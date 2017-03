Kā taupīt naudu, kad visi apkārtējie tērējas?

Kad regulāri pietrūkst naudas un tiek ņemti visi ātrie kredīti internetā pēc kārtas, ir pamats satraukties par savu finansiālo situāciju, un steidzami ir jāsāk taupīt naudu. Izdomāt veidus, kā ietaupīt naudu, nav grūti. Ir iespējams atrast gan dažādus radošus padomus, gan arī pašam izanalizēt, kur nauda tiek izlietota nelietderīgi, taču pats taupīšanas process var būt ļoti apgrūtinošs, jo īpaši tad, ja jums apkārt ir cilvēki, kuri paši ar taupību īpaši neaizraujas. Kā motivēt sevi taupīt, kad visi apkārtējie tērējas un mudina jūs darīt tieši to pašu?



1. Atklāti izrunājieties ar draugiem un tuviniekiem

Ja par saviem plāniem taupīt jūs esat nolēmis klusēt, visticamāk, patiešām radīsies nopietnas problēmas un domstarpības ar draugiem un tuviniekiem, jo viņi nesapratīs pēkšņo pārmaiņu iemeslus. Ja jūs vienkārši, neko nepaskaidrojot, ik reizi atteiksit saviem draugiem, kad viņi jūs aicinās izklaidēties, ir garantēts, ka viņi apvainosies. Ja tomēr izlemsit kaut kur doties, viņi noteikti gribēs, lai arī jūs labi pavadāt laiku, un mudinās jūs tērēties. Lai tā nenotiktu, sāciet ar atklātu sarunu. Paskaidrojiet savas rīcības iemeslus, kāpēc nevarat tērēties tā, kā to darījāt iepriekš, un miniet to, cik ļoti svarīgi jums ir sakārtot savu finansiālo situāciju. Īsti draugi un tuvinieki noteikti to sapratīs, nevis mudinās jūs tērēties, bet tieši pretēji, atbalstīs un aizrādīs, ja gribēsit tērēties pārāk daudz.



2. Piedāvājiet lētākas alternatīvas kopīgām izklaidēm

Tas, ka nevarat atļauties daudz tērēt, vēl nenozīmē, ka jums jāatsakās no izklaidēm kopā ar draugiem un visu laiku jāsēž mājās. Ir ļoti daudz dažādu alternatīvu dārgām izklaidēm. Veltiet laiku tam, lai atrastu lētas alternatīvas tām izklaidēm, ko piekopāt līdz šim. Piemēram, ja ar draugiem mēdzāt apmeklēt naktsklubus, iesakiet palikt mājās un sarīkot pašiem savu pasēdēšanu. Ja iepriekš gājāt uz restorāniem, tagad gatavojiet vakariņas paši. Ja iepriekš ceļojāt uz citām valstīm, tagad apbraukājiet savu dzimteni. Ja iepriekš gājāt uz kino, rīkojiet filmu vakarus mājās. Lētas alternatīvas var atrast it visam, un tās nebūt nav sliktākas. Kļūstiet par izklaižu plānotāju un piedāvājiet saviem draugiem lētākas izklaides. Galu galā, svarīgākais tāpat ir draugu kompānija, nevis pašas aktivitātes.



3. Pieņemiet uzaicinājumus izmaksāt

Daudzi nevēlas izklaidēties uz citu rēķina, tāpēc atsaka arī tad, ja pašam ne par ko nav jāmaksā. Tā darīt nevajadzētu, jo, ja reiz draugs piedāvā jums izmaksāt izklaides, viņam svarīgākā ir jūsu kompānija, un viņu daudz vairāk apbēdinās jūsu atteikums nekā iztērētā nauda. Īsti draugi vienmēr gribēs izpalīdzēt un no tā nevajag atteikties. Tad, kad jūs būsit nostabilizējis savu finansiālo situāciju un jums būs vairāk liekas naudas, varēsit to atmaksāt. Tas, ka pieņemat uzaicinājumu izmaksāt, kad to nevar atļauties, nenozīmē, ka esat izmantotājs vai ka esat kādam parādā. Draugi viens otram izpalīdz, un tas nav nekas nosodāms.



4. Atsakieties no tām izklaidēm, kas saistītas ar lielu tērēšanos

No tām izklaidēm, kur gribot negribot ir jātērē ļoti daudz naudas vai arī kas pamudina daudz tērēt, gan vajadzētu mēģināt atteikties. Piemēram, nevajadzētu kopā ar draugiem iet iepirkties, jo pat tad, ja jūsu draugi jūs atbalstīs un centīsies atrunāt no tērēšanās, jums var rasties kārdinājums kaut ko nopirkt. Tā kā lieki tērēties nedrīkstat, no šādiem kārdinājumiem vajadzētu vienkārši turēties pa gabalu. Arī no tādām izklaidēm, kas ir dārgas pašas par sevi, piemēram, ceļojumiem, vajadzētu atturēts. Tas, ka izlaidīsit šāda veida kopīgās izklaides, visticamāk, draudzību būtiski neietekmēs, un draugi jūs uz ko tādu pat neaicinās.



5. Pārtrauciet kontaktēties ar tiem, kas jūs neatbalsta

Diemžēl ne vienmēr draugi un tuvinieki ir saprotoši. Mēdz gadīties, ka apkārtējie nespēj pieņemt otra lēmumus un nevar iejusties viņu ādā. Nereti draugi negrib pielāgoties un nekādā vaidā neatbalsta to, kurš vēlas taupīt naudu. Bieži viņu reakcija pat ir asi kritiska un negatīva, proti, viņi ne vien ignorē otra vēlmes, bet pat speciāli ķircina un pamudina tērēt. Jāsaprot, ka šāda attieksme nav pieņemama, un, ja draugi atļaujas ko tādu darīt, viņus nevar nosaukt par īstiem draugiem. Šādos gadījumos gan attiecības vajadzētu pārtraukt, jo ar šādiem cilvēkiem sev blakus taupīt nebūs iespējams nekad. Lai cik tas skarbi arī nebūtu, reizēm ir jāatsakās pat no gadiem ilgas draudzības, lai varētu nokārtot savu dzīvi un sākt dzīvot labāk.

Draugiem un tuviniekiem vajadzētu būt tiem, kas jūs atbalsta un saprot, nevis lieki izaicina. Ja paskaidrosit savus iemeslus, visam vajadzētu būt kārtībā. Draugiem vajadzētu jūs atbalstīt un neizrādīt to, ka viņi paši tērējas. Ja kādu laiku ievērosit taupību, jums vairs nebūs nepieciešami tādi pakalpojumi kā patēriņa kredīts vai ātrais kredīts, un jūsu finansiālā situācija strauji uzlabosies. Pēc tam jau atkal varēsit ar savu naudu rīkoties mazliet brīvāk.