iespējas jau neapstājas te vien.



Piemēram, auto nepieciešama OCTA vai KASKO? Gribam apdrošināt mājokli vai paši savu veselību un dzīvību? Cik daudz apdrošināšanas kompāniju, starpnieku, iespēju mums ir? Kāds zina precīzu skaitu? Neriskējam minēt – ir daudz! Un pat grūti pateikt, vai kāds ir labākais (kas nozīmē – ir sliktāki). Visiem šiem piedāvājumiem ir savas priekšrocības, savi labumi, sava cena un iespējas. Un visiem jau nemaz nav jāizvēlas viens un tas pats – kas vienam patiks, tas otram, pilnīgi iespējams, nemaz arī ne.



Tieši tāpēc pastāv dažādas izvēles iespējas ļoti dažādās jomās – piemēram, Manapolise.lv piedāvā iegādāties gan OCTA, gan KASKO, gan īpašuma, ceļojuma, dzīvības apdrošināšanas polises, piedāvā apdrošināšanas polises uzņēmumiem. Un ir tikai vērtīgi, ka mēs, pārliecinoties par savām iespējām, aplūkojam dažādus piedāvājumus, lai galu galā secinātu – kurš tad mums ir piemērotākais un izdevīgākais – atbilstošākais. Manapolise.lv priekšrocības arī ir gana labas – kompetenti speciālisti, kas zinās pastāstīt visu jums nepieciešamo informāciju par to, ko plānojam iegādāties, drošs un uzticams klientu serviss visā Latvijā. Ik pa laikam tiek piedāvāti dažādi izdevīgi piedāvājumi un akcijas, lai piedāvātu konkurētspējīgu un visiem pieejamu pakalpojumu (reizēm vēlme apdrošināt auto ar KASKO ir, tomēr finanšu īsti nepietiek – te var noderēt akcijas un atlaides, lai realizētu savu vēlmi un brauktu drošāk). OCTA polisi iespējams iegādāties 15 minūšu laikā, lai netērētu lieki savu laiku. Priekšrocību ir daudz – tomēr, lai kā arī nebūtu – izvēli izdarām mēs katrs pats. Galvenais – lai izdarām to informēti – zinot, kādas ir mūsu iespējas un kur slēpjas vislabākais piedāvājums. Piemēram, meklējot izdevīgāko OCTA polisi, iespējams salīdzināt 9 dažādu apdrošināšanas kompāniju piedāvājumus, izvēloties to, kas šķiet piemērotāks. Tieši tāpēc manapolise.lv piedāvā ērtāko, izdevīgāko un pieejamāko OCTA polišu iegādes sistēmu. Ieviešot garantēto OCTA polisi, tiek pacelta augstāk OCTA polišu pārdošanas servisa latiņa.



Iegādājoties KASKO apdrošināšanu Manapolise.lv, iespējams salīdzināt polises cenas, lai izvēlētos sev izdevīgāko variantu (un izvēlēties iespēju, kurā var ietaupīt pat līdz 50% no KASKO cenas), varam saņemt visas nepieciešamās speciālistu konsultācijas, lai izvēlētos un iegādātos sev atbilstošāko un izdevīgāko KASKO polisi. Tieši tāpat ar īpašuma apdrošināšanas polisēm, ceļojuma un dzīvības apdrošināšanu – manapolise.lv speciālisti nodrošinās nepieciešamās konsultācijas, lai varētu izvēlēties sev piemērotāko polisi, turklāt, par sev izdevīgāko cenu.